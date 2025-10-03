Une semaine sur les marchés : le recap du 29 au 3 octobre

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 29 septembre

CAC 40 : +0,13% à 7.880,87 points et 3 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé la séance en faible hausse dans un marché peu fourni qui garde un oeil sur le risque de blocage budgétaire à Washington ("shutdown"). L'or atteignait de nouveaux sommets (3.831 dollars, +1,89% à 16H00 GMT) alors que la Banque centrale chinoise (PBOC) planifie d'augmenter ses stocks d'or au cours des cinq prochaines années, ce qui dope le métal jaune.

C'est vert aussi pour les indices américains pour débuter la semaine. Le Dow Jones a gagné 0,15%, l'indice Nasdaq 0,48% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,26%. Parmi les publications les plus attendues cette semaine figurent le rapport ADP sur le secteur privé, prévu pour mercredi, et le rapport mensuel du ministère américain du Travail, attendu vendredi matin. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans se détendait vers 20H20 GMT à 4,14%, contre 4,18% à la clôture vendredi.

Valeurs en vue

L'information avait fuité vendredi dernier faisant progresser le titre de plus de 14%. Elle a été confirmée lundi : Electronic Arts a annoncé son rachat par un consortium d'investisseurs pour un montant record de 55 milliards de dollars. Le consortium est composé de Silver Lake, du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) et d'Affinity Partners, la société d'investissement de Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump. Cette opération, qui comprend le retrait de la Bourse de l'éditeur de jeux vidéo à l'origine de titres tels que "Battlefield" ou "Les Sims", montre que les investisseurs disposant d'importantes ressources misent sur la valeur durable des franchises de jeux à succès, alors que le secteur se remet d'un ralentissement prolongé. Il s'agirait en outre de la plus importante acquisition à effet de levier (LBO) jamais enregistrée, éclipsant le rachat de TXU Energy en 2007 et d'autres transactions marquantes de cette décennie, telles que celles de la chaîne de magasins Toys "R" Us et le loueur de voitures Hertz. Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'EA recevront 210 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 25% par rapport au cours de clôture du 25 septembre, avant la publication du Wall Street Journal (WSJ) faisant état d'un éventuel accord. "Bien que le prix de l'offre de 210 dollars par action puisse sembler attrayant, nous pensons qu'il est nettement inférieur à la valeur intrinsèque de la société", ont cependant déclaré les analystes de Benchmark. "Avec Battlefield 6 sur le point de sortir et un pipeline qui pourrait ajouter plus de 2 milliards de dollars de réservations supplémentaires d'ici l'exercice 2028, la véritable capacité bénéficiaire d'EA commence seulement à émerger", ont-ils ajouté.

Mardi 30 septembre

CAC 40 : +0,19% à 7.895,94 points et 3,9 milliards d'euros échangés

La séance

Le CAC 40 finit sur une nouvelle progression suivant la nouvelle saison du feuilleton "shutdown" aux Etats-Unis. Sans l'adoption de nouvelles lois de dépenses ou d'une résolution temporaire au Congrès américain, les activités gouvernementales jugées non essentielles seront suspendues à partir de mardi minuit à Washington (04H01 GMT). Si les analystes s'accordent à dire que c'est historiquement un non-événement pour les marchés financiers, ils s'inquiètent à court terme du report de la publication d'un important rapport sur l'emploi aux Etats-Unis prévu vendredi.

En France, les prix à la consommation ont augmenté en France de 1,2% sur un an en septembre, après +0,9% en août, selon une estimation provisoire de l'Insee publiée mardi. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt français à dix ans s'affichait à 3,53% et son équivalent allemand à 2,71%, laissant un écart de 82 points de base (0,82%) entre les deux.

En tout cas, la menace de shutdown n'a pas empêché la Bourse de New York de finir en progression : l'indice Dow Jones a gagné 0,18%, à 46.397,89 points et le Standard & Poor's 500, 0,41% à 6.688,46 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,31% à 22.660,009 points.

Dans l'attente de connaître l'issue du débat budgétaire, l'enquête JOLTS du département du Travail publiée mardi a pris une importance particulière, révélant que les offres d'emploi ont augmenté en août, mais que les embauches ont diminué, ce qui ne remet pas en cause le pari du marché sur une baisse des taux en octobre.

Valeur en vue

Nouvelle séance de progression pour Valneva qui gagne désormais plus de 100% en trois mois. La biotech a dévoilé des données positives sur son vaccin Ixchiq contre le chikungunya. Selon une étude, 95% des 254 participants en bonne santé ont conservé des titres d'anticorps neutralisants supérieurs au seuil de séropositivité quatre ans après une seule injection du vaccin. En outre, la persistance des anticorps a été observée autant chez les adultes âgés de 65 ans et plus que chez les jeunes adultes. La société va désormais se concentrer sur l'élargissement de l'utilisation et de l'accès au vaccin. Valneva rappelle qu'elle a renforcé son partenariat avec CEPI (la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Épidémies) en 2024 afin d'accroître l'accessibilité du vaccin dans les PRFI et a annoncé, dans le cadre de cet accord, la signature d'un accord de licence exclusif avec le Serum Institute of India (SII) afin de permettre la fourniture du vaccin en Asie.

