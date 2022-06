Une semaine sur les marchés : le récap du 30 mai au 3 juin

Sur la semaine, l'indice français est bien parti pour faire du surplace. (Crédit photo : Adobe Stock - )

Lundi 30 mai

CAC 40 : +0,72% à 6562,39 points

Le fait du jour

Début de semaine en douceur à la Bourse de Paris. Sans les marchés américains aujourd'hui fermés pour le Memorial Day, le CAC 40 finit cette journée sur une progression de 0,72% vers les 6.562 points et un peu plus de 3 milliards d'euros échangés. C'est en tout cas une quatrième séance de hausse consécutive pour l'indice français.

Valeur en vue

Euroapi gagne 2,88%. Le leader mondial des principes actifs a élargi sa collaboration avec Sanofi dans le cadre de leur accord de développement signé en octobre 2021. Cet accord vise à soutenir la plateforme de vaccins à ARNm du groupe pharmaceutique grâce au développement de nanoparticules lipidiques.

Mardi 31 mai

CAC 40 : -1,43% à 6468,80 points

Le fait du jour

L'indice français sur une baisse... au final plutôt contenue quand on voit les chiffres de l'inflation en zone euro qui ont de quoi faire frémir : 8,1% sur un an en mai après 7,4 en avril... En France, ce chiffre ressort lui à 5,2%. Il faut ajouter à cela le prix du brut qui repart en hausse alors que les dirigeants européens ont acté d'un embargo en deux temps sur le pétrole russe, sans compter le rendement des obligations d'Etat à dix ans qui remonte de part et d'autre de l'Atlantique...

Valeur en vue

Ca continuer à se fissurer pour Maisons du Monde après le coup de tabac de vendredi dernier et une petite stabilisation hier, le titre repart à la baisse alors que Citgroup est passé d'acheter à neutre sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 24... à 14 euros.

Mercredi 1er juin

CAC 40 : -0,77%% à 6418,89 points

Le fait du jour

Après avoir tenté un rebond, le CAC 40 termine finalement sur une baisse de 0,77% vers les 6418 points dans un volume d'échanges de 3 milliards d'euros.

Valeur en vue

Renault accélère de 2,49%, plus forte hausse du CAC 40, grâce au bond de plus de 7% de son allié Nissan à Tokyo en réaction à une étude très favorable de JP Morgan, qui prédit des bénéfices records au secteur automobile japonais pour l'exercice en cours.

Jeudi 2 juin

CAC 40 : +1,27% à 6500,44 points

Le fait du jour

Belle séance de hausse pour l'indice français qui parvient notamment à raccrocher le seuil des 6500 points. Wall Street aussi a bien grimpé, notamment le Nasdaq (+2,69%) choisissant de laisser de côté l'enquête ADP sur l'emploi de mai. Celle-ci n'a enregistré que 128.000 embauches nettes, un nombre de moitié inférieur au consensus, après les 202.000 créations d'avril.

Valeur en vue

Séance enivrante pour Rémy Cointreau qui a publié des résultats 2021/2022 (exercice clos fin mars) solides avec notamment un résultat opérationnel courant de 334,4 millions, en croissance organique de 39,9%. Le numéro deux français des vins et spiritueux a par ailleurs annoncé le versement d'un dividende exceptionnel de 1 euro, en plus du dividende ordinaire de 1,85 euro.

Vendredi 3 juin (actualisation en fin de séance)

CAC 40 : -

Le fait du jour

Le CAC 40 début en hausse cette journée qui sera marquée outre-Atlantique par les chiffres de l'emploi américain. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoient en moyenne 325.000 créations d'emplois non-agricoles après 428.000 en avril, ainsi qu'un recul du taux de chômage à 3,5% et une légère décélération des salaires, dont la hausse sur un an devrait revenir à 5,2%.

Valeur en vue

Faurecia recule alors que l'équipementier automobile annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire de 705 millions d'euros pour financer en partie l'acquisition de son concurrent allemand Hella. Faurecia a scellé l'achat en février, créant l'ensemble nommé Forvia, qui devrait devenir le septième plus grand équipementier automobile au monde.

LG (redaction@boursorama.fr)