Une semaine sur les marchés : le récap du 20 au 24 janvier

Lundi 20 janvier

CAC 40 : +0,31% à 7.733,50 points et 3,2 milliards d'euros échangés

La séance

En ce jour d'investiture de Donald Trump à la présidence américaine, la Bourse de Paris conclut la séance sur un gain modeste, tirée par Société Générale (+2,5%), Stellantis (+2,2%) ou encore Kering (+2%). Il a fallu faire sans Wall Street, restée portes closes pour le "Martin Luther King's Day". A noter le cours du bitcoin qui a bien progressé ces dernières semaines et évolue actuellement à son plus haut absolu, au-delà des 108.000 dollars (109.000$ nouveau record). Certains analystes voient la monnaie virtuelle atteindre le seuil des 120.000 dollars à terme.

Valeur en vue

UBS a confirmé son conseil à l'achat sur Vinci avec un objectif de cours inchangé de 132 euros, soit un potentiel de hausse de 28% de la valeur. "Nous pensons que la performance opérationnelle devrait rester solide. La fiscalité reste un sujet de débat important, mais nous considérons que la valorisation et le rapport risque/rendement sont attractifs", indique UBS. Concernant le résultat net 2024, le groupe indiquait précédemment qu'il pourrait être proche du niveau atteint en 2023, après prise en compte de la nouvelle taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance décidée par le gouvernement français, dont le montant a été estimé à environ 280 millions d'euros.

Mardi 21 janvier

CAC 40 : +0,48% à 7.770, 95 points et 3,2 milliards d'euros échangés

La séance

Nouvelle séance de hausse à Paris, qui profite de l'absence d'annonce de Donald Trump sur sa politique commerciale vis-à-vis de l'Europe. Dès son premier jour au pouvoir, le nouveau président américain a signé une pluie de textes, dont: le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'accord de Paris pour le climat, la mise en place d'un état d'urgence à la frontière avec le Mexique contre l'immigration, et la grâce de plus de 1.500 assaillants du Capitole. Il a aussi affirmé qu'il comptait imposer des droits de douane de 25% aux produits issus du Canada et du Mexique à compter du 1er février. Outre-Atlantique, l'indice Dow Jones a gagné 1,24% et le Nasdaq Composite 0,64%. Le S&P 500 et le Dow Jones ont ainsi atteint un nouveau record de clôture depuis respectivement le 17 décembre et le 11 décembre.

Valeur en vue

Eramet a annoncé la dissociation des fonctions de président et de directeur général après que Christel Bories, actuellement PDG du groupe, a exprimé son intention de se retirer de ses fonctions exécutives au terme de son mandat. Le Conseil d'administration prévoit de prolonger le mandat de Christel Bories en tant qu'administratrice et a lancé un processus de sélection pour futur directeur général, qui devrait être annoncé d'ici la fin du premier trimestre, indique Eramet dans un communiqué. Ces mesures prendront effet le 27 mai 2025, précise le communiqué.

Mercredi 22 janvier

CAC 40 : +0,86% à 7.837, 40 points et 3,9 milliards d'euros échangés

La séance

Et encore une séance dans le vert pour le CAC 40 ! La Bourse de Paris a été portée par l'annonce par Donald Trump d'un projet d'intelligence artificielle (IA) comprenant des investissements d'"au moins 500 milliards de dollars" dans des infrastructures IA aux Etats-Unis. Le projet réunit le spécialiste du "cloud" (informatique à distance) Oracle, le géant japonais des investissements SoftBank, et la start-up d'IA générative OpenAI. Même ambiance aux Etats-Unis avec un Dow Jones en hausse de 0,30% et un Nasdaq Composite qui grimpe de 1,28%, à 20.009,34 points.

