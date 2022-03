Une semaine sur les marchés : le recap du 7 au 11 mars

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 7 mars

CAC 40 : -1,31% à 5982,27 points

Le fait du jour

Il faut avoir le cœur vraiment bien accroché alors que le CAC 40 ressemble vraiment à un grand huit en ce moment. Toujours sonné par la guerre en Ukraine, l'indice avait ouvert dans le rouge vif perdant plus de 5% dans la matinée avant d'entamer une remontée spectaculaire, de gagner jusqu'à près de 0,9% vers 15h30 puis de retomber...

Valeur en vue

Porté par la fièvre des matières premières en général et du nickel en particulier, Eramet gagne plus de 13%. Le groupe qui avait précisé vendredi n'avoir aucune activité industrielle ni de salariés que ce soit en Ukraine ou en Russie. AlphaValue a également relevé sa recommandation sur le titre, d'«alléger» à «accumuler» avec un objectif de cours à 142 euros.

Mardi 8 mars

CAC 40 : -0,32% à 5962,96 points

Le fait du jour

Après une ouverture dans le rouge, le CAC 40 avait résolument mis le cap sur un rebond dans la matinée et puis son avance s'est étiolée jusqu'à revenir dans le rouge puis de rebondir puis de retomber pour finir dans un ultime spasme à -0,32% vers les 5963 points et toujours des échanges copieux, plus de 7,3 milliards d'euros. L'embargo américain sur le pétrole russe a pesé sur la tendance.

Valeur en vue

Albioma se distingue : selon Bloomberg, le géant américain du private equity KKR envisagerait d'acquérir le producteur français d'énergie solaire et de biomasse, dans le cadre de son expansion dans le domaine des énergies renouvelables.

Mercredi 9 mars

CAC 40 : +7,13% à 6387,83 points

Le fait du jour

La Bourse en ce moment, c'est un manège à sensations très fortes. Aujourd'hui, elles sont carrément agréables. Alors que les investisseurs veulent croire à une désescalade en Ukraine et à des annonces fortes à l'issue du sommet européen qui s'ouvre demain à Versailles, le CAC 40, toujours aussi volatil, boucle une phénoménale séance de rebond : +7,13% et 8,2 milliards d'euros échangés.

Valeur en vue

Berenberg est passé de « conserver » à « achat » sur Accor avec un objectif de cours maintenu à 32 euros. Le groupe hotelier est peu exposé à la Russie et l'Ukraine et le courtier souligne que le plan de redressement se fait conformément à ses attentes

Jeudi 10 mars

CAC 40 : -2,83% à 6207,20 points

Le fait du jour

Le rebond d'hier est déjà en partie oublié pour le CAC 40 qui reperd près de 3%. Sans compter que les investisseurs ont dû composer avec une Banque centrale européenne moins accommodante qu'espéré.

Valeur(s) en vue

Belle performance pour Eurazeo. La société d'investissement a réalisé une année 2021 historique avec des actifs sous gestion qui ont bondi de 42% à 31 milliards d'euros. L'actif net réévalué (ANR) a grimpé de 40%, dividende inclus, pour atteindre 117,80 euros par action. Fort de ces performances, Eurazeo va verser un dividende de 1,75 euro, en hausse de 17% mais aussi un dividende exceptionnel de 1,25 euro par action.

Vendredi 11 mars

CAC 40 : variation à la clôture

Le fait du jour

Le CAC 40 repart en hausse à la mi-journée porté par l'espoir d'avancées diplomatiques sur la guerre en Ukraine. Vladirimir Poutine aurait en effet évoqué des progrès dans les discussions avec l'Ukraine. Les marchés profitent aussi de la remontée de l'euro et de la baisse du baril de pétrole, le brent évoluant sous les 110 dollars.

Valeur en vue

Séance brillante pour Rubis, grâce à des résultats 2021 appréciés pour le spécialiste du stockage et de la distribution de produits pétroliers. Le bénéfice net part du groupe s'est notamment établi à 293 millions d'euros et le résultat opérationnel courant a grimpé de 7%, à 392 millions d'euros. Compte tenu de ces éléments, le dividende a été relevé de 1,80 à 1,86 euro. Le groupe a précisé qu'il n'avait pas d'opérations ou d'actifs en Ukraine et ne qu'il ne s'approvisionnait pas auprès de fournisseurs ukrainiens ou russes.

