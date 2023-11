Une semaine sur les marchés : le recap du 20 au 24 novembre

Une semaine sur les marchés

Lundi 20 novembre

CAC 40 : +0,18% à 7.246,93 points et 2,30 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

En ce début de semaine, la Bourse de Paris est au ralentie, dépourvue de catalyseur économique évident et à l'approche de Thanksgiving, le CAC 40 termine la séance sur une note modeste mais enregistre une légère hausse, maintenant ainsi la dynamique de la semaine précédente.Outre-Atlantique, le Nasdaq enregistre une augmentation de 1,13% pour atteindre les 14 284 points, tandis que le Dow Jones gagne 0,58%, s'établissant à 35 151 points.

Valeur en vue

Enregistrant la plus forte progression au sein du SBF 120, Atos se démarque par une hausse de 4,84% atteignant 6,97€. Cette performance est attribuée à la division d'activités d'Atos, Eviden, spécialisée dans le numérique, le cloud, le big data et la sécurité. Le groupe a récemment annoncé le déploiement de sa nouvelle plateforme de confiance appelée EcoDesignCloud. Les investisseurs ont visiblement apprécié cette nouvelle solution basée sur le cloud, qui vise à accompagner les entreprises dans la gestion et le développement de produits durables en fournissant une évaluation précise de leur impact environnemental à chaque étape de leur cycle de vie.

Mardi 21 novembre

CAC 40 : -0,24% à 7.229,45 points et 2,14 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Le CAC 40 repart en baisse aujourd'hui avec des volumes limités. D'ailleurs, c'est l'occasion de rectifier une erreur, les volumes affichés sur le CAC 40 étaient erronés une partie de la semaine dernière sur Boursorama, ils sont désormais corrects depuis cette semaine. C'est rouge aussi outre-Atlantique : -0,18% pour le Dow Jones, -0,59% pour le Nasdaq Composite qui met fin avec le S&P 500 à une série de cinq séances dans le vert, alors que des distributeurs américains ont enregistré une baisse après des prévisions décevantes et que les valeurs technologiques se sont repliées.

Valeur en vue

Séance un peu terne pour LVMH. UBS a abaissé son conseil d'«acheter» à «neutre», avec un objectif de cours ramené de 829,4 à 770 euros. L'analyste dit s'attendre à une «pause» dans le long antécédent de surperformance du titre après des années de gains de parts de marché.

Mercredi 22 novembre

CAC 40 : +0,43% à 7.260,73 points et 2,19 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Le CAC 40 repart du bon pied, bien aidé par Capgemini (+3%), Carrefour (+1,6%) ou encore Pernod Ricard (+1,4%). Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, publié le jour précédent, a été accueilli dans une relative indifférence : Si les responsables de la banque centrale estiment que le resserrement des conditions monétaires commence à freiner l'activité économique, ils notent aussi que l'inflation reste "persistante" aux Etats-Unis. De nouvelles hausses de taux restent donc "sur la table" dans l'hypothèse où le maintien à leurs niveaux actuels ne permettrait pas de se rapprocher de l'objectif d'une inflation autour de 2%.

Valeur en vue

Nvidia s'est replié de 2,5% après avoir communiqué la veille au soir des prévisions supérieures aux attentes pour le trimestre actuelle mais a prévenu de l'impact de restrictions fédérales américaines sur ses ventes en Chine. Le titre évolue toutefois très proche de son niveau historique.

Jeudi 23 novembre

CAC 40 : +0,24%, à 7.277,93 points et 1.60 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Pour cette séance marquée par la fermeture de Wall Street en raison de la célébration de Thanksgiving, on retrouve l'indice parisien en légère hausse, dans un contexte de volumes d'échanges très réduits, totalisant seulement 1,60 milliard d'euros de transactions. Par ailleurs, les investisseurs ont pris connaissance d'une nouvelle contraction de l'activité du secteur privé dans l'ensemble de la zone euro au mois de novembre. L'indice PMI préliminaire composite s'est redressé à 47,1, comparé à 46,5 en octobre, mais demeure toujours en deçà du seuil des 50.

Valeur en vue

Le leader français de l'industrie avicole, LDC, enregistre une hausse de 3,93% au cours de cette journée. En tant que détenteur des marques renommées Loué et Le Gaulois, le groupe a revu à la hausse ses prévisions annuelles, suite à un bénéfice net dépassant les attentes au cours du premier semestre de son exercice. Le titre enregistre une augmentation de plus de 35% depuis le début de l'année.

Vendredi 24 novembre

CAC 40 : +0,10, à 7285,52 points et 0,59 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Cette dernière séance s'annonce de nouveau calme en raison de WallStreet qui ne rouvre que pour une demi-séance ce vendredi noir de Black Friday. Sur la place parisienne, l'indice phare stagne en ce début de matinée, les investisseurs ont pris connaissance à 8 heures, des données du PIB allemand, signalant initialement un déclin légèrement plus marqué que prévu de l'activité au troisième trimestre.

Valeur en vue

Le groupe français Forvia, spécialisé dans l'ingénierie et la production d'équipements automobiles, affiche une progression de 1.41% en cette dernière séance. Cette hausse est attribuée à Barclays, qui a rehaussé sa recommandation à "surperformance" contre "sous-performance" précédemment et ajusté son objectif de cours à 24 euros, comparé à 20 euros auparavant.

