Une semaine sur les marchés : le récap du 25 au 29 octobre

Lundi 25 octobre

CAC 40 : -0,31% à 6 712,87 points

Le fait du jour

Les investisseurs limitent les prises de décisions avant l'avalanche de résultats à venir et la réunion du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ce jeudi.

De l'autre côté de l'Atlantique, les Bourses sont en hausse. Le S&P 500 gagne 0,47% à 4.566,48 points, le Nasdaq 1,04% à 15.514,19 points. L'indice des valeurs technologiques US est soutenu par les bons résultats de Tesla et PayPal.

Valeur(s) en vue

Le secteur de l'aéronautique a été malmené ce lundi. La Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers a demandé à l'Etat une poursuite des aides et un étalement des échéances pour continuer à faire face à la crise sanitaire qui s'éternise. Safran a perdu 2,50%, à 107,76 euros, Airbus 1,55%, à 108,08 euros, ADP 3,90% à 109,65 euros et Air France-KLM 0,94% à 3,88 euros.

Mardi 26 octobre

CAC 40 : +0,8% à 6 766,51 points

Le fait du jour

Les bons résultats guident la tendance, reléguant les craintes sur l'inflation et la remontée du nombre de contaminations lié au Covid-19 au second plan.

Valeur en vue

L'action Maisons du Monde s'envole de 24,58%, à 20,68 euros. Le distributeur de meubles et de décorations d'intérieur revoit ses objectifs de 2021 à la hausse, lance un programme de rachat d'actions «ESG impact» de 50 millions d'actions et annonce réduire sa participation dans l'américain Modani pour se concentrer sur le marché européen.

Mercredi 27 octobre

CAC 40 : -0,19% à 6 753,52 points

Le fait du jour

L'optimisme de la veille laisse place à la prudence, à un jour de la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et dans un contexte où les inquiétudes resurgissent. L'inflation devrait atteindre 3% en Allemagne en 2021, puis ralentir en 2022, selon le gouvernement allemand.

Les tensions continuent de s'attiser entre Pékin et Washington. Le régulateur américain a révoqué l'autorisation d'activité aux Etats-Unis de la filiale locale de China Telecom, évoquant des risques "significatifs" pour la sécurité nationale.

Valeur en vue

Worldline était bon dernier sur l'indice CAC 40 à 55 euros, en baisse de 15,93%. Le spécialiste des moyens de paiement a été sanctionné après avoir publié des résultats trimestriels et des prévisions à moyen terme jugés décevants. Le groupe a aussi fait part de son intention, validée par le Conseil d'administration, de céder son activité de terminaux de paiement.

Jeudi 28 octobre

CAC 40 : +0,75% à 6 804,22 points

Le fait du jour

La Bourse de Paris dépasse les 6.800 points grâce aux bons résultats d'entreprise et au ton rassurant de la BCE. L'institution de Francfort a fait part d'une inflation mieux installée que prévue mais qui devrait décliner d'ici à 2022 et laisse sa politique monétaire inchangée. Les décisions quant à l'ajustement du programme d'achats d'urgence face à la pandémie seront prises en décembre, a annoncé Christine Lagarde.

Aux Etats-Unis, la croissance est ressortie à 2% en glissement annuel en première lecture pour le troisième trimestre, un peu inférieure aux attentes. Aux premier et deuxième trimestre, la croissance s'était affichée à +6,3% et +6,7%.

Valeur en vue

Décollage pour CNP Assurances sur le SBF 120. La Banque Postale a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat simplifiée sur l'ensemble du capital de l'assureur au prix de 21,90 euros par action, dividende attaché. L'offre d'achat présentée par le groupe public présente ainsi une prime de plus de 36% par rapport au dernier cours de Bourse de CNP Assurances.

La Bourse de Paris débute la journée en territoire négatif déçue par les prévisions inférieures aux attentes d'Apple et d'Amazon.

EssilorLuxottica relève de nouveau ses prévisions financières pour 2021 après des ventes en hausse en troisième trimestre, tiré notamment par le dynamisme de son activité aux États-Unis.