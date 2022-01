Une semaine sur les marchés : le recap du 24 au 28 janvier

(Crédits photo : Unsplash - )

Lundi 24 janvier

CAC 40 : -3,97% à 6787,79 points

Le fait du jour

On sentait bien une nervosité des investisseurs depuis plusieurs séances, on en a la concrétisation. A l'entame d'une semaine chargée entre résultats d'entreprises et décision de la Fed sur les taux, le CAC 40 finit un repli de 3,97% à 6787,79 points, et 5,6 milliards d'euros échangés.

Valeur en vue

C'est le coup de massue pour les acteurs de la dépendance Orpea et Korian. En chute de 16,1%, Orpea a même demandé la suspension de son cours dans l'attente de communiqué. Un mouvement de défiance des investisseurs lié à la parution imminente d'un livre enquête choc sur les pratiques du groupe et intitulé « Les Fossoyeurs ». Dommage collatéral, Korian cède lui 14%.

Mardi 25 janvier

CAC 40 : +0,74% à 6837,96 points

Le fait du jour

Regaillardi par le volte-face des indices américains qui, après une ouverture dans le rouge, ont clôturé en hausse, le CAC 40 rebondit mais sans enthousiasme excessif non plus.

Valeur(s) en vue

A noter aussi le SRD, la progression de 7,5% d'Interparfums Le groupe a publié un chiffre d'affaires annuel en hausse de 52,7% et confirmé viser une marge opérationnelle de 15% pour 2022, contre 17% attendu sur l'exercice écoulé.

Mercredi 26 janvier

CAC 40 : +2,11% à 6981,96 points

Le fait du jour

Confiant avant les déclarations de la Fed, l'indice parisien s'offre un franc rebond. Les marchés américains ont pris connaissance en fin de journée de la décision de la Fed sur les taux et surtout du discours de Jerome Powell qui a réaffirmé la nécessité de reserrer la politique monétaire pour faire face à l'inflation. Un discours "hawkish" qui a fait baissé les indices US, même si le Nasdaq a réussi à sauver l'équilibre de peu.

Valeur en vue

Seb a réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 8 milliards d'euros en 2021, en croissance de 15,5% à périmètre et changes constants. Fort de ce bon chiffre, le groupe a revu à la hausse son estimation de marge opérationnelle d'activité : celle-ci devant atteindre 10% sur l'exercice écoulé, c'était juste "proche de 10%" auparavant.

Jeudi 27 janvier

CAC 40 : +0,6% à 7023,80 points

Le fait du jour

Aidé dans l'après-midi par les chiffres de la croissance américaine, le CAC 40 a finalement plutôt bien digéré les annonces de la Fed. En 2021, le PIB américain aura donc progressé de 5,7% après avoir reculé de 3,3 % en 2020. Supérieure aux attentes, ce chiffre, le meilleur depuis 1984 a notamment bénéficié d'un très bon 4e trimestre (+6,9% en rythme annuel).

Valeur en vue

Elior a décroché après la suspension de ses objectifs financiers pour l'exercice annuel en cours malgré un rebond du chiffre d'affaires au premier trimestre, invoquant un manque de visibilité quant à l'impact des restrictions instaurées pour endiguer la vague épidémique due au variant Omicron du coronavirus.

Vendredi 28 janvier

CAC 40 :

Le fait du jour

Malgré l'annonce d'une croissance française ressortie à 7% en 2021, les marchés repartaient à la baisse toujours prudents alors que se profile le début d'un resserrement monétaire aux Etats-Unis.

Valeur en vue

LVMH est la star du jour, profitant de résultats 2021 impressionnants : un chiffre d'affaires de 64,2 milliards d'euros, en croissance organique de 36%. Son résultat opérationnel courant, à 17,15 milliards d'euros, a bondi de 107% par rapport à 2020 et progressé de 49% par rapport à 2019. Confiant, le numéro un mondial du luxe s'attend à la poursuite d'une croissance soutenue cette année après avoir bénéficié d'une accélération de la hausse de ses ventes au quatrième trimestre grâce au rebond de la demande de mode et d'accessoires.

