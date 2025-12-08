Magnum valorisé à 7,84 milliards d'euros après son entrée à la Bourse d'Amsterdam

Visite d'une usine de crème glacée alors que Magnum se prépare à se séparer d'Unilever

Le titre Magnum Ice Cream Company se négociait lundi à 12,8 euros, soit une capitalisation boursière de 7,84 milliards d'euros, alors que la société a finalisé sa scission tant attendue d'Unilever pour s'introduire en Bourse à Amsterdam.

Unilever se sépare d'une unité commerciale dont la chaîne d'approvisionnement en froid offrait peu de synergies avec les autres marques alimentaires de son portefeuille, sans parler des produits d'hygiène comme le savon Dove et le déodorant Axe.

Magnum, quant à lui, compte se concentrer sur les crèmes glacées pour débloquer des bénéfices.

Son action n'étant pas éligible à l'intégration dans les principaux indices tels que le FTSE à Londres, Magnum avait averti que le titre pourrait subir une pression à la baisse dans un premier temps.

L'évaluation initiale du marché est inférieure au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 7,9 milliards d'euros prévu pour 2024 par Magnum.

Magnum, qui est aujourd'hui la plus grande entreprise de fabrication de glaces au monde et dont les marques comprennent Wall's et Cornetto, sera également cotée à Londres et à New York lundi.

L'ENTREPRISE VA DEVENIR "PLUS AGILE"

Le directeur général de Magnum, Peter ter Kulve, a affirmé lundi que la société avait franchi une "étape importante" et qu'elle serait "plus agile, plus concentrée et plus ambitieuse que jamais" en étant cotée indépendamment en Bourse.

Magnum, qui détiendra plus d'un cinquième du marché mondial des glaces évalué à 87 milliards de dollars (74,63 milliards d'euros), mise sur l'attrait pour les desserts gourmands.

La cotation en Bourse permettra de tester l'appétit des investisseurs pour des produits riches en sucre à un moment où les médicaments amaigrissants ont bouleversé les tendances de consommation et alors que le président américain Donald Trump a lancé sa campagne "Make America Healthy Again" (Rendre la santé à l’Amérique).

Avec cette scission, Magnum hérite également d'une relation qui s'est détériorée ces dernières années avec Ben & Jerry's. Mardi dernier, Magnum a affirmé que la Ben & Jerry's Foundation, un groupe caritatif basé aux États-Unis et financé par la marque, devait remédier à des lacunes en matière de contrôles financiers et de gouvernance si elle voulait conserver son financement intégral.

Il s'agit d'un problème qui touche fortement Magnum. Le chiffre d'affaires annuel de Ben & Jerry's, qui s'élève à 1,1 milliard d'euros, représente près de 14% du chiffre d'affaires mondial de Magnum, contre seulement 1,8% pour Unilever.

(Rédigé par Alexander Marrow et Dimitri Rhodes, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)