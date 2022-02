Une semaine sur les marchés : le recap du 7 au 11 février

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 7 février

CAC 40 : +0,83% à 7009,25 points

Le fait du jour

Malgré un contexte toujours tendu, le CAC 40 entame bien la semaine en reprenant le seuil des 7000 points.

Valeur en vue

Bonne séance pour Sanofi. Le laboratoire pharmaceutique a annoncé que la FDA des États-Unis a approuvé Enjaymo (sutimlimab-jome) pour réduire le recours aux transfusions de globules rouges afin de traiter l'hémolyse chez l'adulte atteint de la maladie des agglutinines froides.

Mardi 8 février

CAC 40 : +0,27% à 7028,41 points

Le fait du jour

2e séance de progression d'affilée à la Bourse de Paris même si elle s'avère finalement plus timide que ce qu'on aurait pu espérer en début de journée.

Valeur(s) en vue

Sartorius Stedim Biotech décroche de plus de 8%. L'équipementier pour l'industrie pharmaceutique a pourtant conclu l'acquisition de la division de chromatographie de Novasep, transaction qui l'amène à ajuster sa prévision de chiffres d'affaires pour 2022. A taux de change constant, il vise désormais une croissance entre 15 et 19% (14-18% précédemment).

Mercredi 9 février

CAC 40 : +1,46% à 6981,96 points

Le fait du jour

Grâce à une accalmie sur le front des taux longs, le CAC 40 aligne une 3e séance dans le vert avec même une progression plus franche de +1,46% vers les 7131 points et 4,3 milliards d'euros échangés.

Valeur en vue

Amundi a gagné 3,9%. Le géant de la gestion d'actifs a déjà dépassé ses objectifs stratégiques pour 2022 avec un résultat net ajusté qui a progressé de 37% en 2021 à 1,3 milliard d'euros et des encours sous gestion qui ont dépassé la barre des 2000 milliards fin décembre avant l'intégration des encours gérés par Lyxor. Cerise sur le gâteau : Amundi a proposé de verser un dividende de 4,10 euros par action, soit une hausse de 41% par rapport à 2020.

Jeudi 10 février

CAC 40 : -0,41% à 7101,55 points

Le fait du jour

La séance a été marquée par la publication des résultats annuels de plusieurs sociétés du CAC 40 mais ils se voient pour la plupart relégués au second plan du fait d'une inflation record aux Etats-Unis. Avec une augmentation de 7,5% sur un an en janvier, elle est désormais au plus haut depuis février 1982.

Valeur en vue

Dassault Aviation a pris de la hauteur alors que le groupe aéronautique a annoncé la signature d'un contrat portant sur la vente de 42 Rafale de dernière génération à l'Indonésie.

Vendredi 11 février

Le fait du jour

Le CAC 40 tient bon au lendemain d'une journée marquée par la forte baisse des indices new-yorkais, le Dow Jones cédant 1,5%, le S&P500 lâchant 1,8% tandis que le Nasdaq reculait de 2%. L'indice progresse de 1% sur la semaine.

Valeur en vue

Worldline décolle alors que le fonds Apollo Global Management serait sur le point d'acquérir son activité de terminaux de paiements pour un montant proche de 2,3 milliards de dollars, ont indiqué plusieurs personnes au fait des discussions. Worldline avait lancé au début 2020 une revue stratégique de ces activités.

