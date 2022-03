Une semaine sur les marchés : le recap du 21 au 25 mars

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 21 mars

CAC 40 : -0,57%% à 6582,33 points

Le fait du jour

Séance de consolidation à la Bourse de Paris alors que les principaux indices boursiers mondiaux ont connu la semaine précédente leur meilleure performance hebdomadaire depuis 2020.

Valeur en vue

Regain de pression sur Orpea. Selon Le Monde le prérapport commandé par les pouvoirs publics serait accablant pour le groupe, confirmant «les économies réalisées par le groupe grâce à l'argent public et un fonctionnement hypercentralisé aux dépens de la qualité des soins des résidents».

Mardi 22 mars

CAC 40 : +1,17% à 6659,41 points

Le fait du jour

La guerre en Ukraine se poursuit de plus belle, les taux longs montent et Jerome Powell, le patron de la Fed n'a pas exclu une augmentation des taux de 0,5% lors de l'une des prochaines réunions du Comité monétaire alors que l'inflation reste beaucoup trop forte aux Etats-Unis. Et pourtant, le CAC 40 parvient à finir la journée en hausse, faisant preuve d'une belle résilience...

Valeur en vue

Air Liquide n'a semble-t-il pas totalement convaincu les investisseurs. Le spécialiste des gaz industriels qui présentait ses nouveaux objectifs à moyen terme. Il prévoit notamment tripler son chiffre d'affaires dans le domaine de l'hydrogène pour atteindre plus de 6 milliards d'euros d'ici 2035. il vise également une croissance de ses ventes de 5 à 6% en moyenne par an jusqu'en 2025 et sa marge opérationnelle s'améliorer d'environ 160 points de base sur quatre ans.

Mercredi 23 mars

CAC 40 : -1,17% à 6588,64 points

Le fait du jour

Pénalisé par le peu de progrès dans les négociations autour du conflit en Ukraine et par la remontée des cours du Brent qui dépasse à nouveaux les 120 dollars le baril, le CAC 40 signe une séance de repli.

Valeur en vue

TotalEnergies annonce vouloir se désengager du pétrole russe d'ici la fin 2022 mais pas complètement du gaz naturel où il maintient sa participation dans Yamal LNG. Le groupe a annoncé aussi mettre fin à ses achats de diesel Russe ainsi qu'à l'approvisionnement de sa raffinerie de Leuna en Allemagne à moins que le gouvernement allemand ne décide autrement.

Jeudi 24 mars

CAC 40 : -0,39% à 6555,77 points

Le fait du jour

C'est de circonstance : séance en forme de montagnes russes pour le CAC 40 pour une journée marquée par un intense ballet diplomatique puisque pas moins de trois sommets – OTAN, G7 et Union européenne – réunissent les chefs d'Etat et de gouvernement occidentaux. De nouvelles sanctions ont annoncées à l'encontre de la Russie.

Valeur(s) en vue

Oubliée la déception sur la présentation des objectifs de moyen terme en début de semaine ! Air Liquide termine à nouveau en pole position du CAC 40. Le jour précédent, Goldman Sachs avait ajouté le titre à sa liste de valeurs préférées.

Vendredi 25 mars

CAC 40 : -

Le fait du jour

Le CAC 40 temporise, les craintes liées au conflit en Ukraine incitant les investisseurs à la prudence avant le week-end.

Valeur en vue

Repli marqué d'OVH Cloud. La faute en partie à Morgan Stanley qui a dégrade sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne". L'objectif de cours est abaissé de 22 à 20 euros.

LG (redaction@boursorama.fr)