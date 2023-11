Une semaine sur les marchés : le recap du 6 au 10 novembre

Une semaine sur les marchés

Lundi 6 octobre

CAC 40 : -0,48% à 7.013,73 points et 2,42 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

On a assisté à une journée en pente douce à la Bourse de Paris. Après avoir ouvert en territoire positif, le CAC 40 a glissé une partie de la journée avant de se stabiliser. Côté statistiques, l'indice composite des directeurs d'achats s'est replié de 0,1% au 3e trimestre au sein de la zone euro et a poursuivi sa dégradation en octobre. De quoi craindre pour la vigueur de l'économie européenne dans les mois à venir. La Bourse américaine a fini en légère hausse lundi après son rallye de fin de semaine précédente. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,1%, à 34.095,86 points et Nasdaq Composite a avancé de 0,3%, à 13.518,78 points.

Valeur en vue

Orpea se replie comme d'autres valeurs du secteur de la dépendance. Le groupe a prévenu que ses objectifs d'Ebitdar (l'excédent brut d'exploitation avant loyers) de 1,2 milliard d'euros et de levier financier de 5,5 sont décalés de 2025 à 2026.

Mardi 7 octobre

CAC 40 : -0,39% à 6.986,23 points et 2,59 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La bourse de Paris poursuit son repli, pénalisée par les replis d'Edenred (-4,3%), Renault (-3,1%) ou encore TotalEnergies (-2,3%). La prudence reste de mise, alors que l'environnement actuel est toujours incertain, avec une saison des résultats qui touche à sa fin et des prévisions macroéconomiques de plus en plus mornes. Outre-Atlantique, le marché se montre plus résilient. Le Dow Jones grappille encore 0,17%, et le Nasdaq +0,9%. Le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans a reculé pour la cinquième fois en six séances.

Valeur en vue

Engie a publié des résultats en progression au titre des neuf premiers mois de 2023, bien que marqués par un ralentissement lié aux baisses de prix, et a annoncé une révision à la hausse de ses objectifs annuels. "En raison de la poursuite de la bonne performance de ses activités exposées au marché et de la réduction des risques à l'approche de la fin de l'année", l'énergéticien vise désormais un résultat net récurrent part du groupe 2023 compris entre 5,1 et 5,7 milliards d'euros, contre 4,7 à 5,3 milliards précédemment. Son résultat opérationnel courant (Ebit) hors nucléaire est pour sa part désormais prévu entre 9 et 10 milliards d'euros (contre 8,5 à 9,5 milliards précédemment).

Mercredi 8 novembre

CAC 40 : +0,69% à 7.034,16 points et 2,68 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Le CAC 40 met fin à trois séances de baisse. Une hausse, certes, mais dans des volumes qui restent, comme trop souvent en ce moment, anecdotiques : 2,7 milliards d'euros échangés. La Bourse de New York a fini en ordre dispersé, le S&P 500 et le Nasdaq enregistrant de légers gains. alors que les investisseurs sont restés prudents après des commentaires de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur la politique monétaire. Le gadin du jour outre-Atlantique c'est celui de Warner Bros Discovery qui perd 19% après avoir averti que les grèves à Hollywood et la faiblesse du marché publicitaire pourraient peser sur ses résultats l'an prochain.

Valeur en vue

Valneva était soutenu par des commentaires positifs de Portzamparc à la veille de la publication de ses résultats à neuf mois. Les analystes ont annoncé ce matin avoir ajouté le titre à leur liste de petites et moyennes capitalisations privilégiées, la 'High Five', aux côtés d'Entech, Trigano, Vetoquinol et Wavestone. Le bureau d'études évoque une "très bonne dynamique" au niveau des ventes de vaccins du voyageur et dit attribuer une chance de 95% à un avis favorable de la FDA sur son vaccin contre le chikungunya. Le bureau d'études affiche une recommandation d'achat et un objectif de cours de 9,50 euros, laissant entrevoir un potentiel haussier de 62%.

Jeudi 9 novembre

CAC 40 : +1,13%, à 7.113,66 points et 3,09 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Une séance qui termine en nette hausse, portée par les solides résultats trimestriels de Schneider Electric, enregistrant une progression de 8,26%. Malgré les interventions des dirigeants des grandes banques centrales à la clôture européenne, les investisseurs ont maintenu une dynamique haussière tout au long de la séance.

Outre-Atlantique, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont connu une légère baisse, passant à 217 000 contre 220 000 la semaine précédente, tandis que le nombre de personnes bénéficiant régulièrement d'allocations a augmenté pour atteindre 1,83 million.

Valeur en vue

En tête du SBF 120, Orpea a clôturé la séance en forte hausse de 43,73%, atteignant désormais 1,40€ par action. Cette montée en flèche découle de la décision de la Cour d'appel de Paris, qui a validé l'autorisation accordée à la Caisse des dépôts et consignations pour monter en capital dans l'entreprise, sans l'obligation de lancer une offre publique d'achat. Selon Laurent Guillot, directeur général d'Orpea, cette décision marque la dernière étape cruciale avant de concrétiser intégralement le plan de sauvetage, visant à effacer une partie de sa dette.

Vendredi 10 novembre (actualisation à venir)

CAC 40 : -0,81%, à 7.056,10 points et 0,30 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Pour cette dernière séance, les bourses européennes enregistrent un déclin, reflétant la tonalité restrictive adoptée par les banquiers centraux. Les responsables de la politique monétaire ont cherché à tempérer l'optimisme des marchés, déjà enclins à anticiper d'importantes baisses de taux l'année prochaine. Ils ont souligné hier, que la lutte contre l'inflation n'était pas achevée et que les banques centrales maintiendraient une approche restrictive jusqu'à ce que la dynamique des prix atteigne l'objectif de 2%.

Valeur en vue

Valneva est à nouveau à l'honneur et affiche une hausse de 7,35% en début de dernière séance, suite à l'annonce de l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) de son vaccin contre le chikungunya, une maladie virale transmise par les moustiques Aedes. Cette autorisation fait du vaccin le premier du genre à être approuvé mondialement, et sa commercialisation débutera dès le début de l'année prochaine pour les individus âgés de 18 ans et plus. En tant que titulaire de la première autorisation de mise sur le marché, Valneva a également reçu un bon de revue prioritaire (PRV) de la part de la FDA, qu'elle prévoit de convertir en ressources financières pour soutenir ses futurs projets de recherche et développement.

Il est à noter que le marché mondial des vaccins contre le chikungunya est estimé à plus de 500 millions de dollars par an d'ici 2032.

LG, AM avec Reuters, AOF et AFP (redaction@boursorama.fr)