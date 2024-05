Une semaine en Bourse : le recap du 29 avril au 3 mai

(Crédits photo : A.MORISSE - Boursorama - )

Lundi 29 avril

CAC 40 : -0,29%, à 8.065,15 points et 2,85 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Lors de cette première séance, la bourse de Paris a été caractérisée par des volumes d'échanges relativement faibles. Cependant, l'humeur s'est quelque peu assombrie avec l'ouverture de Wall Street, laquelle a entraîné la bascule en territoire négatif pour l'indice parisien. Un repli qui demeure néanmoins modeste à la clôture.

Valeur en vue

Le titre Philips a atteint son plus haut historique en séance à 29,10€ avant de clôturer à 25,54€ à la fin de la journée sur la bourse d'Amsterdam. Cette hausse spectaculaire de 29,35% est survenue après l'annonce par le groupe, du règlement des litiges aux États-Unis liés à un rappel massif d'appareils respiratoires défectueux destinés aux personnes souffrant de problèmes de sommeil. Le fabricant néerlandais a déclaré dans un communiqué avoir conclu un accord avec les plaignants pour résoudre les litiges concernant les blessures corporelles et le recours collectif en matière de surveillance médicale, décrivant cet accord comme un "jalon important" pour mettre fin à l'incertitude liée aux litiges aux États-Unis. Le montant de 1,1 milliard de dollars, bien que inférieur aux attentes selon une note d'analystes de la banque d'investissement américaine Jefferies, est perçu comme marquant la fin de cette période d'incertitude concernant les litiges.

Mardi 30 avril

CAC 40 : -0,99%, à 7.984,93 points et 3,93 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La Bourse de Paris clôture le mois d'avril en affichant une performance négative, avec une dernière séance en repli de 0,99% pour l'indice parisien, qui termine sous le seuil des 8 000 points. Le secteur automobile a pesé sur le CAC 40, avec Renault en baisse de 5,52% et Stellantis en recul de 10,04%. Le chiffre d'affaires trimestriel du constructeur automobile a reculé de 12 % sur un an, impacté par des opérations de déstockage et des effets de change défavorables. Outre-Atlantique, la tendance est également baissière, avec des baisses respectives de 1,49% pour le Dow Jones et de 2,04% pour le Nasdaq.

Valeur en vue

Le spécialiste de l'étiquetage automatique de prix pour la grande distribution, Vusiongroup grimpe de 15,49%, en réaction à la signature d'un avenant avec Walmart d'une valeur d'environ 1 milliard d'euros, selon lequel les premières commandes vont pouvoir être intégrées au chiffre d'affaires du français. Le nouveau volet de ce contrat cadre vise l'accélération de la transformation digitale des magasins américains de l'enseigne via notamment l'adoption des technologies 'EdgeSense' (système de rails connectés pour étagères) et 'VusionCloud' (plateforme IoT).

Mercredi 1er mai

La bourse de Paris est fermée pour ce mercredi 1er mai.

Le fait du jour

En l'absence de Paris, l'événement tant attendu était la réunion de la Réserve fédérale en fin de journée. Comme prévu, la Fed a maintenu ses taux d'intérêt inchangés en raison de la persistance de l'inflation et du dynamisme économique aux États-Unis. Tant espérée, la baisse des taux devra attendre, mais en revanche, Jerome Powell a explicitement exclu toute perspective de hausse des taux. À Wall Street, la clôture de mercredi s'est faite sur une note mitigée avec une hausse de 0,23% pour le Dow Jones et une baisse de 0,33% pour le Nasdaq.

Valeur en vue

Le géant américain du café Starbucks a subi une forte baisse de 15,88%, tombant à 74,44 dollars, son niveau le plus bas depuis près de deux ans. Cette chute fait suite à la réduction par la chaîne de cafés de ses prévisions annuelles, attribuée à la faiblesse persistante de la demande des clients américains, impactés par l'inflation, ainsi qu'à une reprise économique plus lente que prévue en Chine. Au cours du premier trimestre de l'année, la chaîne a réalisé un chiffre d'affaires de 8,56 milliards de dollars, en baisse de 1,8% par rapport à l'année précédente, et un bénéfice net de 772,4 millions de dollars, en recul de 15% sur un an.

Jeudi 2 mai

CAC 40 : -0,88% vers les 7.914,65 points et 3,64 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Cette première séance de mai s'achève une fois de plus sur un repli, marquant la troisième séance consécutive en territoire négatif. À Wall Street, les déclarations de Jerome Powell ont apaisé les marchés en confirmant qu'aucune hausse des taux n'était envisagée. Le Dow Jones et le Nasdaq ont clôturé en hausse, affichant des gains respectifs de 0,85% et 1,51%.

Valeurs en vue

L'action Teleperformance a enregistré la plus forte progression au sein de l'indice SBF 120, affichant une hausse de 13,85%. Mardi soir, le géant mondial des centres d'appels a confirmé ses objectifs de croissance pour 2024 et a annoncé un chiffre d'affaires de 2,54 milliards d'euros au premier trimestre, en augmentation de 26,7% en données publiées et légèrement en hausse de 0,9% en pro forma. Ces résultats sont légèrement supérieurs aux attentes des analystes, qui craignaient une baisse d'activité au cours des trois premiers mois de l'année.

Vendredi 3 mai (Actualisation à venir)

CAC 40 : +0,80% vers les 7.978,03 points et 3,57 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

En cette dernière journée de cotation, la Bourse de Paris met fin pour le moment à sa série rouge. L'amorce positive en début de séance a été renforcée par les chiffres de l'emploi privé aux États-Unis, propulsant temporairement l'indice au-dessus des 8 000 points. Le rapport sur l'emploi américain, affichant des composantes principales moins robustes que prévu, calme les investisseurs dont les attentes d'un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale ont été repoussées à maintes reprises depuis le début de l'année.

Valeurs en vue

Ayvens (ex-ALD) se distirngue sur le SBF 120 en enregistrant pour le moment une hausse de 9,08% à 6,96€. Cette performance fait suite à la publication de résultats du premier trimestre conformes aux attentes. L'entreprise spécialisée dans la location longue durée de véhicules, annonce une augmentation de 30,6% sur un an des marges des contrats de location et des services, atteignant 706,6 millions d'euros. Cette croissance est attribuée à la consolidation de LeasePlan et représente une progression de 16% par rapport au quatrième trimestre 2023. En revanche, le résultat net (part du groupe) s'établit à 187,8 millions d'euros, en baisse de 40,5% sur un an.

Retrouvez aussi notre sélection d'articles en podcast

LG, AM avec Reuters, AOF et AFP (redaction@boursorama.fr)