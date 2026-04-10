Une semaine sur les marchés : le recap du 6 au 10 avril

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 6 avril

CAC 40 : fermé

La séance

Alors que Paris est resté fermé, la Bourse de New York a terminé en hausse, malgré des tensions géopolitiques persistantes et une nouvelle hausse des prix du pétrole, les opérateurs évaluant les chances d'un cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis. Le Dow Jones a progressé de 0,36%, l'indice Nasdaq de 0,54% et l'indice élargi S&P 500 de 0,44%. Donald Trump a menacé de détruire l'Iran "tout entier" mardi soir si le pays n'a pas répondu d'ici là à son ultimatum et rouvert le détroit d'Ormuz, vital pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

Valeurs en vue

Le laboratoire Soleno Therapeutics s'est envolé (+32,31% à 52,25 dollars) après l'annonce lundi de son acquisition par l'entreprise de biotechnologie californienne Neurocrine Biosciences (+0,67% à 132,48 dollars).

Mardi 7 avril

CAC 40 : -0,67% à 7.908,74 points et 4,1 milliards d'euros échangés

La séance

Les Bourses européennes ont terminé en baisse dans une ‌séance dominée par la prudence alors que l'île iranienne de Kharg, d'où partent 90% des exportations de pétrole du pays, a été visée par plusieurs frappes, provoquant une nouvelle envolée du brut, à l'approche de la fin de l'ultimatum du président américain Donald Trump. Le CAC 40 a fini sur une perte de 0,67% pour le retour des cotations après le long week-end de Pâques. Le Footsie britannique a reculé de 0,80% et le Dax allemand a reflué de 0,99%.

La Bourse de New York a, elle, terminé en ordre dispersé : le Dow Jones a reculé de 0,18% tandis que l'indice Nasdaq a grappillé 0,10% et l'indice élargi S&P 500 a glané 0,08%. Le président des États-Unis a donné jusqu'à 20H00, 00H00 GMT) heure de Washington, à Téhéran pour rouvrir la navigation dans le détroit d'Ormuz, menaçant d'éradiquer "une civilisation entière" si l'Iran s'y opposait. Le Premier ministre pakistanais, qui joue un rôle clé de médiateur dans la guerre au Moyen-Orient, a notamment exhorté mercredi Donald Trump à prolonger de deux semaines son ultimatum. Le président américain "est au courant de la proposition et il y aura une réponse", a dit sa porte-parole Karoline Leavitt.

Valeurs en vue

Universal Music Group (UMG) a grimpé de 11,40%, Vivendi de 9,10% et Bolloré de 3,76%, les trois ⁠sociétés étant liées alors que Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, a proposé de fusionner son véhicule d'investissement avec UMG dans le cadre d'une opération évaluée à environ 55,75 milliards d'euros, selon les calculs de Reuters. Objectif : ​créer une nouvelle entité qui serait ensuite cotée à la Bourse de New York. La proposition en numéraire et en actions de Pershing Square valorise le groupe de divertissement musical à environ 30,4 euros par action, soit une ​prime de 78% par rapport au dernier cours de clôture, pour un total d'environ 55,75 milliards d'euros, selon les calculs de Reuters. Vivendi (+11%) et Bolloré (+6,8%) ont bénéficié de leurs participations respectives dans la maison de disques de, entre autres, Taylor Swift, Billie Eilish et Drake. Un porte-parole a déclaré qu'UMG n'avait aucun ​commentaire à faire sur l'offre de Pershing ‌Square.L'opération intervient alors qu'UMG a reporté le mois dernier un projet de cotation ⁠à New York, revenant ainsi sur un accord conclu avec Pershing, qui avait exercé son droit de demander une introduction en Bourse aux États-Unis, faisant valoir qu'elle stimulerait l'action.

Mercredi 8 avril

CAC 40 : +4,49%, à 8.263,87 points et 8,1 milliards d'euros échangés.

La séance

Journée folle à la Bourse de Paris, galvanisée par l'annonce d'une trêve de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz. Le CAC 40 a gagné près de 4,5% dans des volumes d'échanges très fournis de plus de 8 milliards d'euros.

Le cessez-le-feu entre Etats-Unis et Iran reste pourtant éminemment fragile. Au Liban, où Israël estime que la trêve ne s'applique pas, l'armée israélienne a mené sa "plus grande frappe coordonnée" contre le mouvement pro-iranien Hezbollah depuis le déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le 28 février. Un haut responsable iranien a dit à Reuters ⁠que le détroit d'Ormuz pourrait rouvrir jeudi ou vendredi, avant l'ouverture des négociations de paix entre des délégations iranienne et américaine au Pakistan.

