Une semaine sur les marchés : le récap du 22 au 26 février

(Crédits photo : Unsplash - Matthew Henry )

Lundi 22 février

CAC 40 : -0,11% à 5767,44 points

Le fait du jour

Alors que les marchés se montrent inquiets depuis plusieurs séances de la remontée des anticipations d'inflation et de la tension sur le marché obligataire, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a fait savoir que l'institution financière européenne "surveillait de près" les rendements nominaux des emprunts d'Etat pour évaluer si les conditions de financement étaient toujours favorables.

Aux Etats-Unis, cette hausse des taux suscitée par les craintes de reprise de l'inflation pèsent sur les grandes valeurs de croissance. Si le Dow Jones a gagné 0,09% à 31 521,69 points, le S&P 500 a cédé 0,76% à 3 876,84 points et le Nasdaq a reculé de 2,45% à 13 534,50 points.

Valeur en vue

Airbus s'offre la première place de l'indice +4,39% à 95,80 euros. Le titre profite des nouveaux déboires de Boeing. Samedi, un Boeing 777 de la compagnie United Airlines a été contraint de faire demi-tour en urgence à cause d'un réacteur qui a pris feu. Depuis, tous les avions équipés du moteur impliqué dans l'incident sont désormais cloués au sol. Safran est également orienté à la hausse. +2,45% à 114,80 euros.

Mardi 23 février

CAC 40 : +0,22% à 5779,84 points

Le fait du jour

Lors d'une audition très attendue et très suivie par la commission bancaire du Sénat à Washington, Jerome Powell, le président de la Fed, a réaffirmé l'engagement de la banque centrale à maintenir une politique monétaire ultra-accommodante aussi longtemps que nécessaire.

Le Dow Jones a avancé de 0,05% à 31.537,35 points, le S&P 500 a gagné 0,13% à 3.881,37 points, et le Nasdaq a reculé de 0,50% à 13.465,20 points.

Valeur en vue

Le compartiment technologique est en proie aux doutes sur les niveaux de valorisation atteints par les poids lourds du secteur, et souffre de la hausse des taux longs. Les plus fortes baisses du CAC 40 sont pour STMicroelectronics (-2,75% à 32,90 euros) et pour Dassault Systèmes (-1,99% à 176,95 euros).

Mercredi 24 février

CAC 40 : +0,31% à 5797,98 points

Le fait du jour

Jerome Powell s'exprimait ce mercredi devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants où il a déclaré qu'il faudrait peut-être trois ans à l'inflation pour atteindre l'objectif de la Fed, signe supplémentaire que la banque centrale se projette au-delà de toute flambée des prix à court terme et entend maintenir ses taux proches de zéro.

Rassurés par Powell, les trois indices de la Bourse de New York ont terminé en territoire positif : le Dow Jones a pris 1,35% à 31.961,86 points, le S&P 500 a progressé de 1,14%, à 3.925,43 points, et le Nasdaq a avancé de 0,99% à 13.597,97 points.

Valeur en vue

Fnac-Darty a avancé de 9,58% à 51,70 euros au lendemain de la présentation de sa nouvelle feuille de route à l'horizon 2025 et après avoir affiché un chiffre d'affaires annuel en hausse grâce aux ventes en ligne.

Jeudi 25 février

CAC 40 : -0,24% à 5783,89 points

Le fait du jour

L'optimisme des investisseurs est remis en cause sur fond de nette remontée des taux d'emprunt des deux côtés de l'Atlantique, le dix ans français étant repassé en territoire positif.

Les principaux indices à Wall Street ont terminé en net repli jeudi. Le Dow Jones a cédé 1,75% à 31.402,1 points, le S&P 500 a reculé de 2,45% à 3.829,34 points et le Nasdaq a dégringolé de 3,52% à 13.119,43 points, enregistrant son pire recul quotidien en quatre mois.

Valeur(s) en vue

Bien que la pandémie ait pesé sur ses bénéfices, Axa a battu les attentes en termes de trésorerie et de solvabilité en 2020. A fin décembre, la trésorerie s'est établie à 4,2 milliards d'euros, bien au-delà de la fourchette souhaitée par le groupe entre 1 et 3 milliards d'euros.

Contre la tendance, GameStop a de nouveau grimpé, après avoir vu son cours doubler lors de la séance précédente.

Vendredi 26 février (actualisation à venir)

Le fait du jour

Les investisseurs continuent d'avoir des doutes sur les valorisations après les fortes baisses subies par Wall Street.

Valeur en vue

Teleperformance évolue en tête de l'indice après avoir la communication de ses résultats de 2020 et ses perspectives pour 2021. Le groupe prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 9% et vise une marge opérationnelle courante (marge d'Ebita courant) supérieure à 14%.