Mercredi 1er octobre

CAC 40 : +0,9% à 7.966,95 points et 3,8 milliards d'euros échangés

La séance

Et de quatre séances de hausse consécutives pour le CAC 40 qui se rapproche doucement mais sûrement du seuil des 8.000 points. La Bourse de Paris a été vportée par la perspective d'un accord commercial entre Washington et le secteur pharmaceutique et par le rebond d'ArcelorMittal dans le sillage d'un projet européen sur la protection de l'acier. Sanofi s'est, lui, envolé de 8,44% à 85,18 euros, à l'instar d'autres valeurs du secteur ailleurs en Europe, Cette flambée des valeurs du secteur intervient au lendemain de l'annonce de Donald Trump d'un accord avec le laboratoire américain Pfizer pour baisser le prix de certains médicaments aux Etats-Unis en échange d'une exemption de droits de douane.

La Bourse de New York a, elle aussi, fini en hausse malgré la publication d'une enquête faisant état d'une destruction surprise des emplois aux Etats-Unis et l'incertitude qui règne au lendemain du "shutdown" de l'administration américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,09%, à 46.441,10 points.0,34% quand le Nasdaq Composite a avancé, lui, de 0,42% à 22.755,157 points. L'enquête mensuelle du cabinet ADP a montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait, contre toute attente, détruit 32.000 postes en septembre, tandis que le chiffre du mois d'août a été révisé pour afficher -3.000, contre +54.000 initialement estimé. Cette statistique confirme les craintes d'un ralentissement du marché du travail.

Valeur en vue

De battre mon coeur s'est arrêté. Carmat a annoncé que sa liquidation judiciaire qui doit être prononcée par le tribunal le 14 octobre, est un désormais un scénario "extrêmement probable". La medtech qui développe la prothèse de coeur intégrale Aeson souligne dans un communiqué que "dans ce cas, compte tenu du niveau du passif de la société, il est hautement probable que ses actionnaires subiront la perte intégrale de leur investissement, tandis qu'une grande partie des créanciers (...) subiront une perte très significative pouvant porter sur l'intégralité de leurs créances". Cette liquidation sera suivie de la radiation de ses actions cotées à la Bourse de Paris, dont le cours est actuellement suspendu, sur le compartiment Euronext Growth, rappelle-t-il. Carmat précise à nouveau que le "support des patients" à qui a été implanté son coeur artificiel est "sa priorité" et "s'efforcera donc de faire en sorte que celui-ci soit assuré même en cas de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité". Lundi, l'unique offre de reprise du pionnier déchu de la technologie médicale n'avait pas été confirmée, à la veille d'une audience décisive pour sa survie au tribunal. Cette offre déposée fin juillet par Pierre Bastid, président du conseil d'administration de Carmat et actionnaire à hauteur d'environ 17%, via sa société de gestion de patrimoine familial Hougou, avait été reconnue "caduque", faute de financements. L'homme d'affaires n'a pas été en mesure de trouver les quelque 150 millions d'euros nécessaires à la poursuite de l'activité.

Jeudi 2 octobre

CAC 40 : +1,13% à 8056,63 points et 3,5 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse jeudi, poussée par l'envol de Stellantis et les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). L'indice vedette de la place de Paris a terminé en nette hausse de 1,13%, au plus haut depuis mars 2025, gagnant 89,68 points pour s'établir à 8.056,63 points. La veille, le CAC 40 avait terminé en hausse de 0,90%, à 7.966,95 points.

Valeur en vue

Stellantis signe, de loin, la meilleure performance de l'indice CAC 40 après avoir annoncé de très bonnes données commerciales aux États-Unis. Au mois de septembre, les ventes totales du groupe ont rebondi de 16%, portant la hausse à 6% sur l'ensemble du troisième trimestre outre-Atlantique. Au total, le constructeur automobile multi-marques y a écoulé 324 825 véhicules sur la période de juillet à septembre.

Vendredi 3 octobre

CAC 40 : actualisation à venir

La séance

La Bourse de Paris évolue dans le vert vendredi matin, alors que les investisseurs attendent la parution des indices PMI du secteur des services de part et d'autre de l'Atlantique, dans une journée qui sera marquée par la non-publication du rapport sur l'emploi non agricole aux Etats-Unis pour cause de "shutdown".

Valeur en vue

Legrand a annoncé le rachat du groupe américain Avtron Power Solutions pour une valeur d'entreprise de 1,13 milliard de dollars.

