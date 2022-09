Une semaine sur les marchés : le recap du 12 au 16 septembre

(Crédits photo : Unsplash - )

Lundi 12 septembre

CAC 40 : +1,95% à 6333,59 points

Le fait du jour

Cinq séances de hausses consécutives pour le CAC 40 qui commence la semaine avec ma foi une belle progression de 1,95% et qui reprend la barre des 6300 pts, vers les 6.333 points. Petit bémol quand même les volumes qui restent plutôt faibles, à 3,1 milliards d'euros.

Valeurs en vue

Orpea décroche lourdement, avec une chute de plus de 21%. Le spécialiste de la dépendance, dans la tourmente depuis le début de l'année, a s'attendre à une forte baisse de sa marge brute d'exploitation à 18% au premier semestre contre 24% au premier semestre 2021. En cause, l'inflation et la fin des subventions publiques liées au Covid. Pire, Orpea estime que cette baisse de la rentabilité va se poursuivre au second semestre.

Mardi 13 septembre

CAC 40 : -1,39% à 6245,69 points

Le fait du jour

Le graphique intraday du CAC 40 montre une grosse cassure à 14h30. Cette cassure, c'est le résultat de la publication de l'indice CPI qui mesure l'inflation aux Etats-Unis. Stable en juillet, il est reparti à la hausse en août : +0,1% sa hausse sur un an s'établit à 8,3% quand les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse des prix de 0,1% sur un mois et une inflation de 8,1% en rythme annuel. Si le CAC 40 limite la casse, les indices américains chutent plus lourdement, le Nasdaq lâchant carrément 5%...

Valeur en vue

Euroapi échappe un peu à la morosité ambiante : Deutsche Bank a relevé son objectif de cours de 20 à 22 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le courtier a apprécié les résultats semestriels meilleurs que prévu et estime que le groupe cumule les qualités, notamment un modèle économique solide et une demande client qui reste forte.

Mercredi 14 septembre

CAC 40 : +0,75% à 6257,94 points

Le fait du jour

Zéro prise de risque à la veille de la réunion de la BCE. L'indice a passé le plus clair de la journée dans le rouge avant de remonter avec l'ouverture de Wall Street et de finir au point mort +0,02% vers les 6.106 points et des volumes qui restent anémiques : 2,7 milliards d'euros échangés.

Valeur en vue

Baisse de tension pour Legrand : Jefferies passe de «conserver» à «sous performance» sur le titre avec un objectif de cours ramené de 79 à 65 euros.

Jeudi 15 septembre

CAC 40 : -1,04% à 6157,84 points

Le fait du jour

Troisième séance de baisse pour le CAC 40 malgré des statistiques américaines un peu réconfortantes avec des ventes au détail qui progressent de 0,3% en août aux Etats-Unis quand les analystes tablaient plutôt sur un recul de 0,1%.

Valeur en vue

+30% en cinq séances pour Medincell qui a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence avec le Medicines Patent Pool (MPP) sur une formulation injectable d'ivermectine d'une durée d'action de trois mois contre la transmission du paludisme.

Vendredi 16 septembre

CAC 40 : +1,41% à 6212,33 points

Le fait du jour

Porté par les bancaires dans la foulée de la hausse des taux, l'indice français évolue en nette hausse.

Valeur en vue

Les investisseurs ont la dent dure avec Virbac. Le laboratoire vétérinaire a pourtant publié des résultats semestriels solides et confirmé ses objectifs 2022. En revanche, il a prévenu que la réduction de la dette sera moindre que prévu au regard de l'augmentation nécessaire du besoin en fonds de roulement, de l'inflation, de la constitution de stocks de sécurité.Surtout, la marge opérationnelle courante marque le pas, reculant de 19,7% à 19%

