Une semaine sur les marchés : le recap du 8 au 12 décembre

Lundi 8 décembre

CAC 40 : -0,08% à 8.108,43 points et 2,7 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé stable, à l'issue d'une séance sans événement majeur, dans un marché attentiste avant la prochaine décision de la Fed mercredi soir, les investisseurs espérant une baisse des taux directeurs. Seul fait notable de la séance: les chiffres du commerce chinois pour novembre. Les exportations de la Chine ont augmenté de 5,9% en novembre sur un an, plus rapidement que prévu, mais ont baissé de 28,6% vers les seuls États-Unis au cours de la même période, a indiqué l'administration des Douanes.

C'est rouge outre-Atlantique, le Dow Jones a lâché 0,45%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,14% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,35%. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tendait à 4,17%, contre 4,13% à la clôture vendredi. Coté valeurs, le groupe de télévision et de cinéma Paramount Skydance (+9,02% à 14,57 dollars) a été récompensé pour sa nouvelle proposition d'acquisition de son concurrent Warner Bros Discovery (WBD), valorisé 108,4 milliards de dollars. Cette contre-offre a été lancée trois jours après l'annonce d'un accord de rachat entre WBD (+4,41% à 27,23 dollars) et Netflix (-3,44% à 96,79 dollars). A la différence de Netflix, qui ne propose de racheter, pour l'essentiel, que le studio Warner Bros et la plateforme de vidéo à la demande HBO Max, Paramount Skydance veut, lui, acquérir l'ensemble de WBD, y compris son portefeuille de chaînes de télévision, selon un communiqué.

Valeurs en vue

Galderma a grimpé à Zurich, alors que L'Oréal a conclu un accord avec un consortium mené par EQT pour lui racheter 10% supplémentaire au capital du laboratoire spécialisé en dermatologie, portant sa participation totale à 20%. Dans ce cadre, le conseil d'administration de Galderma examinera la nomination de deux candidats administrateurs représentant le groupe français, en remplacement des membres du consortium mené par EQT, à compter de l'AG 2026. L'Oréal continuera de soutenir la stratégie et l'indépendance de l'entreprise suisse sous sa direction actuelle et n'envisage pas d'augmenter sa participation. Les deux groupes exploreront le renforcement de leur partenariat scientifique existant.

Mardi 9 décembre

CAC 40 : -0,69% à 8.052,51 points et 3,2 milliards d'euros échangés

La séance

Troisième séance dans le rouge de suite à la Bourse de Paris . Côté obligataire, le rendement de l'emprunt français à échéance dix ans a atteint 3,55%, contre 3,58% la veille. Son équivalent allemand, référence en Europe, a fini à 2,84%, contre 2,86%.

La Bourse de New York a, elle, fini en ordre dispersé. L'indice Dow Jones a cédé 0,38%,, à 47.560,29 points. Le Standard & Poor's 500 a perdu 0,09% à 6.840,51 points. Le Nasdaq Composite a, lui, avancé de 0,13% à 23.576,486 points. La publication de l'enquête Jolts sur le marché du travail a montré que le nombre d'offres d'emploi a légèrement augmenté en octobre mais les embauches étant restées moroses.

Valeur en vue

Air France-KLM a cédé près de 7% sur la séance. En cause, l'annonce de CMA CGM qui va lancer une émission d'obligations échangeables en actions ordinaires existantes Air France-KLM AIRF.PA pour un montant d'environ 325 millions d'euros. CMA CGM aura également la possibilité de rembourser en numéraire, ou via une combinaison de numéraire et d'actions Air France-KLM, a ajouté le groupe. L'offre porte sur la totalité de la participation détenue par CMA-CGM dans Air France-KLM, soit environ 23,1 millions d'actions représentant 8,8% du capital de la compagnie aérienne. CMA CGM est présent au capital d'Air France-KLM depuis 2022, lorsque le groupe est devenu actionnaire dans le cadre d'un partenariat de fret aérien avec la compagnie aérienne. Les deux sociétés ont mis fin à leur partenariat début 2024, et la période de blocage sur la participation de CMA CGM a pris fin en février de cette année.

Mercredi 10 décembre

CAC 40 : -0,37% à 8.022,69 points et 3,2 milliards d'euros échangés

La séance

Et encore une séance de repli dans un marché prudent avant la décision de politique monétaire de la Fed. Par ailleurs, les députés ont adopté mardi le projet de budget de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, suspendant notamment la mise en oeuvre de la réforme des retraites jusqu'en janvier 2028.Cet épisode est toutefois "un non-événement pour les marchés", estime Charles de Riedmatten, les investisseurs ayant déjà précédemment intégré l'instabilité politique du pays. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt français à échéance dix ans grimpait à 3,57%, contre 3,55% la veille en clôture. En comparaison, son équivalent allemand était à 2,85%, stable par rapport à mardi.

