Une semaine sur les marchés : le récap du 18 au 22 mai

Lundi 18 mai

Le fait du jour

Le CAC 40 signe sa deuxième plus forte hausse depuis le début de l'année (+5,27%) pour terminer la séance à 4498,34 points. L'annonce de la biotech américaine Moderna de résultats de phase 1 encourageants dans le cadre de la recherche d'un vaccin contre le Covid-19 galvanise les investisseurs. En effet, la perspective d'un vaccin permettrait de faire redémarrer l'économie de façon durable sans craindre les scénarios de nouvelles vagues de contaminations ou de reconfinements.

Si les marchés américains sont littéralement portés par cette nouvelle, le président de la Fed Jerome Powell assurant que l'institution n'est pas à court de «munitions» a également encouragé les marchés actions en ce début de semaine.

Résultat : le Dow Jones a fini en hausse de 3,85% à 24.597,37 points, le S&P 500 a gagné 3,15% à 2.953,91 points, et le Nasdaq a progressé de 2,44% à 9.234,83 points.

Valeur en vue

Porté par l'espoir d'un redémarrage de l'économie, le pétrole rebondit. Dans son sillage, Total, poids lourd du CAC 40, en profite et a progressé de 7,40%. Mais c'est surtout l'annonce de l'acquisition d'un portefeuille de 2,5 millions d'abonnés gaz et électricité en Espagne qui suscite l'intérêt des investisseurs. La major pétrolière devient en effet avec cette opération, le quatrième fournisseur de gaz et d'électricité du marché résidentiel espagnol.

Mardi 19 mai

Le fait du jour

En hausse à l'ouverture, le CAC 40 a rapidement basculé dans le rouge pour terminer à -0,89%, à 4458,16 points. L'optimisme laisse de nouveau place à la prudence, et au doute...Un article d'une publication spécialisée dans la santé interroge la validité des résultats présentés la veille par la biotech Moderna au sujet d'un vaccin contre le Covid-19. En outre, le marché européen est plombé par la chute vertigineuse des ventes de voitures neuves en avril (-76,3%) en Europe.

Après l'euphorie, les principaux indices américains décrochent. Le Dow Jones a reculé de 1,59%, à 24.206,86. points, le S&P 500 a chuté de 1,05%, à 2.922,94 points, et le Nasdaq a perdu 0,54% à 9.185,10 points.

Valeur en vue

Déjà fragilisé avant la crise notamment avec le scandale Carlos Ghosn, le constructeur automobile Renault a particulièrement souffert de cet arrêt forcé et inédit de l'activité économique. Les ventes ont dégringolé de 79% en avril. Le titre de la marque au Losange est sanctionné et affiche la plus forte baisse de l'indice CAC 40 : -10,85%. Depuis le début de l'année, Renault a perdu presque 60% de sa valeur en Bourse...

Mercredi 20 mai

Le fait du jour

Faute de nouveaux catalyseurs permettant d'alimenter le rebond de lundi, la Bourse de Paris a ouvert en baisse avant de réduire ses pertes portée par des marchés américains en hausse à l'ouverture. Le CAC 40 termine finalement la séance en territoire positif +0,87%, à 4496,98 points.

Dans le compte rendu de sa dernière réunion politique, la Réserve fédérale s'est dit à nouveau prête à faire le nécessaire pour soutenir l'économie jusqu'à ce qu'elle soit sûre de la reprise.

Le Dow Jones a progressé de 1,52% à 24.575,9 points, le S&P 500 a grimpé de 1,67%, à 2.971,61, points (soit un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis deux mois), et le Nasdaq affiche également sa plus forte hausse depuis trois mois ( +2,08% à 9.375,78 points).

Valeur en vue

Au lendemain de la publication d'indicateurs très alarmants pour le secteur, le constructeur automobile Renault se ressaisit et affiche la plus forte hausse de l'indice (+6,16%), porté par l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat de 5 milliards d'euros. Une aide qui tombe au moment où selon Le Carnard Enchaîné, plusieurs usines, notamment françaises, seraient menacées de fermeture dans le cadre d'un plan d'économies lié à la crise

Jeudi 21 mai

Le fait du jour

Le CAC 40 a passé l'essentiel de la séance dans le rouge pour finalement céder 1,15%, à 4.445,45 points dans un volume d'échanges très faible (à peine 1 milliard d'euros) en ce jeudi de l'Ascension.

Le regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine laisse craindre une nouvelle guerre commerciale entre les deux pays. Les marchés américains ont terminé la séance en baisse : le Dow Jones a cédé 0,41%, à 24.474,12 points, le S&P 500 a reculé de 0,78% à 2 948,51 points, et le Nasdaq a chuté de 0,97% à 9.284,88 points.

Valeur en vue

Si le titre Biomérieux a reculé de 1,06%, il a pourtant annoncé une bonne nouvelle avec l'obtention du marquage CE pour ses tests sérologiques utilisé dans le cadre de la détection des anticorps chez les personnes exposées au virus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19.

Vendredi 22 mai (actualisation à venir)

Le fait du jour

La Bourse de Paris a débuté la journée dans le rouge lestée par la crainte d'une recrudescence des contaminations au Covid-19 et par la crainte de voir de nouveau Hong Kong secoué par un mouvement de protestation.

