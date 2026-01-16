Une semaine sur les marchés : le recap du 12 au 16 janvier

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 12 janvier

CAC 40 : -0,04% à 8.358,76 points et 3 milliards d'euros

La séance

La Bourse de Paris a fini à l'équilibre mais a atteint un nouveau sommet, à 8.378,76 points. Côté obligataire, le taux de rendement d'emprunt de la France à dix ans a baissé à 3,50%, contre 3,52% vendredi en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, a suivi le même mouvement, à 2,83%, contre 2,86%.

La Bourse de New York a, elle, terminé en hausse, dépassant ses craintes sur l'indépendance de la Fed. Jerome Powell, a annoncé dimanche dans un inhabituel message vidéo que l'institution monétaire, qui subit les coups de pression de Donald Trump depuis plusieurs mois pour adopter une politique monétaire plus souple, était visée par une procédure du ministère de la Justice, pouvant aboutir à des poursuites pénales à son encontre.

L'indice élargi S&P 500 (+0,16%) et le Dow Jones (+0,17%) sont parvenus à grappiller de nouveaux records, terminant respectivement à 6.977,27 points et 49.590,20 points. L'indice Nasdaq a avancé de 0,26%. Le secteur de la finance a globalement évolué dans le rouge face à la volonté de Donald Trump de limiter à 10% les taux d'intérêts appliqués aux cartes de crédit. La banque Capital One a perdu 6,41%, Citigroup 3,24%, JPMorgan 1,45% et Bank of America 1,22%. Les groupes de carte de crédit ont aussi reculé à l'image de Visa (-1,88%), Mastercard (-1,61%) et American Express (-4,27%).

Valeurs en vue

Eutelsat a grimpé de plus de 14% sur la séance. L'opérateur satellitaire a commandé la construction de 340 nouveaux satellites auprès de la division défense et espace du constructeur Airbus .Ils viendront renouveler la constellation en orbite basse OneWeb de l'opérateur, ont annoncé les deux entreprises lundi 12 janvier. L'opérateur européen se pose en alternative au système Starlink de SpaceX, l'une des entreprises d'Elon Musk. Ces satellites, fabriqués à Toulouse sur une nouvelle chaîne de production, seront livrés à partir de fin 2026, a précisé Airbus dans un communiqué commun. Conformément à ce que l'opérateur européen de satellites de communication avait déjà indiqué, ces nouveaux satellites viendront s'intégrer dans sa constellation en orbite basse, concurrente sur le marché des entreprises (B2B) de l'américain SpaceX et de son service Starlink.

Mardi 13 janvier

CAC 40 : -0,14% à 8.347,20 points et 3,5 milliards d'euros échangés

La séance

Nouvelle séance de repli modéré pour le CAC 40 alors que les acteurs de marché restent attentifs à la situation politique et budgétaire alors que les députés entament mardi une nouvelle lecture du projet de loi de Finances, en présence du Premier ministre. Côté obligataire, le rendement d'emprunt de la France à dix ans a atteint 3,52%, contre 3,50% lundi en clôture, quand son équivalent allemand, référence en Europe, a fini à 2,84%, contre 2,83%.

Aux Etats-Unis, l'indice CPI de l'inflation en décembre, publié mardi, est resté stable par rapport à novembre, à 2,7% sur un an. Inférieur aux attentes mais toujours supérieur à l'objectif de 2% de la Réserve fédérale. Les analystes estiment majoritairement que cela devrait convaincre la Fed de maintenir ses taux à leur niveau lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, les 27 et 28 janvier, de nouvelles baisses étant cependant à prévoir en 2026.

Valeur en vue

TotalEnergies termine en tête du CAC 40, profitant de la hausse du prix du baril. La major pétrolière a par ailleurs déclaré par la voix de son directeur général qu'elle n'était pas pressée de retourner au Venezuela "Les gens veulent se précipiter pour revenir, mais il faudra un cadre clair pour pouvoir investir là-bas et cela prendra du temps", a déclaré le directeur général Patrick Pouyanne lors de la Semaine du développement durable d'Abou Dhabi. "Peut-être que vous pourriez facilement ajouter 100.000 ou 200.000 barils par jour de production supplémentaire, mais si vous pensez à ajouter 1 million de barils par jour, cela nécessitera 100 milliards de dollars", a-t-il ajouté.

Mercredi 14 janvier

CAC 40 : -0,19% à 8.330,97 points et 4,1 milliards d'euros échangés

La séance

C'est encore rouge pour le CAC 40, même si, l'indice a encore connu un nouveau record en séance. La séance a été pauvre en évènements, mis à part la publication de quelques indicateurs économiques aux Etats-Unis.