La Bourse de New York a, elle, fini en hausse après que la Fed a décidé, comme prévu, d'abaisser ses taux. L'indice Dow Jones a gagné 1,05%, à 48.057,75 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,33% à 23.654,155 points. La Fed a réduit de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds", dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, et a laissé entendre qu'elle pourrait les réduire de nouveau de seulement un quart de point en 2026. Les nouvelles projections de la banque centrale américaine montrent une position médiane avec une seule baisse de taux d'un quart de point en 2026, comme dans les perspectives présentées en septembre. La Fed voit l'inflation ralentir à environ 2,4% à la fin de l'année prochaine, malgré une accélération attendue de la croissance économique au-dessus de 2,3% et un taux de chômage à 4,4%. Ces projections économiques associées à l'absence d'un ton trop agressif, ont encouragé les investisseurs.

Valeurs en vue

Abivax a grimpé de 9,52% à 108,40 euros mercredi, porté par des rumeurs de marché sur une potentielle offre de rachat de l'entreprise. En juillet, la biotech a dévoilé des résultats positifs d'un essai de phase 3 pour son médicament phare, l'Obefazimod, un traitement contre une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. L'annonce avait alors déclenché une envolée spectaculaire de plus de 500% en une journée sur Euronext Paris. Depuis le 1er janvier, le titre d'Abivax s'offre une hausse spectaculaire de 1.601%, faisant passer sa valorisation boursière de moins de 450 millions d'euros au début de l'année à plus de 8,89 milliards d'euros aujourd'hui.

Jeudi 11 décembre

CAC 40 : +0,79% à 8.085,76 points et 3,6 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a avancé, portée par l'optimisme au lendemain d'une nouvelle baisse de taux de la Fed.

Wall Street a fini sur une note plus contrastée : l'indice Nasdaq a perdu 0,25%, tandis que le Dow Jones (+1,34%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,21%) ont tous les deux atteint des nouveaux records en clôture, respectivement à 48.704,01 et 6.901 points. L'indice Russell 2000, qui réunit 2.000 entreprises de taille moyenne, a aussi évolué proche de ses plus hauts niveaux.

Le (gros) gadin du jour est pour Oracle. Le géant de l'informatique à distance (cloud) a chuté de 10,82% à 198,88 dollars, ce qui représente une perte d'environ 70 milliards de dollars de capitalisation boursière. Oracle, qui s'est massivement endetté pour être un des leaders de l'infrastructure pour l'intelligence artificielle (IA), a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 16,06 milliards de dollars, en hausse de 14% sur un an, mais en dessous des attentes du marché. Il a aussi relevé de 15 milliards à 50 milliards de dollars son plan de dépenses en 2026.

Valeur en vue

Le spécialiste des technologies d'intensification de lumière français Exosens a décroché un contrat à 500 millions d'euros avec le consortium Theon/Hensoldt, qui a lui même signé un accord avec l'organisme européen de coopération en matière d'armement (Occar) pour la fourniture de 100.000 jumelles de vision nocturne aux forces armées allemandes, ont annoncé les groupes Theon et Exosens. "Il s'agit du contrat probablement le plus important jamais conclu dans l'histoire de la technologie de vision nocturne ", indique dans un communiqué le français Exosens (ex-Photonis Group), spécialiste des technologies d'intensification de lumière et qui fournira au consortium une des pièces centrales de ces dispositifs. Après avoir ouvert en forte hausse, le titre a finalement clôturé en baisse de 2%.

Vendredi 12 décembre

CAC 40 : -

La séance

La Bourse de Paris est en hausse pour la dernière séance d'une semaine décisive, principalement marquée par les décisions stratégiques de la Fed. L'indice CAC 40 progresse de 0,7% à 8 140 points.

Valeur en vue

Atos bondit et se dirige vers une cinquième séance de suite dans le vert. Le secteur des services du numérique est entouré depuis plusieurs jours. Mardi, le groupe a annoncé avoir signé un contrat avec Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH (Agence pour l'innovation en cybersécurité) pour l'établissement du projet de recherche "Forensique des systèmes intelligents" qui sera localisé Halle, en Allemagne. Le projet, conduit avec des partenaires académiques allemands de premier plan, prévoit de développer des méthodes et prototypes visant à permettre une détection juridiquement fiable des manipulations sur des systèmes d'IA en apprentissage continu.

