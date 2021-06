Une semaine sur les marchés : le récap du 7 au 11 juin

(Crédits photo : Unsplash)

Lundi 7 juin

CAC40 : +0,43% à 6 543,56 points

Le fait du jour

Le CAC 40 clôture en légère hausse dans un volume d'échanges encore faible de 2,8 milliards d'euros.

La Bourse de New York amorce la semaine sur une note mitigée, les prises d'initiative sont limitées par le projet de taux minimal d'impôt mondial sur les sociétés et la persistance des craintes sur une accélération de l'inflation.

Valeur en vue

Icade prévoit l'introduction en Bourse de sa filiale d'immobilier de santé afin de financer le plan de développement et d'investissement de celle-ci. Le titre a grimpé de de 2,73% à 75,30 euros.

Mardi 8 juin

CAC40 : +0,11% à 6 551,01 points

Le fait du jour

Les marchés sont dans l'attente de la réunion de la Banque centrale européenne jeudi ainsi que de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de mai.

Le PIB en zone euro a diminué de 0,3% au premier trimestre de 2021, celui de l'Union européenne de 0,1%. La contraction est moins élevée que prévu.

Valeur en vue

Le secteur bancaire ferme la marche du CAC 40 en raison de la baisse des taux longs. Crédit Agricole recule de 1,84% à 12,10 euros, Société Générale de 1,59% à 26,18 euros et BNP Paribas de 1,55% à 56,23 euros.

Mercredi 9 juin

CAC40 : +0,19% à 6 563,45 points

Le fait du jour

Dans l'attente de la réunion de la Banque centrale européenne et des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis ce jeudi, le CAC40 grimpe seulement de 0,19%.

Les taux souverains continuent de chuter. Ce mouvement confirme le reflux des craintes d'une diminution des rachats d'actifs par les banques centrales.

Valeurs en vue

Unibail-Rodamco-Westfield a bondi de 5,69% à 82,59 euros, les investisseurs recherchant des valeurs qui profitent du déconfinement et du passeport vaccinal. Les valeurs du transport et du tourisme, comme ADP, Air France-KLM ou Accor, étaient à la fête.

Suspendue le 1er juin, l'action AB Science a chuté de près de 27% à 8,18 euros lors de sa reprise de cotation ce mercredi. Les études cliniques du masintinib ont été interrompues volontairement.

Jeudi 10 juin

CAC40 : -0,26% à 6 546,5 points

Le fait du jour

Le CAC 40 perd 0,26% et s'établit à 6.546 points. Le volume des échanges passe péniblement la barre des 3 milliards d'euros.

La hausse des prix à la consommation en mai aux Etats-Unis a accéléré à 5% sur un an, au plus haut depuis 13 ans, selon l'indice CPI publié jeudi. Sur le mois, elle s'est établie à +0,6%, un peu plus que les prévisions de +0,4% des analystes mais moins que le mois précédent (+0,8%).

Valeur en vue

La pépite musicale française Believe rate son introduction en Bourse et chute de 17,7% lors de la première séance, à 16 euros.

Vendredi 11 juin (actualisation à venir)

CAC40 :

Le fait du jour

Les chiffres de l'inflation américaine plus importante que prévu en mai mais moins élevée qu'en avril rassure les investisseurs et conforte la théorie d'une inflation transitoire. A la mi-journée, le CAC 40 évoluait dans le vert.

Valeur en vue

BioMérieux (+2,48%) bénéficie du relèvement de recommandation de Berenberg à "conserver" contre "vendre".