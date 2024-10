Une semaine sur les marchés : le recap du 28 octobre au 1er novembre

Une semaine en bourse (Crédits: A.MORISSE - Boursorama)

Lundi 28 octobre

CAC 40 : +0,79% à 7556,94 points et 2,75 milliards d'euros échangés.

La séance

La Bourse de Paris a terminé en hausse cette première journée de la semaine, profitant de la chute des prix du pétrole, les investisseurs se montrant soulagés de l'absence d'escalade des tensions au Moyen-Orient. La majorité des valeurs de l'indice vedette du CAC 40 ont terminé dans le vert. Vers 18H30 à Paris, le prix du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 5,71% à 71,70 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) lâchait 5,78%, à 67,63 dollars. Les cours du pétrole qui plongé après qu'Israël a épargné les infrastructures énergétiques iraniennes dans son attaque aérienne de samedi, l'État hébreu ayant préféré viser des sites militaires en réponse à l'attaque de missiles de Téhéran du 1er octobre. Côté indices américains, l'indice Dow Jones a gagné 0,65%, à 42.387,57 points et le Nasdaq Composite a lui avancé de 0,26% à 18.567,189 points. Cinq des plus grosses capitalisations de Wall Street publient leurs résultats sur la semaine.

Valeur en vue

OPmobility se distingue après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles. Il a généré un chiffre d'affaires en hausse de 2,9% à 2,45 milliards d'euros au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires économique de l'équipementier automobile (ex-Plastic Omnium), qui inclut la contribution des coentreprises de l'industriel, s'est établi à 2,75 milliards d'euros sur le trimestre écoulé, en croissance de 3,6% en données publiées et de 4,7% à périmètre et taux de change constants. Côté perspectives, OPmobility vise toujours, à périmètre et taux de change constants, "un chiffre d'affaires du Groupe surperformant le marché" et "une amélioration de tous les agrégats financiers par rapport à 2023 (marge opérationnelle, résultat net part du Groupe, cash-flow libre et dette nette).

Mardi 29 octobre

CAC 40 : -0,61% à 7.511,11 points et 3 milliards d'euros échangés.

La séance

La Bourse de Paris a terminé en baisse, au terme d'une séance attentiste marquée par des prises de bénéfices avant la publication des résultats des majors technologiques américaines et à l'approche de l'élection présidentielle aux Etats-Unis. New York a fini, elle, en ordre dispersé, le Nasdaq ayant atteint un record de clôture tandis que le Dow Jones a reculé de 0,36% à l'issue d'une séance en dents de scie, alors que la semaine est marquée par de nombreux résultats trimestriels dont ceux d'Alphabet, maison-mère de Google, après la clôture.

Valeur en vue

VusionGroup a terminé la séance sur un repli de 3,78% après avoir reculé beacuoup plus nettement en séance. Le groupe a pourtant publié un chiffre d'affaires en croissance de 22% au troisième trimestre 2024, à 223 millions d'euros en données ajustées, portant le cumul à fin septembre à 654 millions, en croissance de 16% et en ligne avec sa guidance. Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce revendique aussi un niveau de commandes record sur neuf mois de près de 1,16 milliard d'euros (+63%) "tiré par une forte dynamique aux Etats-Unis et de nombreux succès commerciaux en Europe". Anticipant aussi un quatrième trimestre qui "devrait constituer un nouveau plus haut historique", VusionGroup réitère ses perspectives 2024 d'un chiffre d'affaires en données ajustées d'un milliard d'euros et d'une amélioration de la rentabilité.

Mercredi 30 octobre

CAC 40 : -1,10% à 7428,36 points et 3,5 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris achève la séance sur un repli de 1,1%, à 7428 points pénalisée par les contractions de Capgemini (-6,4%) , Pernod Ricard (-4,3%) ou encore Vivendi (-3,8%). La Bourse de New York a quant à elle fini en baisse plombée notamment par le repli des fabricants de semi-conducteurs, alors que les investisseurs se sont penchés sur un éventail de résultats trimestriels et attendaient avec prudence les résultats de Meta et de Microsoft après la clôture.

Valeur en vue

Capgemini a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en recul de 1,9% au troisième trimestre, à cause d'un repli marqué aux Etats-Unis dans un contexte de marché "peu dynamique", et a revu à nouveau à la baisse ses objectifs de croissance pour 2024. Les ventes ont atteint 5,4 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 5,5 milliards d'euros à la même période l'année dernière, en raison "d'un contexte plus défavorable qu'anticipé dans certains secteurs, principalement celui de l'industrie", a noté le directeur général, Aiman Ezzat, dans un communiqué. Le groupe informatique français anticipe désormais un taux de croissance pour l'année 2024 entre -2% à -2,4% (à change constants) contre -0,5% et -1,5% précédemment. Il a aussi resserré sa prévision de marge opérationnelle, désormais prévue entre 13,3% et 13,4%, contre 13,3% et 13,6% auparavant.

Jeudi 31 octobre (actualisation à venir)

CAC 40 :

La séance

L'aversion au risque domine ce jeudi à l'ouverture des marchés dans un contexte de publication de nombreux indicateurs économiques et de résultats d'entreprises.

Valeur en vue

Stellantis a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires net de 33 milliards d'euros en baisse de 27% par rapport au troisième trimestre 2023, principalement en raison de la baisse des expéditions et d'un mix défavorable, ainsi que de l'impact des prix et des taux de change. Sur cette période, les ventes consolidées de 1 148 000 unités ont baissé de 279 000 unités, soit 20% d'une année sur l'autre.

Décollage pour Société Générale (ndlr : maison-mère de BoursoBank) qui s'offre la première place du CAC 40 après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes,dont un bénéfice près de cinq fois supérieur à celui de l'an dernier à la même période.

(article achevé jeudi 31 octobre)

LG avec Reuters, AFP, Cercle Finance et AOF