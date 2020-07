Une semaine sur les marchés : le récap du 29 juin au 3 juillet

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 29 juin

Le fait du jour

Pour cette première séance de la semaine, le CAC 40 a alterné entre territoires positif et négatif avant de se décider à passer dans le vert après l'ouverture des marchés américains mais de caler sur la fin et de finir à -0,18% vers les 4910 points.

Du côté des marchés américains, tandis que les cas de Covid-19 continuent d'augmenter sur le territoire, la Bourse de New York a terminé en forte hausse sous l'impulsion de Boeing, qui a entamé les vols de (re)certification du 737 MAX. L'indice Dow Jones a gagné 2,32% à 25.595,8 points, le S&P 500 a pris 1,47%, à 3 053,24 points, le Nasdaq a progressé de son côté de 1,20% à 9.874,15 points.

Valeur en vue

Le titre du constructeur automobile Renault affiche la plus forte hausse porté par l'arrivée mercredi 1 er juillet de Luca de Meo au poste de directeur général du groupe.

Mardi 30 juin

Le fait du jour

Entraîné par le rebond de Wall Street, le CAC 40 a gagné 0,73% à 4 945,46 points pour cette dernière séance du mois et du deuxième trimestre. Sur le mois, la Bourse de Paris a affiché un gain de 3,6%. Depuis le début de l'année, l'indice a perdu 17,4%, une chute limitée grâce à l'important rebond du deuxième trimestre (+12,7%).

La Bourse de New York achève ce deuxième trimestre dans le vert et enregistre sa plus forte progression sur trois mois depuis plus de deux décennies. Le Dow Jones a progressé de 0,84% à 25.812,88 points, le S&P 500 a gagné 1,54% à 3.100,29 points, tandis que le Nasdaq est monté à 1,87% à 10.058,77 points.

Valeur en vue

Sur le SBF 120, Trigano affiche une des plus fortes hausses de la séance. Si le chiffre d'affaires du numéro un européen du camping-car a été quasiment divisé par deux (-45,7%) au troisième trimestre de son exercice décalé 2019/20 (mars à mai), la direction du groupe estime que « l'activité du quatrième trimestre devrait être soutenue ». En pleine crise du Covid-19, nombreux sont les Français qui pourraient plébisciter le camping-car afin d'éviter hôtels et transports en commun.

Mercredi 1er juillet

Le fait du jour

Après avoir oscillé entre le vert et le rouge, le CAC 40 termine sur une baisse de 0,18% à 4.926,94 points.

Outre-Atlantique, les annonces des laboratoires Pfizer et BioNTech sur des résultats préliminaires encourageants pour leur vaccin candidat contre le Covid-19 permettent au S&P 500 et au Nasdaq de terminer en hausse. Les indices gagnent respectivement 0,50%, à 3.115,86 points et 0,95% à 10.154,63 points. Le Dow Jones termine quant à lui en baisse de 0,3% à 25.734,97 points.

Les investisseurs ont également salué les résultats de l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain et l'annonce de la création de 2,369 millions de postes en juin. De bon augure à la veille de la publication des chiffres officiels.

Valeur en vue

Renault rechute ...et termine lanterne rouge du CAC 40 (-4,78%) après des propos de Ivan Segal, directeur commercial de la marque au losange qui estime que le marché automobile français devrait accuser une chute d'environ 20% sur l'ensemble de l'année.

Jeudi 2 juillet

Le fait du jour

Profitant de chiffres meilleurs qu'anticipé pour l'emploi américain (4,8 millions d'emplois en juin, un chiffre record de créations qui a fait retomber le taux de chômage à 11,1%), la Bourse de Paris a terminé en hausse de 2,49%, à 5.049,38 points.

Rassurés par l'évolution positive de l'activité économique et ce en dépit d'une progression du Covid-19, les marchés américains sont également bien orientés à la veille d'une fermeture pour trois jours en raison de la fête nationale américaine du 4 juillet. L'indice Dow Jones a gagné 0,36% à 25.827,36 points, le S&P 500 a progressé de 0,45%, à 3.130,01 points, et le Nasdaq de 0,52% à 10.207,63 points.

Valeur(s) en vue

Les valeurs du secteur bancaire signent les fortes hausses de l'indice : BNParibas a gagné 5,43%, Société générale 5,50% et Crédit Agricole 4,46%.

Vendredi 3 juillet (actualisation à venir)

Le fait du jour

Le CAC 40 consolide autour des 5000 points dans une séance qui devrait être relativement calme en l'absence de Wall Street en raison de veille de fête nationale.