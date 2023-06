Une semaine en Bourse : le recap du 5 au 9 juin

Le CAC 40 signe une semaine particulièrement peu active, tant sur les variations que sur les volumes. (Crédits photo : Pixabay / Pexels - )

Lundi 5 juin

CAC 40 : -0,96% à 7200,91 points et 2,55 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

La bourse de Paris n'a pas réussi à poursuivre sa lancée et s'est stabilisé autour des 7200 points lors de sa première séance. Les résultats décevants des indices PMI, inférieurs aux attentes en Europe et aux États-Unis, ont eu un impact notable, suscitant la prudence chez les investisseurs et freinant ainsi la progression du CAC 40.

Valeur(s) en vue

L'action TotalEnergies n'a pas réussi à maintenir sa dynamique positive après l'ouverture du marché américain. Malgré l'annonce dimanche de l'Opep et de ses alliés de réduire la production de pétrole d'un million de barils par jour. À la clôture, le titre a enregistré une baisse de 0,60%

Mardi 6 juin

CAC 40 : +0,11% à 7209 points et 2,5 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

Séance vraiment très calme à la Bourse de Paris qui arrache un mini-rebond à la clôture. Les volumes restent anémiques et les marchés assoupis en l'absence de catalyseurs majeurs. Wall Street n'a guère fait mieux avec un Dow Jones qui termine tout proche de son seuil d'équilibre et un Nasdaq à +0,3%. Sous le coup de poursuites de la SEC, Coinbase ne peut pas en dire autant : la plateforme de cypto cède 12%.

Valeur en vue

Biocorp grimpe de 15,7%. Novo Nordisk est entré en négociations exclusives avec Bio Jag, actionnaire principal de la medtech tricolore, en vue de l'achat de la totalité de sa participation dans Biocorp, représentant 45,3% du capital social et 62,19% des droits de vote théoriques de Biocorp, au prix de 35 euros par action.

Mercredi 7 juin

CAC 40 : -0,09%% à 7.202,79 points et 2,6 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

Est-ce déjà l'été qui amène cette torpeur sur la place parisienne ? Pas d'indicateurs économiques majeurs, pas beaucoup d'acutalités sociétés, cela nous donne un CAC 40 qui ne sait toujours pas vraiment sur quel pied danser et qui finit la séance à -0,09% vers les 7.203 points et 2,6 milliards d'euros échangés. On en est déjà à se projeter sur la réunion des banques centrales a la semaine prochaine, c'est dire si le calendrier est vide... Wall Street a fini en ordre dispersé, les investisseurs prenant leurs gains sur les grandes valeurs technologiques : le Dow Jones clôture à +0,27% mais le Nasdaq recule de 1,29% à 13.104,90 points.

Valeur en vue

Atos se replie de 4,57%. Le groupe organisait aujourd'hui une présentation aux analystes financiers. Il a notamment a relevé ses ambitions à moyen terme pour la branche Tech Foundations. Cette division qui regroupe les activités historiques de services d'infogérance devrait publier un chiffre d'affaires qui renoue avec la croissance en 2026 avec une marge opérationnelle entre 6 à 8%.

Jeudi 8 juin

CAC 40 : +0,27% à 7.222,15 points et 2,3 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Côté pile, on a une progression du CAC 40. Côté face, on a des volumes d'échanges de 2,3 milliards d'euros sur l'indice phare de la Bourse de Paris, ce qui même aux standards actuels est très faible. Même tendance positive cependant sur les marchés US avec un Dow Jones qui finit à +0,5% et un Nasdaq qui a refait une partie du terrain perdu la veille : +1,02%, à 13.238,524 points. A noter la progression de 2,43% d'Amazon, porté par un relèvement de recommandation par Wells Fargo. Valeur star du moment Nvidia, a encore gagné 2,76% et progresse de plus de... 160% depuis le début de l'année.

Valeur en vue

Le feuilleton Casino Rallye se poursuit. Teract et Casino ont annoncé l'abandon de leur projet de rapprochement dans les activités de distribution en France. Pour autant, Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari ont annoncé travailler sur "une solution industrielle et pérenne" pour le groupe Casino, après l'abandon de ce projet. Pour rappel, Teract est issu du rapprochement entre l'activité distribution de la coopérative agricole InVivo et d'un véhicule d'investissement financier lancé par les trois hommes d'affaires.

Vendredi 9 juin (actualisation à venir)

CAC 40 :

Le fait du jour

La dernière séance de la semaine s'annonce pour le moment à l'image des autres avec un CAC 40 qui peine à quitter son point d'équlibre...

Valeur en vue

Accueil plus que mitigé aux annonces faites par Dassault Systèmes dans le cadre de son Capital Market Days. L'éditeur de logiciel prévoit pourtant un doublement de son bénéfice par action ajusté à 2,20 – 2,40 euros en 2028. Il a également annoncé que la nomination de Pascal Daloz (actuellement directeur général délégué) au poste de directeur général devrait être effective le 1er janvier 2024. À cette date, le PDG actuel Bernard Charlès continuera d'occuper le poste de président du conseil d'administration du groupe.

