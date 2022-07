Une semaine sur les marchés : le récap du 25 au 29 juillet

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 25 juillet

CAC 40 : +0,33% à 6237,55 points

Le fait du jour

Début de semaine en petite hausse pour l'indice français, soutenu notamment par les banques et le secteur auto. La période qui s'ouvre s'annonce intense en publication de résultats d'entreprise et bon nombre de statistiques macroéconomiques. A Wall Street, le Dow Jones signe, lui aussi, une faible progression alors que le Nasdaq cède 0,4%, petit coup de pression avant les résultats attendus des GAFA.

Valeur en vue

Incontestablement, c'est Eutelsat qui a créé l'événement sur cette journée avec un repli de près de 18%. En cause, l'annonce par l'opérateur satellitaire de discussions avec ses co-actionnaires dans OneWeb, en vue d'un éventuel rapprochement des deux sociétés par échange d'actions. OneWeb, l'un des deux seuls réseaux mondiaux LEO (low earth orbit satellites) : le service doit être entièrement déployé en 2023

Mardi 26 juillet

CAC 40 : -0,42%% à 6211,45 points

Le fait du jour

Le CAC 40 était plutôt bien parti mais les derniers chiffres du Fonds monétaire international ont un peu douché l'enthousiasme des investisseurs. Le FMI a en effet revu ses prévisions et table désormais sur une croissance mondiale revue de 3,6% vers 3,2%. La croissance américaine subit la plus forte révision (de 3,7 vers 2,3%), devant la Chine (de 4,4 vers 3,3%). L'Europe, déjà à un niveau plus faible, s'en tire un peu mieux avec un PIB révisé de "seulement" -0,2% vers 2,6%. Outre-Atlantique, les indices ont terminé en repli plus marqué plombés notamment par l'avertissement de Walmart. Le distributeur a nettement révisé à la baisse lundi soir ses prévisions de profits trimestriels et annuels, les clients contraints de dépenser plus sur l'alimentation délaissant les articles aux marges plus élevées.

Valeur en vue

Ticket gagnant pour Edenred. Sur la première partie de l'année, le résultat net part du groupe a augmenté de 27,5% à 170 millions d'euros. L'Ebitda a progressé de 22% en données comparables, à 365 millions. Le groupe s'attend désormais à une année record et vise un Ebitda 2022 compris entre 770 et 820 millions, contre 670 millions d'euros en 2021.

Mercredi 27 juillet

CAC 40 : +0,75% à 6257,94 points

Le fait du jour

Belle séance pour la Bourse de Paris qui termine au plus haut depuis 6 semaines à 6.267Pts, avant les annonces de la Fed. Wall Street a fini en nette progression alors que la banque centrale américaine a décidé, comme attendu, de relever ses taux d'intérêt de 75 points de base. Les commentaires de Jerome Powell ont également rassuré les investisseurs. L'indice Dow Jones a gagné 1,37% et le Nasdaq Composite +4,06% porté par les résultats solides de Microsoft et Alphabet. C'est la meilleure progression du Nasdaq de puis avril 2020.

Valeur en vue

Beau regain d'appétit pour Elior ! Le groupe de restauration collective a convaincu avec ses résultats à neuf mois. Son chiffre d'affaires sur la période ressort à 3,42 milliards d'euros, en croissance organique de 20,3%. Elior maintient ses anticipations pour l'exercice 2021-22, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 16% et un EBITA ajusté autour de l'équilibre (en excluant les pertes de Preferred Meals).

Jeudi 28 juillet

CAC 40 : +1,30% à 6339,21 points

Le fait du jour

Sous un déluge de résultats d'enteprises, le CAC 40 finit la journée en nette hausse, refranchissant même le seuil des 6300 points. Même son de cloche outre-Atlantique, malgré une contraction de 0,9% du PIB américain en rythme annuel au deuxième trimestre, un chiffre pire que prévu (+0,3%) qui s'ajoute au recul de 1,6% déjà enregistré de janvier à mars. Deux trimestres consécutifs de croissance négatifs, voilà ce qui correpond normalement à la définition de la récession mais paradoxalement, la majorité des observateurs voient d'un bon oeil ce qu'ils appellent une contraction qui pourrait modérer l'infation et par la même les ardeurs de rigeur monétaire envisagées par la Fed.

Valeur en vue

Ipsen a signé une très belle séance alors que la pharma a révisé à la hausse ses objectifs financiers 2022, visant maintenant une croissance des ventes totales supérieure à 7% à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités supérieure à 36%.

Sur le premier semestre, Ipsen a publié un résultat net IFRS en hausse de 30% à 394 millions d'euros, et une marge opérationnelle des activités accrue de 2,1 points à 39,6%, pour des ventes de 1,43 milliard (+10,5% à taux de change constant).

Vendredi 29 juillet (actualisation à venir)

CAC 40 :

Le fait du jour

Alors que l'avalanche de résultats se poursuit, le CAC 40 ouvre une nouvelle fois en nette progression.

Valeur en vue

Hermès brille pour la dernière séance de la semaine. Le chiffre d'affaires du groupe d'hyperluxe s'est élevé à 2,7 milliards d'euros au 2e trimestre, soit une hausse de 19,5% à taux de change constant. La rentabilité opérationnelle atteint un niveau record de 42% au premier semestre, soit le niveau le plus élevé du secteur. Si le gérant d'Hermès, Axel Dumas, n'a pas chiffré les ventes du groupe en Chine au cours du trimestre, il a déclaré qu'elles avaient connu une baisse moins marquée que celle enregistrée par ses rivaux.