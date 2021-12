Une semaine sur les marchés : du 13 au 17 décembre

(Crédits photo : Unsplash - )

Lundi 13 décembre

CAC 40 : -0,7% à 6942,91 points

Le fait du jour

Après avoir réalisé sa meilleure semaine depuis mars, la Bourse de Paris a repris son souffle lundi. Les investisseurs sont désormais dans l'attente des réunions de la Fed et de la BCE qui auront lieu cette semaine.

Valeur en vue

Carrefour finit la journée en progression de +2,47%. Selon une information de BFM Business, le contact en vue d'un rapprochement aurait repris entre les familles Moulin, premier actionnaire du groupe, et Mulliez, propriétaire du groupe de distribution Auchan.

Mardi 14 décembre

CAC 40 : -0,69% à 6895,31 points

Le fait du jour

Et de cinq ! Le CAC 40 signe une 5e séance de baisse consécutive, les investisseurs s'inquiétant des chiffres de l'inflation toujours hauts de part et d'autre de l'Atlantique et de la rapidité de propagation du variant Omicron, notamment outre-Manche.

Valeur(s) en vue

Orange prend plus de 2%. C'est en partie grâce à Oddo BHF qui reprend un suivi du titre de l'opérateur télécoms à "surperformance" avec un objectif de cours de 11 euros, pointant "au cours actuel, les multiples de valorisation les plus bas de son histoire".

Mercredi 15 décembre

CAC 40 : +0,47% à 6927,63 points

Le fait du jour

Malgré la prudence de rigueur avant la décision de la Fed, l'indice français met fin à la série baissière et reprend 0,47%

Valeur en vue

Eurofins Scientific progresse de 6,18%, plus forte hausse de l'indice, notamment grâce à un relèvement de recommandation de Stifel qui passe à l'achat sur le titre et porte son objectif de cours de 105 à 130 euros.

Jeudi 16 décembre

CAC 40 : +1,12% à 7005,07 points

Le fait du jour

Le CAC 40 est venu confirmer et intensifier le son rebond de la veille. L'indice termine la journée en reprenant les 7000 points. On a eu la Fed au programme hier soir qui a annoncé doublement de la réduction du montant de ses achats d'actifs à compter de janvier. Elle vise également trois hausses de taux en 2022, trois en 2023 et deux autres en 2024 Aujourd'hui c'était autour de la BCE : la banque centrale européenne qui laissé ses taux d'intérêt inchangés et confirmé la réduction progressive du montant de ses achats dans le cadre de son programme d'urgence face à la pandémie (PEPP), qui s'achèvera fin mars 2022.

Valeur en vue

Valneva domine largement le palmarès du SBF 120. La biotech a dévoilé des premiers résultats positifs pour l'utilisation de son candidat vaccin contre le Covid-19 comme dose de rappel.

Vendredi 17 décembre

CAC 40 : -1,12% à 6926,63 points

Le fait du jour

Le marché reste nerveux à l'approche des vacances de Noël, le CAC 40 repart à la baisse dans le sillage de la clôture de Wall Street la veille.

Valeur en vue

Genfit grimpe de plus de 40% grâce au partenariat stratégique signé avec Ipsen, qui prendra 8% du capital de la biotech. Cet investissement sera réalisé à un prix par action d'environ 7,02 euros, a calculé Invest Securities.

