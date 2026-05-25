 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes clôturent en forte hausse
information fournie par AFP 25/05/2026 à 17:50

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en forte hausse lundi, voulant croire à un accord de paix au Proche-Orient et prenant acte de la baisse du pétrole en dessous des 100 dollars le baril.

En ce jour férié dans plusieurs pays, Francfort a progressé, de 2,01%, tout comme Paris (+1,76%) et Milan (+1,43%). La Bourse de Londres était fermée, tout comme celle de New York.

Euronext CAC40

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 193,62 -0,78%
HAFFNER ENERGY
0,374 +46,67%
Pétrole Brent
98,88 +2,68%
KALRAY
13,06 -1,06%
SOITEC
167,25 -5,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank