Une semaine sur les marchés : le récap du 11 au 15 avril

Lundi 11 avril

CAC 40 : +0,12% à 6555,81 points

Le fait du jour

Peu impressionné par le premier tour de l'élection présidentielle, le CAC 40 entame la semaine en légère hausse, plus préoccupé par le resserrement monétaire à venir et l'augmentation des taux longs.

Valeur en vue

Société Générale a annoncé son retrait de Russie avec la cession de sa participation dans Rosbank et ses filiales d'assurance à Interros Capital, un groupe lié à l'oligarque Vladimir Potanine. Une décision saluée par un bond de son cours de Bourse. Royal Bank of Canada a maintenu son opinion "performance sectorielle" sur le titre avec un objectif de cours relevé de 25 à 29 euros, saluant cette sortie "en bon ordre".

Mardi 12 avril

CAC 40 : -0,28% à 6537,41 points

Le fait du jour

Paradoxalement rassurée par la progression moins forte qu'attendu du CPI Core aux Etats-Unis en mars, la Bourse de Paris a limité la casse en clôture alors qu'elle avait perdu presque 2% dans la matinée. Les marchés américains avaient eux démarré dans le vert avec même une détente sur les emprunts d'Etat à 10 ans avant de revenir à la réalité avec les propos de Lael Brainard, future vice-présidente de la FED qui a rappelé la nécessité pour la banque centrale américaine de lutter "promptement" contre l'inflation.

Valeur en vue

ArcelorMittal termine en tête du CAC 40. Le géant de l'acier a annoncé avoir décidé de redémarrer partiellement ses activités de production d'acier dans son usine en Ukraine, qui était à l'arrêt depuis plus d'un mois.

Mercredi 13 avril

CAC 40 : +0,07% à 6542,14 points

Le fait du jour

Séance hésitante à la Bourse de Paris avec des investisseurs toujours focalisés sur l'inflation. Le matin, on apprenait que la hausses des prix atteignait 7% en rythme annuel en mars au Royaume-Uni, un chiffre qui nous ramène 30 ans en arrière. L'après-midi, on a pris connaissance des prix à la production aux Etats-Unis, ils ont grimpé de 11,2% sur un an, au-dessus des attentes, tout comme la variation hors alimentation et énergie à +9,2%.

Valeur en vue

EDF finit en 3e position des hauses du SBF 120. Le groupe qui a précisé par la voix de son PDG qu'une cession des activités d'EDF dans les énergies renouvelables n'était pas à l'ordre du jour. Jean-Bernard Lévy répondait en fait à des affirmations de BFM Business évoquant un tel scénario susceptible d'impliquer également Engie.

Jeudi 14 avril

CAC 40 : +0,72% à 6589,35 points

Le fait du jour

Le CAC 40 finit sur une hausse ce jour de BCE. La Banque centrale européenne qui a confirmé la normalisation en cours de sa politique monétaire, mais sans se montrer plus explicite sur une première hausse de taux en dépit de l'inflation. Elle a simplement confirmé qu'elle compte mettre fin à son programme d'achat d'actifs au troisième trimestre. Sur le marché des changes, l'euro est passé sous la barre de 1,08 dollar, son plus bas niveau depuis mai 2020. Outre-Atlantique, Twitter est toujours au centre de l'attention après l'offre de rachat d'Elon Musk sur le réseau social. Le patron de Tesla offre 54,20 dollars par action du réseau social en vue de son retrait de la cote, soit environ 43,4 milliards de dollars.

Valeur en vue

Valneva domine les hausses du SBF 120. Alors que le Royaume-Uni a approuvé son vaccin anti-Covid. Ce dernier devient ainsi le sixième vaccin contre le coronavirus autorisé dans le pays. Alors qu'on attend l'AMM imminente en Europe, le Royaume-Uni est le premier pays européen à approuver le vaccin développé par le français.

Vendredi 15 avril

Le fait du jour

La bourse de Paris est fermée pour le Vendredi saint, elle restera fermée également lundi.

