RENAULT: LE MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS DEVRAIT CHUTER DE 20% EN 2020 PARIS (Reuters) - Renault estime que le marché automobile français devrait accuser une chute d'environ 20% sur l'ensemble de l'année, faisant de 2020 une "année noire" même si les dégâts pourraient être limités si l'embellie de juin se confirme. Les immatriculations de voitures neuves en France ont rebondi de 1,2% le mois dernier grâce au retour des clients dans les concessions après la fin du confinement liée à l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus, ainsi qu'aux aides gouvernementales. Au cumul sur six mois, le marché reste cependant encore en chute libre de près de 39%. "Autant on a une visibilité sur le T3, autant le T4 va être majeur pour voir si nous allons connaître une rechute du marché ou s'il va à peu près se temporiser pour finir aux fameux -20%", a dit Ivan Segal, directeur commercial de Renault pour la France, au cours d'une téléconférence de presse. "Sur cette base de -20%, nous avons une vision moins alarmiste et relativement correcte pour passer cette année 2020 qui restera forcément une année noire." (Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey)

