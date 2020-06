Une semaine sur les marchés : le récap du 8 au 12 juin

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 8 juin

Le fait du jour

Laissant derrière elle une semaine historique (+10,7%, soit sa meilleure performance hebdomadaire depuis décembre 2011), la Bourse de Paris a terminé en léger repli lundi (-0,43%) à 5.175,52 points.

Outre-Atlantique, le Nasdaq a inscrit un nouveau record historique porté par l'insolente santé des GAFAM. L'indice à forte coloration technologique termine à +1,13% à 9.924,75 points, effaçant ainsi toutes ses pertes provoquées par la crise sanitaire. Le Dow Jones a gagné 1,70% à 27.572,44 points et le S&P 500 a terminé la séance à 3.232,39 points (+1,20%).

Valeur en vue

Le groupe de location automobile Europcar a décollé de 21,01% profitant de la perspective de plus en plus nette d'une réouverture des frontières au sein de l'Union européenne pour la période estivale.

Mardi 9 juin

Le fait du jour

Dans l'attente des annonces de la Fed et de ses commentaires sur la conjoncture économique, les investisseurs optent pour la prudence et empochent une partie des bénéfices engrangés au cours des dernières semaines. Ils sont également refroidis par les prévisions de croissance de la Banque de France qui parle d'une récession inédite cette année avec une chute d'environ 10% du PIB. Le CAC 40 recule de 1,55%, à 5095,11 points.

Outre-Atlantique, à la cloche, tous les opérateurs et commentateurs avaient les yeux rivés sur le Nasdaq qui a franchi le seuil symbolique des 10.000 points en séance pour terminer à 9.953,75 points (+0,29%). Le Dow Jones a de son côté lâché 1,09% à 27.272,30 points, et le S&P 500 a reculé de 0,78% à 3.207,18 points.

Valeur en vue

En dépit de l'annonce d'un plan de soutien gouvernemental de 15 milliards d'euros pour la filière aéronautique, les valeurs liées au secteur replongent. Airbus recule de 7,6% (plus forte baisse de l'indice CAC 40), Safran de 4,7%. Air France-KLM (qui bénéficie de près de la moitié du montant d'aides) enregistre le plus fort repli du SBF 120 : -8,34%. Il faut dire que l'Association internationale du transport aérien (IATA) a estimé ce mardi que les compagnies aériennes pourraient subir plus de 84 milliards de dollars de pertes nettes lors de leur exercice 2020.

Mercredi 10 juin

Le fait du jour

Les prises d'initiatives ont été limitées à Paris avant l'annonce de la Fed. Le CAC 40 achève la séance sur un repli de 0,82%, à 5.053,42 points.

Outre-Atlantique, au terme d'une séance très volatile, la Bourse de New-York s'est éclipsée en territoire négatif ( -1,04% à 26.989,99 points pour le Dow Jones, -0,53%, à 3.190,14 points pour le S&P 500) tandis que le Nasdaq termine à un plus haut historique en clôture (+0,67%) à 10.020,35 points.

Les investisseurs ont dû digérer les annonces de la Fed qui a douché les espoirs d'une reprise en « V » aux Etats-Unis. La banque centrale américaine laisse ainsi entendre que la situation économique prendra un certain temps à se rétablir, et prévoit une chute de 6,5% du PIB en 2020 et un taux de chômage à 9,3% en fin d'année. Elle maintient sans surprise ses taux dans la fourchette de 0 à 0,25%, et ce au moins jusqu'en 2022.

Valeur en vue

Après avoir été portée la semaine dernière par la réouverture de ses centres commerciaux, la foncière Unibail-Rodamco-Westfield chute de 7,28% et termine lanterne rouge du CAC 40.

Jeudi 11 juin

Le fait du jour

Douché par les annonces de la Fed, le CAC 40 repasse sous le seuil symbolique des 5.000 points. L'indice phare parisien recule de 4,71%, à 4.815,60 points, soit sa pire séance depuis la mi-mars.

Fort repli aussi du côté américain : le Dow Jones a cédé 6,9%, sa plus forte baisse depuis trois mois pour clôturer à 25.128,17 points. Le S&P 500 a lâché 5,89% à 3.002,10 points tandis que Nasdaq a dégringolé de 5,27% à 9.492,73 points. L'augmentation du nombre de cas de contaminations au Covid-19 dans certains Etats laisse craindre une résurgence de l'épidémie outre-Atlantique.

Valeur(s) en vue

Total, poids lourd de la cote, chute de 6,19%, pénalisé par la chute des cours du pétrole, conséquence directe de la hausse inatttendue des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis.

Vendredi 12 juin (actualisation à venir)

Le fait du jour

Le CAC 40 efface une partie des lourdes pertes subies la veille, même si le bilan de la semaine s'annonce comme le plus mauvais depuis trois mois.