Valeur en vue

Les actions de Netflix NFLX.O ont grimpé de 9,7% pour clôturer juste sous les 954 euros. Au 4e trimestre, le géant du streaming vidéo à dépassé les prévisions ajoutant un nombre record de 18,9 millions d'abonnés pour le porter au-dessus de la barre des 300 millions, ce qui lui confère une position dominante dans la guerre du streaming et lui donne plus de poids dans les négociations avec les sociétés de marketing, alors qu'elle cherche à développer ses activités financées par la publicité. LE titre Netflix a déjà grimpé de plus de 80% l'année dernière, grâce à l'expansion du groupe dans le domaine du sport en direct, avec des contenus tels qu'un match de boxe entre Jake Paul et Mike Tyson, ainsi que le lancement de matchs populaires de la National Football League le jour de Noël. Le combat Tyson-Paul du 15 novembre a été l'événement sportif le plus diffusé de tous les temps et a généré le plus grand nombre d'inscriptions à Netflix depuis qu'Antenna a commencé à suivre ces données en 2019. La deuxième saison de "Squid Game" et le film en streaming à succès "Carry-On" ont également fait partie de sa liste de contenus solides au cours du trimestre. Ces bons résultats masquent toutefois un problème: l'augmentation du nombre d'abonnés ne s'est pas traduite par une hausse similaire des recettes. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16% et n'a dépassé les estimations que d'environ 100 millions de dollars, alors que le nombre d'abonnés a été deux fois plus élevé que prévu. Selon Ben Barringer, analyste technologique chez Quilter Cheviot, cette faible progression peut être attribuée à la fois à l'augmentation du nombre d'abonnés dans les pays où le revenu moyen par utilisateur est moins élevé et au nombre important d'inscriptions à la version avec support publicitaire. Il ajoute toutefois que les hausses de prix déjà annoncées et celles qui devraient être mises en œuvre au cours de l'année 2025 devraient stimuler les ventes. Au moins 24 analystes ont relevé leurs objectifs de prix sur le titre, portant l'objectif médian à 1 025 dollars, selon les données de LSEG. Le ratio cours/bénéfice à 12 mois de l'action s'élève à 35,43, contre 19,19 pour Walt Disney.

Jeudi 23 janvier

CAC 40 : +0,7% à 7.892,61 points et 3,8 milliards d'euros échangés

La séance

La série ne s'arrête pas et c'est encore une journée ensoleillée à la Bourse de Paris, lors d'une séance surtout marquée par l'attente de la prise de parole de Donald Trump en visioconférence lors du forum économique mondial de Davos. Le chantre de "l'Amérique d'abord" a réitéré ses menaces envers les grands partenaires commerciaux de hausses des droits de douane et d'un protectionnisme accru. "Mon message pour toutes les entreprises dans le monde est simple: venez fabriquer vos produits en Amérique et vous bénéficierez des impôts parmi les plus bas au monde. Mais si vous ne les produisez pas aux Etats-Unis, ce qui est votre droit, alors, très simplement, vous devrez payer des droits de douane", a déclaré M. Trump lors de son discours en ligne. Les marchés américains continuent, eux, de tourner à plein régime, le S&P 500 a notamment grimpé de 0,53% pour culminer à 6.118,71, son record en clôture. Au cours de la journée, il avait aussi établi un nouveau plus haut en séance. Quatre des "Sept Magnifiques" publieront leurs résultats la semaine prochaine : mercredi pour Meta, Tesla et Microsoft , et jeudi pour Apple . A noter le carton rouge pour l'éditeur de jeux vidéos Electronic Arts (-16,70%), plombé par la réduction de ses perspectives et des ventes en berne pour son titre phare EA SPORTS FC 2025.

Valeur en vue

L'action Vicat signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120. Dans une note, Barclays estime que le différentiel de valorisation existant avec ses comparables - illustré par une sous-performance de 25 points de pourcentage l'an dernier - n'est pas justifié. S'il reconnaît que le flux de trésorerie de l'entreprise (FCF) a peiné à décoller depuis 2021, suite à la crise du Covid, le bureau d'études estime que la situation pourrait bientôt s'améliorer alors que les investissements récemment réalisés au Sénégal devraient porter leurs fruits. L'analyste relève en conséquence sa recommandation sur le titre de "pondérer en ligne" à "surpondérer" avec un objectif de cours rehaussé de 41 à 47 euros.

Vendredi 24 janvier

CAC 40 :

La séance

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture avant une série de PMI sur le Vieux Continent.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,68% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,35% pour le Dax à Francfort, de 0,09% pour le FTSE à Londres et de 0,34% pour le Stoxx 600.

Valeur en vue

SEB SEBF.PA a annoncé jeudi une hausse de ses ventes annuelles de 5% à taux de change et périmètre constants en 2024, citant une "dynamique positive" qui concerne l'ensemble de ses gammes de produits.

LG avec Reuters, AFP, Cercle Finance et AOF