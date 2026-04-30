Une semaine sur les marchés : le recap du 27 avril au 30 avril

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 20 avril

CAC 40 : -0,19% à 8.141,92 points et 3,1 milliards d'euros échangés

La séance

Les Bourses européennes ont terminé en baisse, l'impasse dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran , tandis que les investisseurs se préparent à une semaine riche en résultats financiers et en décisions des banques centrales. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,19%. ​À Francfort, le Dax a reculé de 0,14% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,56%. L'indice Euro Stoxx 50 a fini sur un recul de 0,38%. En l'absence de progrès diplomatiques, la situation reste donc ​inchangée dans le détroit d'Ormuz, fermé de facto et par lequel ne transitent pratiquement plus aucun navire, ce qui ⁠entraîne une nouvelle envolée des prix du pétrole. Le Brent prend 3,35% à 108,86 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 2,45% à 96,71 dollars.

Outre-Atlantique, on est aussi dans l'incertitude. Les échanges ont été faibles et les variations modérées, les investisseurs reprenant leur souffle après la série de records en clôture établis la semaine dernière par le S&P 500 et le Nasdaq. La saison des résultats du premier trimestre bat son plein, de nombreuses entreprises de premier plan devant publier leurs résultats cette semaine, dont cinq des «Magnificent Seven», les géants technologiques à très forte capitalisation : Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O , Meta Platforms META.O , Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O . A la fin de la semaine dernière, 139 entreprises du S&P 500 avaient publié leurs résultats du premier trimestre, qui avaient dans 81% des cas dépassé les estimations.

Valeurs en vue

Belle séance pour OSE Immuno qui a progressé de près de 21% en une séance. Veloxis Pharmaceuticals, le partenaire de la biotech française, a annoncé que la FDA avait accordé au Pegrizeprument le statut de médicament orphelin pour la prévention du rejet d'allogreffe cardiaque chez les patients ayant bénéficié d'une transplantation cardiaque. Le Pegrizeprument est un fragment d'anticorps monoclonal monovalent immunomodulateur innovant en développement, initialement découvert et développé par OSE Immunotherapeutics et licencié à Veloxis en 2021 pour toutes les indications liées à la transplantation. Veloxis est responsable du développement mondial, de la fabrication et de la future commercialisation du produit. La désignation de médicament orphelin est accordée aux médicaments et produits biologiques expérimentaux visant à prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies rares et des affections médicales touchant moins de 200.000 personnes aux Etats-Unis. Elle permet d'encourager le développement de traitements pour les patients atteints de maladies rares, dont les pathologies sont traditionnellement sous-traitées.

Mardi 21 avril

CAC 40 : -0,46% à 8.104,09 points et 3,9 milliards d'euros échangés

La séance

Troisième séance de repli à Paris dans un contexte à la visibilité toujours limitée. Outre les banques centrales, l'attention sera focalisée sur les résultats de plusieurs géants de la tech américains, à savoir Meta, Microsoft, Amazon et Alphabet mercredi et Apple jeudi. La thématique de l'intelligence artificielle sera centrale dans l'esprit des investisseurs. En effet, selon le Wall Street Journal, OpenAI, le créateur de ChatGPT — qui ne publie pas ses comptes car non coté — n'aurait pas atteint ses propres objectifs aussi bien en matière de chiffre d'affaires que de nombre de nouveaux utilisateurs.

Valeurs en vue

Nexans NEXS.PA a grimpé de 8,19% alors que le spécialiste des câbles industriels a fait état d'une hausse de 1,3% sur un an de son chiffre d'affaires du premier trimestre, à 1,5 milliard d'euros, citant notamment la progression de ses activités d'électrification. "Nos activités principales d'électrification ont enregistré une croissance organique robuste de 4,9% au premier trimestre, soutenue par PWR-Transmission et PWR-Grid, tandis que PWR-Connect a poursuivi sa reprise progressive", a déclaré le directeur général Julien Hueber, cité dans un communiqué. Le groupe a confirmé ses perspectives 2026 telles qu'annoncées en février, tout en disant s'attendre à une performance plus modérée au premier semestre qu'au deuxième.

Mercredi 22 avril

CAC 40 : -0,39%, à 8.072,13 points et 3,9 milliards d'euros échangés

La séance

Et de quatre... La Bourse de Paris a une nouvelle fois terminé en baisse, plombée par les craintes d'un blocus américain prolongé contre l'Iran, en pleine saison des résultats d'entreprises. Donald Trump a évoqué la possibilité d'un blocus contre l'Iran se prolongeant "pendant plusieurs mois" pendant une réunion mardi avec des dirigeants du secteur pétrolier, a indiqué mercredi un haut responsable de la Maison Blanche. Les cours du brut avaient déjà grimpé à la suite de la publication d'un article du Wall Street Journal (WSJ) selon lequel le président américain a demandé à ses collaborateurs de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran dans le but de contraindre Téhéran à une capitulation sur le dossier du nucléaire iranien.