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Même hausse enthousiaste de l'autre coté de l'Atlantique. L'indice Dow Jones a gagné 2,85%, à 47.909,92 points. Le S&P 500 a pris 2,51% et le Nasdaq Composite a ​avancé de son côté de 2,80%. Coté valeurs, Delta Air Lines a progressé, malgré un bénéfice inférieur aux attentes au deuxième ​trimestre. La compagnie aérienne a également jugé prématuré ‌d'actualiser ses perspectives annuelles, évoquant les incertitudes provoquées par la forte hausse des prix du carburant liée au conflit ​au Moyen-Orient. Les compagnies Southwest Airlines et United Airlines ont également avancé. Les croisiéristes Carnival et Norwegian Cruise Line ont tous deux engrangé des gains. Levi Strauss & Co a bondi après ⁠avoir relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de bénéfice.

Valeurs en vue

Les valeurs industrielles comme ArcelorMittal (+12,84% à 51,50 euros) ou Saint-Gobain (+7,56% à 76,26 euros), particulièrement malmenées avec la hausse des prix de l'énergie induite par la guerre, ont largement profité de la chute des cours du pétrole. Même constat du côté des compagnies aériennes, Air France-KLM s'envolant de 11,26% à 9,88 euros, ou encore des constructeurs automobiles avec Stellantis (+6,26% à 6,72 euros) ou Renault (+6,93% à 31,46 euros) en forte hausse.

Jeudi 9 avril

CAC 40 : -0,22% à 8.245,80 points et 4,8 milliards d'euros échangés

La séance

Les Bourses européennes ont terminé en baisse modérée, la trêve entre les Etats-Unis ‌et l'Iran restant fragilisée par les raids israéliens au Liban, tandis que le président Donald Trump a choisi de maintenir la pression sur Téhéran, ce qui a alimenté un léger regain d'aversion au risque. À ​Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 0,22% à 8.245,8 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,05% et le Dax allemand a reflué de 1,14%. L'indice Euro Stoxx 50 a perdu 0,29% et le Stoxx 600 0,15% également.

Le pétrole a rebondi de près de 5%, frôlant de nouveau le seuil psychologique des 100 dollars le baril, les doutes ⁠concernant le cessez-le-feu de deux semaines au Moyen-Orient faisant craindre que les flux d'énergie transitant par le détroit d'Ormuz restent restreints. Coté taux, le rendement du Bund allemand à dix ans a fini en hausse de 6,6 points de base, à 3,01%.

Valeur en vue

emeis a chuté, après avoir renoncé à céder son activité de maison de retraite en Suisse à Tertianum qui a engagé des poursuites judiciaires. Tertianum Group AG a indiqué que les propriétaires de Senevita (emeis) ont annoncé de manière inattendue qu'ils n'avaient plus l'intention de finaliser le contrat d'achat précédemment conclu. Par conséquent, le prestataire privé de services spécialisé dans l'hébergement, le logement et les soins pour seniors a engagé des poursuite judiciaires et réaffirme son droit à exiger l'exécution de la transaction conformément au contrat.

Vendredi 10 avril

La séance

Les marchés actions européens s'affichent dans le vert pour cette dernière semaine de la semaine sur fond de cessez-le-feu fragile au Moyen-Orient. Par ailleurs, un accord de paix serait sur le point d'être conclu entre Kiev et Moscou, selon le principal conseiller de Zelensky, comme le rapporte Bloomberg. Dans ce contexte, le CAC 40 s'adjuge 0,55% vers 12h30 à 8 290 points et l'Euro Stoxx 50 progresse de 0,64% à 5 934 points.

Valeur en vue

Soitec grimpe de 18% et surperforme la tendance à Paris, sans information particulière. Mercredi, le titre avait déjà bondi, dans le sillage d'un relèvement d'objectif de cours chez Jefferies de 30 à 45 euros, dans le cadre d'une note plus générale sur les valeurs européennes des semi-conducteurs et du matériel technologique. Dans cette note, le broker américain indiquait s'attendre à ce que les entreprises analogiques ayant une exposition industrielle et à l'IA, comme STMicro, voient leurs estimations augmenter après les résultats du 1er trimestre. ASML, ASM et VAT devraient, selon lui, réaffirmer leurs perspectives de croissance saines pour 2026, mais il n'anticipe pas de relèvement au vu des consensus élevés et continue de prévoir une dégradation cyclique de leurs multiples de valorisation. Jefferies prévoit par contre une revalorisation des multiples de Nokia, grâce à la position renforcée de l'équipementier de réseaux finlandais dans l'intelligence artificielle et le cloud, ainsi que dans les réseaux optiques et IP. "Nous attendons également de STM, Aixtron et Soitec qu'ils bénéficieront de leur exposition aux réseaux optiques", ajoute l'intermédiaire, qui remonte donc sa cible sur Soitec de 30 à 45 euros, mais maintient sa position "neutre" sur l'action.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse