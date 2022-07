Une semaine sur les marchés : le récap du 27 juin au 1er juillet

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 27 juin

CAC 40 : +0,64% à 5920,09 points

Le fait du jour

Après avoir affiché jusqu'à +1,3% dans la matinée, le CAC 40 a inversé a tendance en cours de journée pour finir sur un repli de 0,43% cette première séance de la semaine. Même ambiance à Wall Street qui a fini dans le rouge cette séance indécise au départ alors que les marchés américains ont bien rebondi la semaine dernière.

Valeur en vue

Belle séance pour les équipementiers auto. Faurecia progresse de presque 4% alors que Jefferies a relevé sa recommandation de «conserver» à «achat». Valeo suit avec un gain de 2,6%.

Mardi 28 juin

CAC 40 : +0,75% à 5964,66 points

Le fait du jour

On a rejoué un peu la même tendance qu'hier même si l'issue a été plus heureuse. Après avoir gagné jusqu'à 1,5% dans la journée, la bourse de Paris a cédé plus de la moitié de ses gains et conclut finalement la séance sur une hausse de 0,64%, mais dans de petits volumes puisque moins de 3 milliards d'euros ont été échangés. Outre-Atlantique, après un bon démarrage, Wall Street finit dans le rouge, un peu plombée par la publication de l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board. Celui-ci s'est dégradé nettement plus que prévu en juin, tombant à son plus bas niveau depuis février 2021 : il cède 4,5 points pour s'établir à 98,7 points alors que les analystes s'attendaient à 101 points.

Valeur en vue

Aramis Group gagne un peu plus de 2% (après avoir fait +10% en séance), soutenu par l'acquisition d'Onlinecars en Autriche. Le marché autrichien permettra à la filiale de Stellantis d'accélérer son expansion sur cette zone stratégique.

Mercredi 29 juin

CAC 40 : -0,81% à 5916,63 points

Le fait du jour

La Bourse de Paris achève la séance à nouveau dans le rouge et toujours dans des volumes réduits (2,8 milliards d'euros échangés depuis l'ouverture). Côté statistiques, le PIB américain a reculé de 1,6% au premier trimestre, chiffre révisé de -1,5%, selon une estimation finale. La Bourse de New York a fini en ordre dispersé, avec un Dow Jones à +0,27% mais un S&P 500 et un Nasdaq au point mort, à respectivement -0,07% et -0,03%.

Valeur en vue

Atos repart lourdement dans le rouge alors même qu'il a remporté un contrat de 1,2 million d'euros auprès de l'Agence d'information et de communication de l'OTAN, afin d'installer et de configurer des systèmes de cybersécurité essentiels aux activités de l'organisation, sur 22 sites.

Jeudi 30 juin

CAC 40 : -0,56% à 5883,33 points

Le fait du jour

Séance disputée jeudi avec un CAC 40 dont le graphique intraday dessine une montage dont la pente se finit dans le rouge alors que Wall Street affiche une séance de progression.

Valeur en vue

Drôle de séance pour OVHcloud qui chute lourdement après... un trimestre solide (+25,9% au troisième trimestre, à 202 millions d'euros) et un relèvement de l'objectif de croissance du chiffre d'affaires annuel entre 16 et 18%, contre 15% à 17% auparavant.

Vendredi 1er juillet (actualisation à venir)

CAC 40 : à venir

Le fait du jour

La Bourse de Paris était quasi stable vendredi en début de séance, après une ouverture en baisse, dans un contexte toujours préoccupant pour les investisseurs de risques accrus de récession.

Valeur en vue

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo montait de 5,52% à 70,76 euros, après avoir confirmé ses perspectives en publiant un chiffre d'affaires en hausse de 23,2% au troisième trimestre de son exercice décalé 2021/2022, et annoncé réorganiser sa gestion opérationnelle.

LG (redaction@boursorama.fr)