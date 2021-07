Une semaine sur les marchés : le récap du 26 au 30 juillet

(Crédits photo : Unsplash - Matthew Henry )

Lundi 26 juillet

CAC 40 : +0,15% à 6 578,60 points

Le fait du jour

Inquiétudes sanitaires avec la propagation du variant Delta, publication dans la semaine d'une avalanche de résultats trimestriels en Europe et aux Etats-Unis et réunion de la Réserve fédérale américaine : autant d'éléments qui poussent les investisseurs à la prudence.

Valeur en vue

Malgré de bons résultats semestriels, Faurecia recule nettement (-5,71% à 37,31 euros) sous l'effet d'inquiétudes concernant une éventuelle augmentation de capital.

Mardi 27 juillet

CAC 40 : -0,71% à 6 531,92 points

Le fait du jour

Le marché est pénalisé par l'attentisme des investisseurs, principalement lié à la réunion mardi et mercredi du comité de politique monétaire de la Fed,

Valeur(s) en vue

Dassault Systèmes termine en tête du CAC 40 (+1,32% à 44,96 euros) après la révision à la hausse de ses prévisions de croissance pour cette année.

Aux Etats-Unis, Alphabet (maison-mère de Google) a fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels records, alors que ses résultats ont été portés par un bond des revenus publicitaires.

Mercredi 28 juillet

CAC 40 : +1,18% à 6 609,31 points

Le fait du jour

Le secteur du luxe, entraîné par les résultats de LVMH et Kering publiés lundi et mardi, a tiré la cote parisienne et lui permet de renouer avec les 6600 points.

Valeur(s) en vue

Kering s'est adjugé 3,64% après avoir quasiment doublé ses ventes au deuxième trimestre grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires et à la bonne dynamique de Gucci. LVMH a gagné 2,78% après avoir fait état d'un bond de 84% de ses ventes au deuxième trimestre en organique, à 14,7 milliards d'euros, grâce aux marques Louis Vuitton et Dior.

Sur le SBF 120, le groupe Akka Technologies décolle de 91,46% (à 47,10 euros) après l'annonce de son rachat par le groupe suisse Adecco, numéro un mondial du travail temporaire, sur la base d'une valeur d'entreprise de 2 milliards d'euros.

Jeudi 29 juillet

CAC 40 : +0,37% à 6 633,77 points

Le fait du jour

Outre-Atlantique, à l'issue de deux jours de réunion de politique monétaire, la Fed a indiqué qu'elle continuerait de se montrer accommodante. Si l'économie américaine progresse vers ses objectifs, il reste toutefois du chemin à faire, en particulier sur le front de l'emploi, avant d'envisager un resserrement de sa politique monétaire, conclut la Réserve Fédérale.

Côté indicateurs macro-économiques, la croissance américaine du deuxième trimestre se révèle moins forte que prévu : en hausse de 6,5% contre un consensus Reuters de 8,5%.

Valeur(s) en vue

STMicroelectronics (+5,6% à 35,04 euros, plus forte progression du CAC 40) a dévoilé un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes.

A l'inverse, la perte nette semestrielle d'Orange a été sanctionnée par une chute de 3,26% à 9,31 euros.

Vendredi 30 juillet (Actualisation à venir)

Le fait du jour

Pour cette dernière séance de juillet, la Bourse de Paris marque une pause après une avalanche de résultats et d'indicateurs.

Valeur en vue

Iliad bondit afin de s'aligner avec le prix de l'offre publique d'achat simplifiée lancée par son fondateur et actionnaire majoritaire, Xavier Niel, en vue de retirer le groupe de télécoms, propriétaire de Free, de la cote.