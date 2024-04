Une semaine en Bourse : le recap du 8 au 12 avril

(Crédits photo : A.MORISSE - Boursorama - )

Lundi 8 avril

CAC 40 : +0,72%, à 8.119,30 points et 2,76 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La première séance à la Bourse de Paris s'est conclue en hausse, avec une clôture au-dessus des 8 100 points. Cette semaine s'annonce marquée par l'inflation outre-Atlantique ce mercredi et la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne (BCE) ce jeudi, où les investisseurs espèrent un scénario de première baisse des taux en juin. Pendant ce temps, à Wall Street, l'attentisme est palpable, avec une séance qui se termine sans grand changement. On observe une légère baisse de 0,03 % pour le Dow Jones et une hausse de 0,03 % pour le Nasdaq.

Valeur en vue

Suite à l'annonce par le fonds Butler de son adhésion au plan de sauvetage proposé par Onepoint, le cours de l'action du groupe informatique Atos bondit de 18,93 %. La société fondée par Walter Butler a exprimé son soutien au plan stratégique présenté par David Layani, PDG de Onepoint, visant à protéger et préserver tous les actifs de l'entreprise technologique française. Ce programme ambitieux a pour objectif de permettre à Atos de renouer rapidement avec une croissance rentable, tout en entreprenant la restructuration de sa dette.

Mardi 9 avril

CAC 40 : -0,86%, à 8.049,17 points et 2,88 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

En l'absence de dynamisme positif, les investisseurs adoptent une approche prudente en attendant les données sur l'inflation aux États-Unis ce mercredi. Ces chiffres auront un impact sur les futures décisions de la Fed et sur la direction des marchés à venir. Ainsi, la séance a été marquée par une tendance baissière, avec l'indice parisien fluctuant en territoire négatif tout au long de la journée, effaçant ainsi les gains de la séance précédente. Outre-Atlantique, le Dow Jones a connu une quasi-stabilité (-0,02%), tandis que le Nasdaq a affiché une hausse de 0,32%.

Valeur en vue

Les valeurs européennes de la défense sont pénalisées pour cette séance. Deux facteurs principaux sont à l'origine de cette situation : d'une part, le mouvement Hamas envisagerai un cessez-le-feu à Gaza, et d'autre part, les analystes de Goldman Sachs estiment qu'il y a plus de risques de baisse que de chances d'une poursuite de la hausse, avec des entreprises ayant récemment atteint des records en bourse. Thales a enregistré la plus forte baisse, avec une chute de 4,89 %. Par ailleurs, Thales Alenia Space, une coentreprise entre Thales et Leonardo, a annoncé la signature d'un contrat de 522 millions d'euros avec l'Agence spatiale européenne pour la mission ExoMars, prévoyant un lancement d'ici fin 2028..

Mercredi 10 avril

CAC 40 : -0,05% vers les 8.045,38 points et 3,10 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

L'indice parisien a commencé la journée en territoire positif mais a rapidement chuté en-dessous de la barre des 8 000 points après l'annonce très attendue sur l'inflation aux États-Unis, qui a dépassé les prévisions. En mars, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,5% par rapport à l'année précédente, surpassant le consensus de 3,4%, après une hausse de 3,2% en février. L'IPC core, une mesure suivie de près par la Réserve fédérale, a atteint 3,8% en glissement annuel, dépassant le consensus de 3,7%. Malgré cela, le CAC 40 s'est légèrement repris en fin de séance, limitant la baisse à seulement 0,05%.

À Wall Street, la pression se fait plus ressentir avec le Dow Jones et le Nasdaq en repli de 1,09% et 0,87% respectivement. Par ailleurs, les "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed le mois dernier ont révélé des doutes parmi les responsables de la banque centrale américaine quant à la dynamique de désinflation aux États-Unis.

Valeur en vue

CGG, la société française spécialisée dans l'exploration du sous-sol, enregistre une augmentation de 7,63% à la suite de l'annonce du groupe concernant la première vente par Sercel, sa division Sensing & Monitoring, du 528, le nouveau système d'acquisition terrestre à câble, à TPIC (Turkish Petroleum International Corporation). Le déploiement du 528 avec 8000 canaux, pour une étude sismique 3D dans un terrain difficile et semi-aride en Turquie, est prévu au troisième trimestre 2024. Le titre affiche une hausse de 13% en 3 séances.

Jeudi 11 avril

CAC 40 : -0,27% vers les 8.023,74 points et 3,16 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

L'indice boursier parisien a légèrement reculé, mais reste résistant au seuil des 8 000 points. La réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne à Francfort n'a pas apporté de surprises, ni positives ni négatives, pour les investisseurs. Les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE sont restés inchangés, à 4,50%, 4,75% et 4,00%, conformément aux attentes du consensus, en attendant une éventuelle baisse anticipée en juin. Par ailleurs, Christine Lagarde a souligné que la BCE n'était pas influencée par les décisions de la Fed et qu'elle se concentrait sur les facteurs impactant l'inflation en Europe.

À Wall Street, le Dow Jones stagne tandis que le Nasdaq progresse de 1,65%, porté par les valeurs technologiques. Il est à noter que les prix à la production n'ont connu qu'une légère augmentation en mars, dissipant ainsi certaines inquiétudes quant à la persistance des fortes pressions sur les prix, suite aux données sur les prix à la consommation du mois précédent qui étaient plus élevées que prévu.

Valeurs en vue

Publicis, le géant de la publicité, a clôturé en tête de l'indice phare parisien, enregistrant une hausse de 3,08%. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels jeudi et a dévoilé des résultats solides pour le premier trimestre. Les revenus nets de l'entreprise pour la période de janvier à mars ont atteint 3,23 milliards d'euros, affichant une augmentation de 4,9% en données publiées et de 5,3% en données comparables par rapport à l'année précédente.

Vendredi 12 avril (Actualisation à venir)

CAC 40 : -0,14% vers les 8.012,33 points et 1,18 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Lors de cette dernière séance, l'indice parisien a débuté en hausse au-dessus des 8 100 points et a maintenu cette tendance tout au long de la matinée. Cependant, à partir de 14h30, il a de nouveau amorcé une baisse, en réaction aux déclarations de la grande banque américaine JPMorgan, annonçant anticiper un revenu annuel issu des paiements d'intérêts en-deçà des prévisions des analystes.

Valeurs en vue

Société Générale poursui sa stratégie de cession pour la deuxième journée consécutive, ce qui propulse le titre de 3,25% à 26,06 euros. La banque française a annoncé la signature de deux accords de cession avec le groupe Saham, portant sur Société Générale Marocaine de Banques ainsi que sa filiale La Marocaine Vie. La valeur de cette transaction est estimée à 745 millions d'euros, et une fois conclue, celle-ci devrait avoir un impact positif d'environ 15 points de base sur le ratio CET1 du groupe. La finalisation de cette opération est prévue d'ici la fin de l'année 2024.