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,57%, à 48.861,81 points. Le S&P 500 .SPX a perdu 0,04%, à 7.135,98 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,04%, à 24.673,24 points. Les principaux indices de Wall Street n'ont cessé de fluctuer après la publication du communiqué de la Fed et la traditionnelle conférence de presse du patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell, dont c'était vraisemblablement la dernière réunion comme président de l'institution. Si la Fed, a comme attendu, laissé ses taux d'intérêt inchangés, quatre votes ont été dissidents. Il s'agit d'une situation inédite depuis 1992, qui met en exergue les divisions au sein de la banque centrale sur fond d'incertitudes à l'égard des prix de l'énergie en raison de la guerre eu Moyen-Orient.

Par ailleurs, les investisseurs attendaient mercredi la publication après la clôture des résultats trimestriels de quatre poids lourds technologiques: Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O . Apple AAPL.O communiquera ses résultats jeudi.

Valeurs en vue

Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard a annoncé l'échec des discussions pour racheter son concurrent américain Brown-Forman, propriétaire entre autres de la marque de whisky Jack Daniel's. "Ces discussions ont pris fin et n'ont pas abouti à un accord, les entreprises n'étant pas parvenues à s'entendre sur des conditions mutuellement", a écrit le groupe dans un communiqué. Ces négociations avaient été annoncées fin mars, Brown-Forman évoquant "une fusion entre égaux", bien que Pernod Ricard soit un groupe de bien plus grande taille. D'après des informations de presse, un autre acheteur est sur les rangs, l'américain Sazerac. Cet autre groupe de spiritueux n'a jamais commenté.

Jeudi 30 avril

CAC 40 : +0,53% à 8.114,84 points et 5,9 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a clôturé en hausse jeudi avant le pont du 1er Mai, tirée par Engie qui a compensé le recul des banques et des constructeurs automobiles, sur fond de forte volatilité des cours du pétrole.

Les investisseurs ont repris goût aux risques en fin de séance, au moment de la baisse du prix du pétrole. Peu avant 19H00, le baril de Brent de mer du Nord reculait presque aussi fortement qu'il était monté (-3,35% à 114,08 dollars). Plus tôt dans la journée, le Brent, référence en Europe, avait dépassé les 126 dollars le baril, un sommet depuis début 2022 lorsque l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe avait provoqué une flambée des cours. Le CAC 40 naviguait alors en territoire négatif.

"Les craintes d'une escalade du conflit entre les États-Unis et l'Iran ont alimenté la hausse initiale avant que le marché ne se calme", a commenté Kathleen Brooks, directrice de recherche pour XTB.

La Bourse a préféré voir le verre à moitié plein après la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) qui a maintenu son taux de dépôt inchangé à 2%. Les investisseurs semblent avoir fait la sourde oreille à la mise en garde de la présidente de la BCE Christine Lagarde, assurant que "les risques" d'une inflation en hausse et d'une croissance en baisse s'étaient "intensifiés".

Le constructeur automobile Stellantis a enregistré la plus mauvaise performance de la journée (-6,40%, à 6,22 euros). Renault a également reculé (-0,33% à 29,77 euros).

Valeur en vue

Engie grimpe de plus de 4%. Le gouvernement belge et le groupe français ont annoncé entamer des négociations en vue d'une possible cession par l'énergéticien de ses activités nucléaires en Belgique, l'Etat fédéral souhaitant en assumer la "propriété directe". L'accord entre Engie et l'Etat belge prend à ce stade la forme d'"une lettre d'intention" posant le cadre de ces négociations. Il prévoit un gel immédiat du calendrier de démantèlement des réacteurs déjà à l'arrêt, a précisé le Premier ministre belge Bart De Wever. Avec l'objectif d'"une reprise complète du parc nucléaire belge" par l'Etat. Engie exploitait en Belgique sept réacteurs via sa filiale belge, à Tihange, en région liégeoise (est), et Doel, près d'Anvers (nord). Mais seuls deux d'entre eux ont été prolongés au-delà de 2025, pour une durée de dix ans, au terme d'un accord conclu en 2023 sous le précédent gouvernement belge.

Vendredi 1er mai férié en France

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse