Une semaine en Bourse : le recap du 7 au 11 octobre

Une semaine en bourse (Crédits: A.MORISSE - Boursorama)

Lundi 7 octobre

CAC 40 : +0,46% à 7.576,02 points et 3 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La Bourse de Paris a terminé en hausse dans une séance calme, profitant encore de l'optimisme suscité par un solide rapport sur l'emploi américain et avant la publication d'autres indicateurs phares. Les investisseurs attendent désormais, jeudi, la publication aux Etats-Unis de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour septembre, puis de l'indice des prix à la production (PPI) vendredi. Les marchés restent aussi attentifs à la situation au Moyen-Orient et les risques d'embrasement dans la région, un an exactement après l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Séance plus compliquée à Wall Street qui termine en baisse : le Dow Jones a abandonné 0,94%, l'indice Nasdaq 1,18% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,96%. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a dépassé le cap symbolique des 4%, atteignant 4,02% contre 3,96% vendredi en clôture. A deux ans, il s'est établi à 3,98%, après 3,92%. La hausse des prix du pétrole, engendrée par les craintes d'un embrasement du conflit au Moyen-Orient, a également inquiété la place américaine.

Valeur en vue

Bonne séance pour les valeurs du luxe et notamment pour Kering qui a bénéficié d'achats à bon compte après quatre séances consécutives dans le rouge. Il est également soutenu par l'annonce d'une conférence de presse à laquelle participeront mardi de hauts fonctionnaires responsables de la planification économique chinoise. Elle sera sur le thème de "la mise en œuvre systématique d'un ensemble de politiques supplémentaires pour promouvoir solidement la croissance économique", selon Reuters.

Mardi 8 octobre

CAC 40 : -0,72% à 7.521,32 points et 3,1 milliard d'euros échangés.

Le fait du jour

C'est la déception du jour : l'absence d'annonce de nouvelles mesures de relance économique en Chine, pourtant très attendues des investisseurs. Les investisseurs comptaient sur l'annonce de nouvelles mesures de relance de l'activité économique par Pékin, dix jours après une première salve, comprenant des réductions de taux et des prêts immobiliers plus accessibles, qui avait fait bondir les Bourses de Hong Kong et de Chine continentale de plus de 20%. Mais les hauts responsables de la Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) n'en ont finalement dévoilé aucune mardi lors d'une conférence de presse très suivie par les marchés, et n'ont fourni aucun détail supplémentaire sur les annonces déjà faites. En Asie, la Bourse de Hong Kong a plongé de plus de 9% mardi, du jamais vu depuis 16 ans. Le CAC 40 finit lui aussi dans le rouge mais, heureusement de façon moins marquée. Les marchés américains sont, eux, au rebond. L'indice Dow Jones a gagné 0,3%, à 42.080,37 points et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de1,45% à 18.182,92 points. Avec le recul mardi des bons du Trésor américain, les investisseurs se sont tournés vers les valeurs à forte croissance, en particulier les titres technologiques, dont les géants ont contribué mardi à porter le Nasdaq et le S&P 500.

Valeur en vue

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour les valeurs du luxe. Notamment celles exposées aux spiritueux. En cause, la Chine qui impose des mesures protectionnistes provisoires contre les importations de certaines catégories de spiritueux en provenance de l'Union européenne (UE), visant des entreprises comme Hennessy ou Rémy Martin, en représailles au projet de droits de douanes sur les véhicules électriques chinois adopté par les Vingt-Sept. A partir du 11 octobre, les importateurs de spiritueux devront fournir ce que le ministère chinois du Commerce décrit comme des dépôts de garantie aux douanes chinoises lors de l'achat de leurs produits originaires de l'UE. Ces dépôts de garantie augmenteront le prix de l'importation de spiritueux de l'UE. Les marques de cognac Hennessy et Rémi Martin, avec des dépôts de garantie respectifs de 39% et 38,1%, sont parmi les plus touchées par les mesures du ministère chinois du Commerce. En Bourse, LVMH, le fabricant de cognac Hennessy, perd 4,3% dans un contexte de recul généralisé des valeurs du luxe, un trader évoquant la crainte que le secteur soit visé à son tour par des mesures chinoises sur les importations. Les deux principaux fabricants français de spiritueux, Rémy Cointreau, producteur du cognac Rémy Martin, et Pernod Ricard, reculent de 8% et 3,95% respectivement.

Mercredi 9 octobre

CAC 40 : +0,52, à 7.560,09 points et 2,6 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La bourse de Paris conclut la séance dans le vert, profitant notamment des hausses de Renault (+3,3%), Legrand (+2,1%) ou encore Vinci (+2%). Même bonne orientation outre-Atlantique avec le S&P 500 et le Dow Jones s'établissant à des records de clôture, après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) et dans l'attente de données sur l'inflation ainsi que du coup d'envoi de la saison des résultats. Il s'agit du 44e record de clôture enregistré cette année par le S&P 500, son premier en octobre. Publiées dans l'après-midi, les "minutes" de la réunion des 17-18 septembre de la Fed montrent qu'une "majorité substantielle" de responsables de l'institution ont soutenu une baisse des taux inhabituelle de 50 points de base. Selon FedWatch, les traders misent désormais à environ 79% sur une baisse des taux de 25 points de base en novembre, et à 21% sur un maintien des taux à leur niveau actuel.

Valeur en vue

C'est la progression spectaculaire du jour et elle se passe sur les marchés américains. Arcadium Lithium a pris plus de 30% à l'annonce de son rachat pour 6,7 milliards de dollars par Rio Tinto. Une opération qui le catapultera au troisième rang mondial des producteurs du métal utilisé dans les batteries des véhicules électriques. Déjà premier producteur mondial de minerai de fer, Rio se transforme en transformateur de matières premières haut de gamme et à faible teneur en carbone, essentielles à la transition énergétique. Le marché est actuellement surchargé en lithium, mais le directeur général Jakob Stausholm a déclaré que Rio est convaincu que la demande à long terme sera forte. A noter que le titre Rio Tinto a, lui, légèrement baissé après cette annonce.

Jeudi 10 octobre

CAC 40 : -0,24% à 7.541,59 points et 2,5 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La Bourse de Paris a terminé dans le rouge après la publication cet après-midi des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Elle a augmenté de 2,4% en septembre en rythme annuel après 2,5% en août. De son côté, la BCE a publié le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. Elle signale que l'inflation globale devrait repartir à la hausse vers la fin de l'année.

Valeur(s) en vue

Airbus a indiqué avoir livré 50 avions commerciaux le mois dernier. C'est 5 de moins qu'en septembre 2023 et 11 de moins que la moyenne des cinq années précédant la pandémie de Covid, souligne d'ailleurs le broker Berenberg. Le marché se demande si l'avionneur européen parviendra à remplir ses objectifs de livraison pour l'année 2024 (770 unités).

Vendredi 11 octobre

CAC 40 : actualisation à venir

Le fait du jour

La prudence domine sur les marchés alors que les investisseurs digèrent les chiffres plus élevés que prévu de l'inflation américaine et le projet de loi de finances de la France, qui attend par ailleurs la décision de Fitch sur sa note de crédit plus tard dans le journée.

Valeur(s) en vue

Sanofi a annoncé vendredi être entré en négociations avec le fonds de capital-investissement américain Clayton Dubilier & Rice (CD&R), en vue de la cession potentielle d'une participation de contrôle de 50% dans Opella, la division de santé grand public du groupe pharmaceutique français (qui fabrique notamment le doliprane).

LG avec AFP, AOF, Cercle Finance et Reuters