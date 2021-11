Une semaine sur les marchés : le récap du 1er au 5 novembre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 1er novembre

CAC 40 : +0,92% à 6 893,29 points

Le fait du jour

Les résultats d'entreprises continuent de soutenir la cote parisienne qui s'approche de son record historique.

Valeur(s) du jour

Les valeurs bancaires profitent d'une remontée des taux longs. BNP Paribas gagne 3,06% à 59,67 euros, Société Générale 2,06% à 29,43 euros et Crédit Agricole 1,21% à 13,20 euros.

Mardi 2 novembre

CAC 40 : +0,49% à 6 927,03 points

Le fait du jour

Séance historique pour le CAC 40, qui clôture à 6 927,03 points, battant ainsi son record en clôture du 4 septembre 2000 (6 922,33 points).

Côté indicateurs, les indices PMI manufacturiers se replient. L'indice français définitif a atteint son plus bas niveau depuis janvier, à 53,6 en octobre, contre 55 en septembre. L'indice de la zone euro se replie lui à 58,3 en octobre, contre 58,6 en septembre.

Valeur(s) du jour

La baisse du prix des minerais de fer et d'aluminium pénalise ArcelorMittal (-3,76% à 28,79 euros) et Eramet (-3,72% à 69,85 euros). Cette baisse est en partie causée par la pénurie d'électricité qui sévit en Chine et qui pousse le gouvernement à limiter sa production d'acier afin de diminuer sa consommation avant l'hiver.

Mercredi 3 novembre

CAC 40 : +0,34% à 6 950,65 points

Le fait du jour

Les records s'enchaînent à la Bourse de Paris, le CAC 40 marquant un nouveau plus haut en clôture et en séance, à respectivement 6 950 et 6 955 points.

Les bons résultats d'entreprises, qu'ils soient américains ou européens, continuent d'alimenter la tendance. De même pour les résultats de l'enquête ADP, qui fait état de 571 000 créations d'emplois aux Etats-Unis en octobre, dépassant le consensus des économistes.

Valeur du jour

Worldline continue de se redresser, en hausse de 4,60% à 52 euros. Jefferies a abaissé son objectif de cours, de 101 à 70 euros, mais a maintenu son opinion à « achat ». Depuis la publication de ses résultats du troisième trimestre le 26 octobre 2021, le spécialiste des moyens de paiement a perdu 20% de sa capitalisation boursière. La chute est de 35% depuis le début de l'année.

Jeudi 4 novembre

CAC 40 : +0,53% à 6 987,79 points

Le fait du jour

L'indice CAC 40 poursuit son ascension, non loin des 7000 points.

Comme attendu par les marchés, la Fed a officialisé le début du tapering, réduisant ses achats d'actifs de 15 milliards de dollars par mois dès novembre. Le rythme du processus peut toutefois « être amené à changer en fonction des perspectives économiques », précise l'institution.

Valeur(s) du jour

Veolia progresse de 4,24% à 30,21 euros. Le chiffre d'affaires du groupe de services aux collectivités s'est accru de 8,8% à près de 20,4 milliards d'euros au troisième trimestre, tandis que son résultat net a atteint un niveau record, à 667 millions d'euros.

Société Générale a fait part de résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, grâce à la hausse des revenus de ses activités de banque de financement et d'investissement ainsi qu'à la baisse des provisions pour créances douteuses liées à la pandémie. Le titre avance de 1,02% à 29,71 euros.

Vendredi 5 novembre

Le fait du jour

Pour la première fois de son histoire, l'indice CAC 40 a dépassé le seuil des 7.000 points. Il accélère sa progression après la publication des chiffres de l'emploi américain. Au mois d'octobre, l'économie américaine a créé 531.000 postes, contre 450.000 embauches anticipées par les analystes.

Valeur du jour

Les valeurs du luxe, poids lourds de la cote, dopent le CAC 40. Selon les analystes de Bryan Garnier, la dynamique du secteur pour cette fin d'année devrait rester en ligne avec celle « clairement rassurante » du troisième trimestre, qui a été portée par les deux principaux piliers de sa croissance, la Chine et les Etats-Unis.