Une semaine sur les marchés : le recap du 25 au 29 avril

Lundi 25 avril

CAC 40 : -2,01% à 6449,38 points

Le fait du jour

Ce ne sont pas tant les résultats de l'élection présidentielle française que le contexte international qui ont pesé sur l'indice français. Le matin, l'indice CSI 300 chinois avait déjà chuté de 4,9%, sa plus forte baisse depuis février 2020. Alors que Shanghai est confiné, les restrictions dues à l'explosion des cas Covid 19 touche désormais plusieurs quartiers de Pékin et fait craindre un ralentissement de la deuxième économie mondiale. Cette prudence pèse sur l'Europe et sa monnaie avec un euro qui recule de près de 1% à 1,0704 dollar. A l'entame de cette semaine très chargée en termes de publications de résultats de part et d'autre de l'Atlantique.

Valeur en vue

Nouveau coup de tabac sur Valneva alors que la biotech a annoncé avoir reçu une nouvelle liste de questions de la part de l'Agence européenne des médicaments au sujet de son candidat vaccin contre le COVID-19, ce qui peut faire craindre un nouveau retard dans l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché.

Mardi 26 avril

CAC 40 : -0,54% à 6414,57 points

Le fait du jour

Alors après un début de semaine difficile, le CAC 40 a tenté de reprendre de la hauteur... et puis non ! Rassuré en début de journée par l'annonce de mesures de soutien en Chine, l'indice a été lesté par l'ouverture de Wall Street et finit en baisse. La nouvelle de la veille c'est Twitter qui va être racheté par Elon Musk pour la modique somme de 44 milliards de dollars.

Valeur en vue

C'est marche arrière toute pour Faurecia. Forvia, l'équipementier automobile mondial né du rachat par Faurecia de son concurrent allemand Hella, a anticipé des objectifs annuels dans le bas de la fourchette attendue par les analystes, évoquant la prudence en raison de la guerre en Ukraine. soit des ventes comprises entre 23 et 24 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle entre 4 et 5%

Mercredi 27 avril

CAC 40 : +0,48% à 6445,26 points

Le fait du jour

Après avoir effacé son recul initial de 1,3% puis oscillé entre rouge et vert, la bourse de Paris qui a bénéficié d'un net sursaut en fin de parcours. La Bourse de New York a, elle fini sur une note hésitante, dans un marché pessimiste sur les perspectives de l'économie américaine et de ses entreprises.

Valeur en vue

Dassault Systèmes a relevé sa prévision de bénéfice annuel après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, portés par ses activités industrielles et dans les essais cliniques. Il vise désormais une marge opérationnelle à 33,4%-33,7%, contre une précédente fourchette de 32,7% à 33,1%, et de bénéfice par action à 1,04-1,06 euro, contre 0,98 à 1,00 euro précédemment.

Jeudi 28 avril

CAC 40 : +0,98% à 6508,14 points

Le fait du jour

La contraction surprise du PIB américain au 1er trimestre est venue jouer le trouble-fête avec un recul de 1,4% en rythme annualisé sur les trois premiers mois de l'année, mais Paris s'accroche aux bonnes nouvelles, avec des publications solides pour plusieurs sociétés du CAC 40.

Valeur en vue

Albioma décolle après l'annonce par le fonds d'investissement américain KKR d'un projet d'offre publique d'achat amicale sur le producteur d'énergies renouvelables.

Vendredi 29 avril

CAC 40 : -

Le fait du jour

L'indice français poursuit son rebond avec une 3e séance dans le vert avant 10h et malgré la grosse déception liée aux résultats d'Amazon la veille à Wall Street.

Valeur en vue

Saint-Gobain se distingue sur le CAC 40 après une publication appréciée. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint un nouveau record de 12,007 milliards d'euros au premier trimestre 2022, soit une croissance de 16,4% sur un an, à structure et change comparables. Cette performance reflète la bonne dynamique de l'ensemble des segments du français, qui affichent tous une croissance interne à deux chiffres, en accélération par rapport au second semestre 2021, portée tout particulièrement par la rénovation en Europe et la construction en Amériques et en Asie.

