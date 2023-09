Une semaine sur les marchés : le recap du 4 au 8 septembre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 4 septembre

CAC 40 : -0,24% à 7.279,51 points et 1,6 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

La courbe intraday du CAC 40 a une forme de pente descendante. Une séance plutôt creuse donc, voire très creuse, ce qui n'est guère surprenant alors qu'il fallait faire sans les marchés américains, fermés aujourd'hui pour cause de Labor Day.

Valeur en vue

Thales profite d'une recommandation positive. Jefferies a relevé son conseil sur le groupe d'électronique et de défense de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours relevé de 140 à 160 euros. Le bureau d'études américain explique que le français présente un profil désormais "plus attractif" après la réalisation de deux acquisitions qui vont lui permettre d'accélérer sa croissance.

Mardi 5 septembre

CAC 40 : -0,34% à 7.254,72 points et 2,6 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Toujours pas de rebond à Paris. La cause, notamment de cette contre-performance, des PMI, indices des directeurs d'achats, décevants en Chine et en Europe... En France, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale se replie pour le 3e mois consécutif, pour s'établir à 46 en août.

L'ambiance n'était pas meilleure outre-Atlantique. Après un week-end de trois jours, les marchés US n'ont guère goûté la remontée des taux et les mauvais indicateurs en Chine et en Europe. Le Dow Jones a perdu 0,56%, l'indice Nasdaq a cédé 0,08% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,42%.

Valeur en vue

Ce sont surtout les recommandations d'analystes qui font varier les cours en ce moment. Sanofi profite ainsi de l'avis de Berenberg, qui a relevé son conseil de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 107 à 115 euros, jugeant le titre faiblement valorisé en dépit d'un "pipeline" qui tend à s'améliorer.

Mercredi 6 septembre

CAC 40 : -0,84% à 7194,09 points et 2,8 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Les jours passent et la tendance baissière semble avoir bien du mal à s'enrayer. Le repli était même encore plus franc aujourd'hui avec un CAC 40 lesté par les valeurs du luxe alors que l'état de l'économie chinoise, dont elles sont dépendantes, ne cesse d'inquiéter. Pour ne rien arranger, le cours du pétrole se porte lui, très bien, à plus de 90 dollars le baril. Un mouvement logique alors que l'Arabie saoudite va continuer à réduire sa production jusqu'à fin décembre. Même

Valeur en vue

Les trois valeurs du luxe du CAC 40 figurent parmi les 4 principales baisses de l'indice parisien à la suite de déclarations du président de Richemont, Johann Rupert. Ce dernier a indiqué à Bloomberg que l'inflation commençait à affecter la demande pour les biens de luxe en Europe alors même que la croissance dans le secteur ralentit en Chine et aux Etats-Unis. HSBC a par ailleurs consacré une note au secteur en Europe dans laquelle il a baissé la majorité de ses objectifs de cours après la publication de résultats semestriels globalement en ligne. Si l'analyste reste à l'achat sur LVMH, son objectif de cours a été réduit de 1025 euros à 950 euros. Il demeure à conserver sur Kering, mais sa valorisation passe de 580 euros à 560 euros.

Jeudi 7 septembre

CAC 40 : +0,03% à 7.196,10 points et 2,75 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Enfin ! même si elle est toute symbolique la hausse du jour permet au CAC 40 d'interrompre sa série de six séances de baisse. Il était temps.

Le bilan est plus contrasté aux Etats-Unis : L'indice Dow Jones a gagné 0,17%, à 34 500,73 points alors que le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,89%, à 13.748,83 points. C'est notamment Apple (-3%) qui pèse sur la tendance. En cause des craintes à propos d'une possible extension de l'interdiction de l'utilisation des iPhone en Chine. Bloomberg affirme aujourd'hui que Pékin pourrait étendre l'interdiction de l'utilisation des iPhone aux agences soutenues par le gouvernement et aux entreprises publiques.

Valeur en vue

Scor a dominé le SBF 120. Les investisseurs ont apprécié le nouveau plan stratégique du réassureur à horizon 2026. Présenté 3 mois après le décès de son président, Denis Kessler, Forward 2026 comprend deux objectifs principaux : un taux de croissance de la valeur économique du groupe de 9% par an, à taux d'intérêt et de change constants et un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185 à 220%.

Le fait du jour

Deja oublié, la fragile tentative de rebond d'hier, mieux vaut d'ailleurs parler de tentative de stabilisation. La bourse de Paris repart dans le rouge ce matin, cédant 0,7% vers 11h. Plusieurs nuages noirs planent toujours sur les marchés: remontée des cours de pétrole, inflation...

Valeur en vue

Worldline rebondit aujourd'hui après six séances de baisse. Hier, le spécialiste des services de paiement électroniques avait souffert de la baisse d'Apple. Il a par ailleurs annoncé en début de semaine le succès d'une émission obligataire de 600 millions d'euros à 5 ans, assortie d'un coupon de 4,125%.