La Bourse de New York a d'ailleurs terminé en baiss, plombée par le repli des capitalisations boursières géantes du secteur technologique, sur fond de résultats trimestriels mitigés pour les grandes banques américaines. L'indice Nasdaq a perdu 1%, l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,53% et le Dow Jones de 0,09%. Les "Sept Magnifiques" ont tous terminé dans le rouge, à l'image de Nvidia (-1,44%), Amazon (-2,43%), Apple (-0,40%) ou Microsoft (-2,40%).

Dans le même temps, "le secteur financier continue d'être sous pression" et "le facteur principal qui stimule les ventes aujourd'hui est la publication de résultats mitigés par les grandes banques", expliquent les experts de Briefing.com. Bank of America a chuté (-3,7%) malgré des performances meilleures qu'escompté lors des trois derniers mois de 2025, tandis que Wells Fargo (-4,60%) a fait moins bien qu'attendu et Citigroup (-3,34%) a vu ses résultats amputés par une perte liée à la Russie.

Côté indicateurs, les ventes au détail ont rebondi davantage que prévu en novembre, en hausse de 0,6% sur un mois, pour atteindre 735,9 milliards de dollars, a rapporté le ministère du Commerce. Les analystes s'attendaient à un rythme moins élevé, autour de 0,3%.

Valeurs en vue

Rivian a perdu 7,16% sur la séance. En cause une analyse d'UBS qui a retrogradé l'action du fabricant de véhciules électriques de "neutre" à "vendre". En dépit de cet abaissement, la banque suisse a augmenté son objectif de cours de 13 à 15 dollars, ce qui représente une baisse de 20,4% par rapport à la dernière clôture de l'action. De façon plus globale, les courtiers voient peu de catalyseurs à court terme et notent également que les attentes de livraison en 2026 sont trop élevées. La note moyenne de 29 analystes est ai "hold", l'objectif de cours médian est de 16,05 dollars selon les données compilées par LSEG. En 2025, le titre Rivian a gagné 48,2%.

Jeudi 15 janvier

CAC 40 : -0,21% à 8.313,12 points et 3,8 milliards d'euros échangés

La séance

Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude ! C'est une quatrième séance de repli pour la Bourse de Paris. L'indice a été pénalisé par le recul des actions du luxe malgré les solides résultats de Richemont au troisième trimestre de son exercice 2025/2026. Le SBF 120 a cédé 0,19% à 6 287,20 points. L'Euro Stoxx 50 a, en revanche, gagné 0,71% à 6 047,49 points. Londres, Francfort et Amsterdam ont aussi fini dans le vert.

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, rebondissant après deux séances dans le rouge, grâce ‍notamment aux gains de Morgan Stanley et Goldman Sachs à la suite de la publication de résultats trimestriels solides, tandis que le secteur technologique a grimpé dans le sillage de ‌TSMC. L'indice Dow Jones a gagné 0,60%, ou 292,81 points, à 49.442,44 points. Le S&P-500, plus large, a pris 17,87 points, soit 0,26%, à 6.944,47 points. Le Nasdaq Composite a ​avancé de son côté de 58,27 points (0,25%) à 23.530,02 points.

Valeur en vue

Mais qu'est ce qui se passe sur Vusion ? Le titre du spécialiste du magasin digital signe une nouvelle séance de repli marqué, dans des volumes d'échanges qui ne font que s'accroitre. C'est la 6e journée de baisse pour un repli qui se monte à 31% sur la période ! Ce sont une étude de BNP Paribas Exane ainsi qu'une position vendeuse d'un fonds spéculatif britannique qui ont initié cette spirale infernale.

Vendredi 16 janvier

CAC 40 : actualisation à venir

La séance

Les principales Bourses européennes sont en petite baisse en début de séance vendredi, alors qu'une semaine mouvementée sur le plan ‍géopolitique et marquée par le début de la saison de résultats financiers aux Etats-Unis touche à sa fin, et que la thématique liée à l'intelligence artificielle (IA) a retrouvé ‌un élan boursier.

À Paris, le CAC 40 perd 0,06% à 8.308,48 points vers 08h07 GMT. A Francfort, le Dax recule de 0,05% et à Londres, le ​FTSE 100 cède 0,15%.

Wall Street est attendue en légère hausse vendredi à l'ouverture sur fond d'optimisme dans l'intelligence artificielle (IA), tandis que les Bourses européennes marquent une pause à mi-séance au lendemain du record du Stoxx 600 paneuropéen.

Valeur en vue

Thales ( 2%) se distingue en tête du CAC 40, après la confirmation par le groupe de hautes technologies de ses objectifs 2025 lors de sa conférence téléphonique de pré-clôture pour le 4e trimestre.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP, ZoneBourse et AOF