Une semaine sur les marchés : le récap du 4 au 8 juillet

Lundi 4 juillet

CAC 40 : +0,40% à 5954,65 points

Le fait du jour

Séance en petite hausse pour le CAC 40 et dans de petits volumes aussi alors que les marchés américains étaient fermés pour la fête nationale. On a quand même pris connaissance d'un indice Sentix du moral des investisseurs au plus bas depuis 2020 en juillet au sein de la zone euro.

Valeur en vue

Biomérieux est soutenu par l'entrée du fonds Exor au capital de l'institut Mérieux. Ce dernier est la holding de tête du groupe Mérieux qui détient notamment Biomérieux et Transgène. Exor est de son côté le fonds de la famille Agnelli : il a prévu d'investir 833 millions d'euros au capital de l'institut Mérieux.

Mardi 5 juillet

CAC 40 : -2,68% à 5794,96 points

Le fait du jour

On s'est beaucoup inquiété sur cette séance et cela se ressent sur le chiffre de la baisse aujourd'hui. -2,68% et un marché qui craque sous le poids des craintes de récession, ce qui se traduit aussi par une chute des matières premières. L'euro, lui aussi, faiblit et se rapproche du seuil de parité avec le dollar.

Valeur en vue

Ce n'est pas l'entrée en fanfare espérée. Deezer perd près d'un tiers de sa valeur lors de son entrée en Bourse. Introduction via un SPAC, marchés chahutés et remontée des taux ont pénalisé le démarrage en Bourse sur la plateforme de streaming musical.

Mercredi 6 juillet

CAC 40 : +2,03% à 5912,38 points

Le fait du jour

Après une séance éprouvante, le CAC 40 se ressaisit de belle manière, gagnant un peu plus de 2% avec 3,5 milliards d'euros échangés. Outre-Atlantique, Wall Street a clôturé petite hausse. Le compte rendu de la réunion de politique monétaire de juin de la Fed n'a pas surpris. La banque centrale confirme que l'inflation est sa priorité numéro un, mais reste sensible à la conjoncture.

Valeur en vue

Gros coup de jus pour EDF qui gagne près de 15% en une seule séance. Lors de son discours de politique générale, Elisabeth Borne a annoncé que l'Etat envisageait de renationaliser le groupe, dont il détient actuellement 83,9% du capital.

Jeudi 7 juillet

CAC 40 : +1,60% à 6006,70 points

Le fait du jour

Oublié le trou d'air de mardi, le CAC 40 signe une nouvelle séance de rebond et vient reprendre les 6000 points. Le signal qui rassure est venu de Chine alors que selon l'agence Bloomberg, la Chine préparerait de nouvelles mesures de relance via des émissions d'obligations d'un montant de 1.500 milliards de yuans (un peu moins de 220 milliards d'euros) au second semestre, ce qui permettrait d'accélérer le financement des infrastructures.

Valeur en vue

Haulotte Group signe le repli le plus net du SRD : le groupe a sollicité l'ensemble des prêteurs de son crédit syndiqué ainsi que BPI France pour l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat de 96 millions d'euros.

Vendredi 8 juillet (actualisation à venir)

CAC 40 : à venir

Le fait du jour

Retour dans le rouge pour le CAC 40 après une ouverture prudente. La chute accrue de l'euro se poursuit alors que la monnaie unique se rapproche un peu plus de la parité avec le dollar.

Valeur en vue

Deuxième séance de net rebond pour l'équipementier automobile Faurecia qui bénéficie d'achat à bons comptes

