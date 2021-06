Une semaine sur les marchés : le récap du 14 au 18 juin

(Crédits photo : Rawpixel - )

Lundi 14 juin

CAC40 : +0,24% à 6 616,35 points

Le fait du jour

Le CAC40 prolonge sa lente ascension et termine au-dessus des 6.600 points ; dans un volume d'échanges de 3 milliards d'euros.

Valeur en vue

Sur le SBF 120, Neoen progresse de 5,48%, à 34,62 euros. En annonçant avoir franchi le seuil d'un gigawatt de capacité d'énergie renouvelable en opération ou en construction en France, l'entreprise confirme son statut de premier producteur indépendant français d'énergies renouvelables.

Mardi 15 juin

CAC40 : +0,35% à 6 639,52 points

Le fait du jour

Le CAC40 clôt une nouvelle fois au-dessus des 6.600 points.

Les bourses américaines finissent dans le rouge. L'inflation sur un an est ressortie à 6,6% en mai, à l'aube du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Réserve Fédérale.

Valeur en vue

L'action Solutions 30 perd 4,88% à 4,78 euros. Le cabinet de conseil Glass Lewis invite les actionnaires à ne pas approuver les comptes annuels de 2020 de la société, sur lesquels le cabinet d'audit EY s'est dit « dans l'impossibilité d'exprimer une opinion ». Le cabinet de conseil remet en cause la performance du directoire et du conseil de surveillance sur le dernier exercice.

Mercredi 16 juin

CAC40 : +0,20% à 6 652,65 points

Le fait du jour.

La Fed a annoncé qu'elle relèvera finalement ses taux à partir de 2023, et non 2024, et a amorcé le débat sur une réduction du programme de rachat d'actifs en raison d'une nette amélioration de la conjoncture économique.

Valeur en vue

Wordline gagne 2% à 80,65 euros grâce à Goldman Sachs qui en fait l'une de ses valeurs préférées. La banque américaine est « à l'achat » avec un objectif de cours de 104 euros, soit un potentiel de croissance de près de 30%. Les analystes considèrent en effet que le marché sous-estime le potentiel d'accélération de la croissance liée à la réouverture des économies et au rebond des dépenses discrétionnaires.

Jeudi 17 juin

CAC40 : +0,20% à 6 666,26 points

Le fait du jour

Le CAC40 termine dans le vert en profitant des chiffres de l'emploi américain. En effet, les inscriptions hebdomadaires au chômage viennent de repartir à la hausse (elles ont atteint les 412 000 la semaine passée, pour un consensus Reuters de 359 000, après 375 000 la semaine précédente) permettant d'attténuer les inquiétudes des marchés sur une réduction anticipée du programme de rachats d'actifs de la Fed.

Valeur en vue

EDF perd 0,29% à 11,9 euros malgré le soutien d'AlphaValue, un cabinet de recherche du secteur, qui ajoute le titre à sa liste de valeurs préférées. Le cabinet affiche un objectif de cours de 14,2 euros, laissant présager un potentiel de croissance de l'ordre de 20%.

Vendredi 18 juin

CAC40 : -1,46% à 6 569,16 points

Le fait du jour

Particularité boursière de cette séance: c'est une journée des "4 sorcières", surnom donné à ces vendredis où les options et contrats à terme sur indices et actions expirent.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a évoqué le scénario d'un relèvement des taux directeurs dès 2022 en raison de l'accélération de l'inflation.

Valeur(s) en vue

Europcar Mobility Group réintègre à la clôture de marché le SBF 120, quasiment un an jour pour jour après l'avoir quitté.