Une semaine sur les marchés : le recap du 11 au 15 décembre

Lundi 11 décembre

CAC 40 : +0,33% à 7.551,53 points et 3,04 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

En ce début de semaine ponctué par de nombreux événements, la Bourse de Paris maintient sa progression, enregistrant une légère hausse et fixant désormais son objectif sur le record historique de 7 581 points. La Réserve fédérale américaine rendra son verdict mercredi, suivi des décisions de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre jeudi. Outre-Atlantique, bien que la tendance ait été mitigée à l'ouverture, les indices se stabilisent en territoire positif à la clôture de Wall Street, avec une avancée de 0,43% pour le Dow Jones et de 0,20% pour le Nasdaq.

Valeur en vue

Sur le SBF 120, le groupe belge de chimie Solvay subit une chute de 81,65% lors de cette première séance de la semaine. Cette baisse découle de l'annonce faite vendredi dernier concernant la scission de ses activités en deux entités distinctes. Le nouveau Solvay se focalisera sur la chimie de commodité, tandis que l'autre entité, Syensqo, axée davantage sur l'innovation, se concentrera sur les activités de spécialité. À noter toutefois que Syensqo a entamé sa cotation sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris avec succès, en affichant une performance d'environ 15% lors de sa première séance.

Mardi 12 décembre

CAC 40 : -0,11% à 7.543,55 points et 2,85 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La matinée avait bien commencé à la Bourse de Paris, avec un nouveau record absolu atteint à 7 582,47 points. Cependant, la séance a pris une tournure différente en fin de journée, se concluant par un recul insignifiant, dans un contexte d'attente et de prudence à l'approche de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Outre-Atlantique, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui s'est établi à 3,1% en novembre sur une base annuelle, conforme aux estimations mais en baisse par rapport aux 3,2% enregistrés en octobre. Sur une base mensuelle, l'indice affiche une légère augmentation de 0,1%, dépassant légèrement les estimations et les chiffres du mois précédent. En revanche, tout roule du côté de Wall Street, avec une augmentation de 0,70% pour le Nasdaq et de 0,48% pour le Dow Jones.

Valeur en vue

L'éditeur américian de logiciels spécialisé dans les systèmes de gestion de bases de données déçoit à nouveau... L'action Oracle enregistre une baisse de 12,43% à la Bourse de New York, reproduisant ainsi une situation similaire observée le 12 septembre 2023 (-13,50%). Même si les revenus ont augmenté au cours du deuxième trimestre de son exercice fiscal 2024, ils demeurent en deçà des attentes. Les revenus cloud du groupe ont progressé de 25%, atteignant 4,8 milliards de dollars, avec une hausse de 24% à taux de change constants. Cependant, cette performance marque un ralentissement par rapport au trimestre précédent, où la croissance était de 30% en glissement annuel.

Mercredi 13 décembre

CAC 40 : -0,16% à 7.531,22 points et 3,19 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Après son record historique la veille c'est avec un peu de prudence que le CAC 40 a attendu la conclusion du comité de politique monétaire de la Fed et de sa décision sur les taux.Dans sa décision de politique monétaire, à l'issue de sa réunion de deux jours, la banque centrale américaine a de nouveau maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme cela était attendu, et indiqué que la quasi-totalité de ses responsables anticipaient une baisse des taux d'ici la fin de l'année 2024. Résultat, la Bourse de New York a fini en nette hausse, le Dow Jones atteignant un record en près de deux ans : +1,4%, ou 512,30 points, à 37.090,24 points.

Valeur en vue

Carrefour recule. Présent en Argentine, il est est pénalisé par la situation dans le pays. Fraichement élu, Xavier Milei a dévoilé plusieurs mesures choc dont la dévaluation du peso de 54%. La monnaie argentine s'échange désormais à 800 pesos pour un dollar. Le distributeur comptait plus de 600 magasins en Argentine l'an passé, réalisant près de 4 milliards d'euros de ventes.

Jeudi 14 décembre

CAC 40 : +0,59%, à 7.575,85 points et 4,7 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Dans la foulée de la décision de la Fed sur les taux, le CAC 40 a testé de nouvelles altitudes aujourd'hui avec un plus-haut à 7.653,99 points en cours de séance. Il termine pourtant la journée de façon plus sage à +0,59% vers les 7.576 points et 4,7 milliards d'euros échangés. Jeudi c'était jour de BCE et l'institution monétaire a, elle aussi, maintenu ses taux mais a délivré un message moins accommodant. Wall Street est resté bien orienté, le Dow Jones s'établissant pour la deuxième séance consécutive à un pic historique, dans un contexte d'optimisme sur les taux d'intérêt. Le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans, a chuté sous le seuil de 4% pour la première fois depuis début août à la suite du communiqué de la Fed la veille.

Valeur en vue

Vivendi était la star du jour. Son directoire a été autorisé par le conseil de surveillance à étudier un projet de scission en plusieurs entités cotées séparément, autour de Canal+, de Havas et d'une société d'investissement comprenant ses parts dans Lagardère. Le groupe de médias et de communication justifie sa décision par sa "décote de conglomérat très élevée", qui diminue "significativement sa valorisation".

Vendredi 15 décembre (Actualisation à venir)

CAC 40 : +0,36%, à 7.603,06 points et 0,47 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Après une semaine bien remplie, le CAC 40 débute la journée en affichant une hausse au-dessus des 7 600 points. La question qui se pose maintenant est de savoir si l'indice parisien atteindra un nouveau record en clôture pour cette dernière journée. Les investisseurs ont pris connaissance ce matin des indices PMI flash dans la zone euro, qui se révèlent tous inférieurs aux attentes, indiquant une nouvelle contraction de l'activité globale du secteur privé dans la région. Enfin, leur attention se portera cette après-midi sur les indicateurs PMI flash aux États-Unis, dont les résultats sont attendus à 15h45.

Valeur en vue

Atos enregistre une hausse de plus de 20% en début de séance, marquée par plusieurs événements. Tout d'abord, le décès de Bernard Bourigeaud le 14 décembre 2023. Président de Worldline, il avait joué un rôle clé dans la fondation et la direction du groupe de services informatiques, Atos, jusqu'en 2007, dont Worldline était une filiale jusqu'en 2019. De plus, des informations indiquent qu'Airbus serait de nouveau intéressé par l'acquisition de BDS, qui regroupe les activités de cybersécurité, de big data et de supercalculateurs d'Atos.

