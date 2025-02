Une semaine sur les marchés : le recap du 17 au 21 février

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 17 février

CAC 40 : +0,13% à 8.189, 13 points et 3,2 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse à l'issue d'une séance marquée par la géopolitique à l'approche des premières discussions russo-américaines en trois ans, notamment au sujet de l'Ukraine. Les investisseurs ont les yeux rivés sur les hauts responsables russes et américains qui doivent se retrouver mardi en Arabie saoudite pour des pourparlers destinés à rétablir les relations entre Moscou et Washington. Les deux puissances devraient officiellement poser les prémices de négociations sur l'Ukraine et d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Cette rencontre intervient après trois années d'un gel quasi-total des relations entre les deux puissances. Les puissances européennes, de facto mises à l'écart des échanges russo-américains après avoir essuyé à Munich de sévères critiques du vice-président américain JD Vance, essayent désormais définir une réponse commune, malgré leurs divisions. Lundi, une dizaine de dirigeants de pays européens, de l'UE et le chef de l'Otan sont arrivés à l'Elysée, à Paris, pour une réunion d'urgence sur l'Ukraine et la défense européenne, organisée à la hâte par le président français Emmanuel Macron. Dans ce contexte, les valeurs de défense de toute l'Europe ont progressé : Thales a bondi de 7,83% à 178,30 euros et Dassault Aviation de 6,49% à 233 euros. Safran s'est octroyé 2,48% à 252,10 euros.

Wall Street est restée fermée pour la commémoration de la naissance de Georges Washington.

Valeurs en vue

L'action FDJ (Française des Jeux) a grimpé de près de 3% après une publication meilleure que prévu au titre de 2024, et ce malgré l'annonce par le groupe de l'impact estimé de la nouvelle fiscalité sur les jeux d'argent en France. En intégrant Kindred à partir du 11 octobre, FDJ a dévoilé un EBITDA courant en progression de 21%, à 792 millions d'euros et un chiffre d'affaires en hausse de 17% à 3,06 milliards, dépassant de 4% et 1% respectivement les attentes d'Oddo BHF. La FDJ a évalué l'impact négatif de la nouvelle taxation des jeux en France à 45 millions d'euros en 2025 et à 90 millions en année pleine, mais a précisé mettre en place un plan pour 'compenser pleinement l'impact de cette augmentation fiscale dès 2027."L'impact de la nouvelle fiscalité en France est certes significatif pour FDJ, mais devrait être absorbé au cours des prochaines années et nous semble déjà intégré au moins partiellement dans le cours de Bourse", juge Oddo BHF.

Mardi 18 février

CAC 40 : +0,21% à 8.206,56 points et 4,2 milliards d'euros échangés

La séance

Septième séance de hausse consécutive pour la Bourse de Paris qui poursuit sa série, soutenue par les valeurs bancaires mais aussi de l'industrie et de la défense, avec la perspective de l'augmentation des dépenses européennes dans le secteur.

La Bourse de New York a ouvert sa semaine écourtée dans le vert à l'issue d'une séance en dents de scie, les investisseurs ayant privilégié la prudence en entame d'une semaine raccourcie, alors qu'est attendu mercredi le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed), sur fond d'incertitudes géopolitiques et commerciales. L'indice Dow Jones a gagné 0,02%, à 44.556,34 points, le S&P 500 a pris 0,24%, à 6.129,58 points et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,07%, à 20.041,26 points. La majorité des entreprises du S&P 500 ont communiqué leurs résultats trimestriels. Parmi ces 383 entreprises, 74% ont battu les attentes, selon des données LSEG. Côté valeurs, Intel a bondi de 16,1% après des informations de presse au cours du week-end selon lesquelles ses rivaux Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. et Broadcom envisagent des offres de rachat pour se partager le groupe américain.

