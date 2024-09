Une semaine en Bourse : le recap du 23 au 27 septembre

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 23 septembre

CAC 40 : +0,1% à 7.508,08 points, à 3,1 milliards d'euros

Le fait du jour

La Bourse de Paris a terminé proche de l'équilibre, sans impulsion face à des indicateurs économiques décevants en zone euro. L'activité du secteur privé s'est contractée en septembre pour la première fois depuis sept mois, sur fond de ralentissement de l'activité des services et de l'absence de rebond dans l'industrie, selon l'indice PMI Flash de S&P Global, à 48,9, contre 51 en août. En france, alors que le gouvernement a été annoncé durant le week-end, l'élaboration du budget 2025 inquiète les investisseurs et le spread entre l'emprunt à dix ans français et l'emprunt allemand de référence, est remonté à 0,78 point de pourcentage, au plus haut depuis le 5 août. Côté valeurs, les banques ont fini dans le rouge : le Crédit Agricole a reculé de 4,46%, BNP Paribas de 3,66% et la Société Générale de 2,81%.

Valeur en vue

Edenred signe la plus forte baisse du CAC 40 et du SRD. C'est visiblement Jefferies qui en est la cause. Non seulement le bureau d'analyses affiche toujours une opinion "sous-performance" sur Edenred mais il a en plus réduit son objectif de cours de 32,20 euros à 31,80 euros. Selon le broker, l'affaiblissement continu de la croissance du chiffre d'affaires, avec des conditions macroéconomiques et des effets devises qui restent défavorables, soulève la question de savoir à quel niveau la croissance atteindra son point le plus bas. "Compte tenu des niveaux d'endettement actuels, nous estimons que les fusions et acquisitions sont moins susceptibles de constituer un facteur d'équilibre", ajoute Jefferies. A Wall Street, Dow Jones (+0,15%) et S&P 500 (+0,28%) ont tous deux inscrit de nouveaux records en clôture, tandis que l'indice Nasdaq a progressé de 0,14%.

Mardi 24 septembre

CAC 40 : +1,28% à 7.604,01 points

Le fait du jour

La Bourse de Paris a été portée par l'annonce d'un plan de relance en Chine destiné à soutenir la croissance de la deuxième puissance économique mondiale, ce qui profite particulièrement aux valeurs du luxe. La banque centrale de Chine (PBOC) a dévoilé une série de mesures censées donner un coup de pouce à l'activité économique du pays, incapable de rebondir depuis la sortie de la pandémie de coronavirus. Dans le détail, l'institution monétaire va notamment réduire le taux de réserve obligatoire (RRR) des banques ainsi que ses taux directeurs, ce qui devrait permettre aux banques commerciales de prêter davantage aux entreprises pour soutenir l'économie réelle. La Bourse de New York a elle aussi fini en hausse : Dow Jones (+0,20%) et S&P 500 (+0,25%) ont décroché un nouveau record en clôture, tandis que l'indice Nasdaq a progressé de 0,56%. C'est le 41e plus haut historique depuis début janvier pour le S&P 500. Le record absolu sur une année calendaire date de 1995, avec 77 sommets. Nvidia a emmené dans son sillage ses grands concurrents américain Broadcom (+1,10%), AMD (+1%) et Intel (+1,11%).

Valeur en vue

Les mesures de relance annoncées par Pékin ont bénéficié à tout le secteur du luxe. LVMH, plus grosse capitalisation du CAC 40, a bondi de 3,19% à 614,10 euros. Hermès a grimpé de 3,85% à 2.009,00 euros, Kering de 3,18% à 228,95 euros et L'Oréal de 4,21% à 383,30 euros.

