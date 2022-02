Une semaine sur les marchés : le recap du 21 au 25 février

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 21 février

CAC 40 : -2,04% à 6788,34 points

Le fait du jour

Début de semaine dans le dur pour le CAC 40 avec un regain de tension sur la situation ukrainienne et alors que les marchés américains sont fermés pour cause de President's Day. Evoquée dans la matinée par l'Elysée, la possible tenue d'un sommet Poutine-Biden a perdu en crédibilité durant la journée.

Valeurs en vue

Faurecia perd plus de 5% alors que l'équipementier automobile publie une perte nette en forte réduction au titre de 2021 : 79 millions contre 379 millions en 2020. La marge opérationnelle a elle gagné 2,6 points, à 5,5%. Pour 2022, Faurecia vise une marge opérationnelle entre 6 et 7% et un chiffre d'affaires compris entre 17,5 et 18 milliards.

Mardi 22 février

CAC 40 : -0,01% à 6787,60 points

Le fait du jour

Malgré une arggravation et une accélération de la crise ukrainienne, l'indice parisien parvient à finir à l'équilibre. Mais la situation à l'Est devient très préoccupante : après un discours très offensif de Vladimir Poutine hier soir qui a reconnu deux républiques séparatistes auto-proclamées de l'est de d'Ukraine, la Russie a annoncé une opération de "maintien de la paix" de l'armée russe, qui pourrait à terme justifier une invasion du territoire ukrainien.

Valeur en vue

Attaqué depuis trois séances Worldline gagne plus de 10% grâce à une publication 2021 saluée. Le résultat net part du groupe des opérations poursuivies s'est élevé à 191 millions d'euros, en hausse de 50,2%. Pour 2022, le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires entre 8 et 10%.

Mercredi 23 février

CAC 40 : -0,10% à 6780,67 points

Le fait du jour

D'abord orienté à la hausse, le marché français a de nouveau consolidé aujourd'hui, les yeux rivés sur l'Ukraine. Selon l'agence Bloomberg une cyberattaque serait en cours dans le pays et affecterait les sites gouvernementaux et des banques.

Valeur en vue

C'est Stellantis qui a nettement accéléré grâce à des résultats 2021 impressionnants. Malgré une année marquée par la pénurie de semi-conducteurs qui a amputé la production de Stellantis de 1,7 million de véhicules, le constructeur automobile a dépassé les attentes : .là où les analystes attendaient en moyenne des revenus de 148 milliards d'euros, un résultat opérationnel courant (ROC) de 15 milliards d'euros et un bénéfice net de 11 milliards d'euros. Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 152 milliards, un ROC de 18 millliards et un résultat net de 13,4 milliards d'euros. Prochain rendez-vous la présentation du plan stratégique qui aura lieu le 1er mars.

Jeudi 24 février

CAC 40 : -3,83% à 6521,05 points

Le fait du jour

Coup de tonnerre sur la scène internationale alors que la Russie a lancé dans la nuit une opération militaire de grande ampleur d'invasion de l'Ukraine. Effet immédiat sur le cours de matières premières, dont celui du pétrole, qui s'envole. Les marchés européens sont sonnés mais les indices américains réagissent, eux, beaucoup mieux. Alors que la guerre en Ukraine pourrait conduire la Fed à modérer son resserrement monétaire, le Nasdaq va jusqu'à prendre plus de 3%.

Valeur en vue

Exposée à la Russie via sa filiale Rosbank, Société Générale perd un peu plus de 12% en bas de classement du CAC 40. La banque réalise autour de 7% de son bénéfice net en Russie, selon les analystes de JPMorgan.

Vendredi 25 février (actualisation à venir)

CAC 40 :

Le fait du jour

Rasséréné par la bonne tenue de Wall Street, les marchés rebondissent en Europe alors que l'offensive militaire se poursuit en Ukraine. Des combats se dérouleraient à proximité de la ville de Kiev.

Valeur en vue

Gros décrochage pour Casino. En 2021, les ventes totales du groupe ont baissé de 0,8% à magasins comparables pour atteindre 30,5 milliards d'euros. Surtout, son bénéfice d'exploitation a baissé de 12% à change constant pour atteindre 1,19 milliard d'euros. La sanction est vive pour le titre qui cédait plus de 16% dans la matinée.