Valeur en vue

Capgemini CAPP.PA a lourdement chuté après avoir fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires annuel et annoncé des perspectives 2025 prudentes, bien que le groupe dise miser sur le développement des technologies d'intelligence artificielle générative (IA) pour stimuler sa croissance. En octobre, le groupe avait révisé ses perspectives à la baisse et dit prévoir, pour 2024, un taux de croissance annuel de -2% à -2,4% à taux de change constants et un objectif de marge opérationnelle resserré entre 13,3 à 13,4%, tout en confirmant son objectif de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires 2024 est tombé à 22,10 milliards d'euros, une baisse de 2% à taux de change constants moins importante que prévu par les analystes, qui tablaient sur 22,05 milliards d'euros dans un consensus LSEG. La marge opérationnelle annuelle ressort à 13,3%, stable sur un an. Capgemini a déclaré viser en 2025 une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre -2% et +2%, une marge opérationnelle comprise entre 13,% et 13,5% et une génération de free cash flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros. Selon les analystes de JP Morgan, les objectifs annuels de Capgemini, qui donnent une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant du premier semestre dans la même fourchette que celle du quatrième trimestre de l'année dernière, suggèrent une performance modérée au premier semestre 2025.

Mercredi 19 février

CAC 40 : -1,17% à 8.110,54 points et 4,3 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris termine en baisse et à même accentué son repli en fin de séance. Donald Trump a jeté un nouveau froid sur les places financières européennes en évoquant mardi de nouveaux droits de douane sur les automobiles, d'environ 25%, mais aussi les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs. Le 47e président américain continue également de mettre la pression sur l'Ukraine et les pays européens concernant les négociations de paix avec la Russie, estimant que Volodimir Zelensky, le président ukrainien, ferait "mieux d'agir vite" sous peine de ne plus avoir de pays et qu'il a effectué un travail "horrible".

Deux salles, deux ambiances puisque de l'autre côté de l'Atlantique, le S&P 500 atteignait un record pour une deuxième séance de rang, alors que les investisseurs ont étudié le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed). D'après les "minutes" de la réunion des 28-29 janvier, à l'issue de laquelle la banque centrale américaine a laissé inchangés ses taux d'intérêt, les responsables de l'institution ont exprimé leur préoccupation à propos de la persistance de l'inflation et de l'impact potentiel sur les prix de mesures politiques annoncées par Donald Trump, en particulier l'instauration de vastes taxes douanières.

En parallèle, la saison des résultats trimestriels touche à sa fin. D'après des données LSEG, 74% des entreprises ayant communiqué leurs chiffres d'affaires ont battu les attentes. Les analystes anticipent désormais que les résultats de la période octobre-décembre ont progressé de 15,3% sur un an, contre 9,6% attendu au début de l'année, selon LSEG. Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les soins de santé ont enregistré la plus forte hausse. A l'inverse, les finances ont décliné.

Valeur en vue

Nexans a nettement progressé après la publication de ses résultats 2024 mais, surtout, l'annonce de ses perspectives 2025. Sur l'exercice passé, le cablier affiche notamment un Ebitda ajusté annuel de 804 millions d'euros, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 772 millions dans un consensus compilé par l'entreprise. Surtout, le groupe se montre optimiste sur l'exercice qui vient de s'ouvrir. Il prévoit un Ebitda ajusté compris entre 770 et 850 millions d'euros ainsi qu'un flux de trésorerie disponible entre 225 et 325 millions. "On est plutôt très confiants sur 2025", a déclaré lors d'une conférence de presse Christopher Guérin, directeur général. Dans une note, les analystes de JP Morgan saluent une publication financière positive pour Nexans, des résultats au-dessus des attentes et des perspectives en ligne avec son consensus.

Jeudi 20 février

CAC 40 : +0,15% à 8.122,58 points et 4,2 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé repart dans le vert, à l'issue d'une séance essentiellement animée par les nombreux résultats d'entreprises, avec notamment ceux de Schneider Electric et de Carrefour . Le géant français des équipements électriques et automatismes industriels a été salué après avoir annoncé de nouveaux profits records en 2024, dopé par les produits et services liés à la transition énergétique et aux besoins exponentiels dans les centres de données. A noter aussi côté valeurs que le producteur de minéraux industriels Imerys a bondi de 6,48% à 29,92 euros, à la faveur d'une information de Bloomberg selon laquelle son actionnaire principal, Groupe Bruxelles Lambert (GBL), envisagerait une sortie de cote pour ses titres.

