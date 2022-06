Une semaine sur les marchés : le recap du 13 au 17 juin

(Crédits photo : Unsplash - )

Lundi 13 juin

CAC 40 : -2,67%% à 6022,32 points

Le fait du jour

Une entame de semaine dans le vif du sujet à deux jours de la réunion de la Fed et un CAC 40 qui décroche lourdement alors qu'une action forte est attendue de la part de la banque centrale américaine après les derniers chiffres d'inflation

Valeur en vue

Valneva dégringole de 25%. La biotech a annoncé vendredi que les indications de volumes d'achats transmises par la Commission européenne seraient insuffisantes pour que Valneva mène à bien son programme de vaccin inactivé contre le COVID-19.

Mardi 14 juin

CAC 40 : -1,20% à 5949,84 points

Le fait du jour

Et une 6e séance de baisse pour l'indice français qui plie toujours devant le cocktail empoisonné d'inflation et de remontée des taux. L'indice français passe sous la barre des 6000 points.

Valeur en vue

Mardi noir pour Atos : -23,38%, au plus bas depuis 2009, après le départ de son directeur général, Rodolphe Belmer, sur fond de désaccords stratégiques et l'annonce d'un projet de scission du groupe en deux entités indépendantes cotées. L'entreprise de service numériques qui a annoncé son intention de céder la totalité de sa participation dans le spécialiste des paiements Worldline, soit 2,5% environ du capital. Le marché sanctionne la nouvelle et Worldline lâche 7,29%.

Mercredi 15 juin

CAC 40 : +1,35% à 6030,13 points

Le fait du jour

Séance de rebond à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui a, un peu dépriorisé la Fed pour saluer la réunion extraordinaire de la BCE. L'institution monétaire qui fait preuve de vigilance sur la situation actuelle des marchés afin de lutter contre les risques de fragmentation au sein de la zone euro alors que les écarts de taux (spreads) augmentent entre, par exemple, le Bund allemand de référence et le BTP italien. Outre-Atlantique, l'augmentation des taux de la Fed de 75 points de base a paradoxalement entrainé une belle réaction des marchés US.

Valeur en vue

EDF s'apprécie de plus de 3% alors que le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré mardi sur BFM TV que "toutes les options étaient sur la table" s'agissant de l'avenir du groupe, en référence à une question sur une possible nationalisation de l'électricien.

Jeudi 16 juin

CAC 40 : -2,39% à 5886,24 points

Le fait du jour

Déjà enterré le rebond de la veille et les 6000 points retrouvés ! Alors que la Fed a augmenté hier ses taux directeurs de 75 points de base pour lutter contre l'inflation galopante, plus forte remontée depuis 1994, le CAC 40 a lourdement chuté.

Valeur en vue

Wendel chute lourdement (-9%) avec l'annonce du départ surprise de son patron. André François-Poncet, président du directoire du groupe d'investissement, a annoncé son départ d'ici la fin de l'année, le temps qu'un successeur soit choisi.

Vendredi 17 juin (actualisation à venir)

CAC 40 : a venir

Le fait du jour

La Bourse de Paris tentait d'effacer une partie de ses pertes de la semaine, soutenue par une détente du marché obligataire et des rachats à bon compte.

Valeur en vue

Gros rebond technique d'Orpea. Mais depuis le début de l'année, le titre perd encore plus de 70%.

LG (redaction@boursorama.fr)