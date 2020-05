Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Résultats prometteurs pour un vaccin expérimental de Moderna Reuters • 18/05/2020 à 14:46









Coronavirus: Résultats prometteurs pour un vaccin expérimental de Moderna (Reuters) - La groupe américain de biotechnologies Moderna Inc annonce lundi que l'administration, dans le cadre d'un essai clinique à petite échelle, de son vaccin expérimental contre le COVID-19 a entraîné une production d'anticorps susceptibles de "neutraliser" le nouveau coronavirus. Les quantités d'anticorps étaient similaires à celles qui ont été relevées chez des patients ayant guéris du COVID-19, montrent les premiers résultats de cette étude menée par les National Institutes of Health. Trois doses différentes du vaccin ont été administrées dans le cadre de l'étude et la réponse immunitaire a augmenté suivant la dose, précise Moderna, dont le titre gagne 25% en bourse. Le vaccin nommé ARNm-1273 s'est également avéré généralement sûr et bien toléré, précise la firme. (Saumya Sibi Joseph, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

