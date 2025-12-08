BNP Paribas augmente sa participation dans l'assureur belge Ageas

Le logo de la société Ageas dans son centre de service à la clientèle à Hong Kong

BNP Paribas prévoit d'accroître sa participation de 14,9% à 22,5% dans Ageas, le plus grand assureur belge, afin de consolider sa position comme investisseur principal avec une transaction en deux volets d'une valeur de 3 milliards d'euros, ont déclaré les sociétés lundi.

L'opération prévoit la vente par BNP Paribas de ses 25% dans AG Insurance à Ageas pour 1,9 milliard d'euros, ainsi qu'un investissement simultané de 1,1 milliard d'euros dans l'assureur belge via sa filiale d'assurance BNP Paribas Cardif, sur la base d'un prix convenu de 60 euros par action.

Vendredi dernier, le cours de l'action Ageas a clôturé à 56,9 euros. Vers 9h15 GMT lundi, Ageas prenait 2,11% à 58,10 euros et BNP Paribas 0,50% au même moment.

Pour Ageas, cette transaction lui conférerait le contrôle total du plus grand assureur belge, AG Insurance, tandis que BNP Paribas passerait d'une participation directe dans AG Insurance à une position plus forte au sein de la société mère.

BNP Paribas est devenu le principal actionnaire d'Ageas l'année dernière après avoir accepté d'acheter une participation de 9% au groupe chinois Fosun.

L'accord-cadre signé dimanche prévoit le renouvellement d'un partenariat exclusif de bancassurance entre AG Insurance et la filiale belge de BNP Paribas.

Les deux sociétés mettront également en place un nouveau partenariat d'investissement entre AG Insurance et la branche de gestion d'actifs de BNP Paribas. Dans le cadre de cet accord, la banque française nommera un administrateur au conseil d'administration d'Ageas, a précisé l'assureur belge.

Cette opération, qui doit être finalisée au deuxième trimestre 2026, se traduira l'an prochain par une plus-value de cession nette d'impôts de 820 millions d’euros et un impact positif de cinq points de base sur son ratio CET1 après distribution du résultat, est-il indiqué dans un communiqué de BNP Paribas.

Par ailleurs, le résultat net part de la plus grand banque de la zone euro en termes d'actifs progresserait de façon récurrente de 40 millions d’euros en base annuelle.