La Bourse de New York a elle aussi fini dans le rouge alors que les prévisions décevantes communiquées par Walmart ont préoccupé les investisseurs, limitant leur appétence pour le risque, sur fond d'incertitudes liées à l'éventail de droits de douane que le président américain Donald Trump entend mettre en oeuvre. Le S&P 500, qui avait signé coup sur coup deux records de clôture, voit donc cette série s'arrêter, tandis que le Dow Jones a enregistré le plus fort repli du jour. Walmart, le principal détaillant au monde, a annoncé dans la journée des prévisions de ventes et de bénéfice pour l'exercice fiscal en cours inférieures aux attentes de Wall Street, laissant craindre un recul de la demande des consommateurs.

Valeur en vue

Carrefour CARR.PA a perdu près de 9% après avoir dévoilé des résultats 2024 jugés plutôt mitigés par les analystes et des prévisions pour 2025 inférieures aux attentes sur la rentabilité et la distribution. Sur l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires est ressorti à 85,45 milliards d'euros et le résultat opérationnel courant à 2,21 milliards. Les analystes de Citi et Goldman Sachs ont souligné chacun dans deux notes publiées après la présentation des résultats que le résultat opérationnel courant (Ebit) est inférieur au consensus des analystes qui tablaient sur 2,31 milliards d'euros.

Carrefour, qui s'est dit confiant pour 2025, a indiqué prévoir une légère croissance de son Ebit pour l'année en cours. "Toutes choses égales par ailleurs, les prévisions d'EBIT récurrent pour l'exercice 25, en légère croissance par rapport aux 2,21 milliards d'euros de l'exercice 24, sont sensiblement inférieures au consensus d'EBIT récurrent pour l'exercice 25, qui s'élève à environ 2,56 milliards d'euros" ont réagi les analystes de Goldman Sachs. Sur la politique de distribution, le groupe français a proposé un dividende de 0,92 euro par action au titre de l'année 2024 et un dividende exceptionnel de 0,23 euro par action sans annoncer de programme de rachat d'actions.

Vendredi 21 février

La séance

Les principales Bourses européennes avancent vendredi à l'ouverture, ce alors que les vents contraires se multiplient pour les actions européennes.

À Paris, le CAC 40 se hisse de 0,23% à 8.141,14 points vers 08h02 GMT. Le Dax à Francfort se renforce de 0,07%, tandis que le FTSE à Londres décline de 0,07%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,14%, l'EuroStoxx 50 gagne 0,15% et le Stoxx 600 croît de 0,2%.

Le Stoxx 600 a touché mardi un record de clôture et les actions européennes se replient depuis lors.

"Les actions européennes connaissent leur meilleure performance depuis le début de l'année depuis 1987, et affichent leur meilleure performance face au S&P 500 depuis près de dix ans", soulignent les analystes de BofA. "Cette progression exceptionnelle, qui s'explique par un positionnement très faible et par l'amélioration du sentiment, pourrait se poursuivre."

Valeur en vue

Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé relever et prolonger son ambition de marge opérationnelle à moyen terme, citant l'amélioration de cette mesure ainsi que la croissance de ses ventes l'année dernière. Il vise dorénavant une augmentation de 200 points de base de sa marge opérationnelle pour la période 2025-2026, soit une hausse totale de 460 points de base hors effet énergie sur 5 ans (2022-2026). "En 2024, notre groupe a réalisé une performance très solide, marquée notamment par une amélioration record de notre marge opérationnelle hors effet énergie ainsi qu'une croissance de nos ventes à données comparables, et ce, dans un contexte macroéconomique atone", a déclaré François Jackow, directeur général du groupe, dans un communiqué. Selon le communiqué, la marge opérationnelle a augmenté l'année dernière de plus de 110 points de base à 19,9%, soit une hausse de 260 points de base de 2022 à 2024. Air Liquide a réitéré ses prévisions de croissance moyenne du chiffre d'affaires de 5% à 6% par an entre 2022 et 2025. Le taux de croissance comparable moyen était de 6,5% à la fin de l'année dernière.

Cependant, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires annuel en baisse de 2% en données publiées, impacté par "des effets de change (-2,4%) et d'énergie (-2,2%) défavorables". A 27,06 milliards d'euros, le chiffre d'affaires pour 2024 s'établit légèrement au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 27,00 milliards d'euros, selon un consensus Vara Research. Il va proposer un dividende de 3,30 euros par action au titre de l'exercice 2024, en croissance de 13,7% par rapport à 2023.

