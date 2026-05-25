Les Bourses européennes clôturent en forte hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en forte hausse lundi, voulant croire à un accord de paix au Proche-Orient et prenant acte de la baisse du pétrole en dessous des 100 dollars le baril.

En ce jour férié dans plusieurs pays, Francfort a progressé, de 2,01%, tout comme Paris (+1,76%) et Milan (+1,43%). La Bourse de Londres était fermée, tout comme celle de New York.

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