Mercredi 25 septembre

CAC 40 : -0,5% à 7.565,62 points

Le fait du jour

Le CAC 40 a reculé de 38,39 points, pour s'établir à 7.565,62 points. Les valeurs les plus sensibles à la Chine, comme le luxe, ont continué de bénéficier des annonces du plan de relance économique de la deuxième puissance mondiale. Le géant du luxe LVMH, plus grosse valorisation du CAC 40 a pris 0,55% à 617,50 euros et Hermès a gagné 1,14% à 2.032 euros. Par ailleurs, l'indice phare de la Bourse de Paris a été entrainé vers le bas par le niveau des taux d'emprunts de la France, "à bout touchant avec l'Espagne", un pays du Sud de l'Europe, ce qui est un "marqueur très fort", poursuit l'analyste. Coté Wall Street, l'indice Dow Jones a perdu 0,7%, à 41.914,75 points, plombé notamment par le recul du laboratoire pharmaceutique Amgen après la publication de données mitigées sur deux traitements. Le S&P 500 a cédé 0,19% à 5.722,26 points et le Nasdaq Composite a fini sans grand changement (+0,04% à 18.082,21).

Valeur en vue

Les actions d'Amgen ont perdu 5,46% pour atteindre leur plus bas niveau depuis près de deux mois. Le fabricant de médicaments a déclaré que ses médicaments Uplizna et rocatinlimab, pour un trouble musculaire rare et une maladie de la peau, respectivement, ont atteint les principaux objectifs dans leurs études de stade avancé. Cependant, les résultats de son médicament rocatinlimab pour le traitement de la dermatite atopique ou de l'eczéma n'ont pas été à la hauteur de ceux de ses concurrents, qui ont déjà été approuvés. Les résultats de l'essai "semblent ne pas être à la hauteur" des médicaments déjà approuvés tels que l'Ebglyss d'Eli Lilly et le Dupixent de Sanofi-Regeneron, selon BMO Capital Markets.

Jeudi 26 septembre

CAC 40 : +2,29% à 7.615,41 points et 3,7 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Les Bourses européennes ont bénéficié de la volonté affichée par la Chine de soutenir sa croissance et de la chute des cours du pétrole. Après l'annonce mardi de mesures de politique monétaire, Pékin a dévoilé ce matin un volet fiscal. Selon Reuters, la Chine prévoit d'émettre des obligations souveraines spéciales d'une valeur d'environ 284 milliards de dollars pour financer ce plan de relance. Cette perspective a une nouvelle fois dopé le secteur du luxe, particulièrement bien représenté au sein du CAC 40. Ce dernier a gagné 2,33% à 7742,09 points, soit un plus haut en clôture depuis mi-juin. Outre-Atlantique, l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,40% et enregistré un nouveau record en clôture, tandis que Dow Jones et indice Nasdaq ont pris respectivement 0,62% et 0,60%.

Valeur(s) en vue

La partie se complique pour Ubisoft. Le producteur de jeux vidéo français a lourdement chuté après avoir révisé à la baisse ses objectifs financiers pour son exercice 2024-2025 la veille et retardé le lancement de son prochain jeu. Après un deuxième trimestre décevant, Ubisoft prévoit désormais un chiffre d'affaires pour son exercice 2024-2025 allant jusqu'à mars de 1,95 milliard d'euros, contre 2,42 milliards d'euros précédemment, et un bénéfice avant intérêts et impôts autour de l'équilibre contre plus de 400 millions d'euros précédemment. Deutsche Bank a abaissé sa recommandation de "acheter" à "conserver" sur le titre, évoquant la baisse de revenus liée au retard de trois mois dans le lancement du prochain opus Assassin's Creed Shadows, désormais prévu en février, et les ventes décevantes du précédent jeu, Star Wars Outlaws.

Vendredi 27 septembre

CAC 40 : -

Le fait du jour

La Bourse de Paris affiche peu de changement , la prudence limitant les écarts avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, dernier grand rendez-vous de la semaine pour les marchés. L'indice CAC40 se négocie vers 7.778 points, en hausse modérée après la forte progression de la veille.

Valeur(s) en vue

Trigano accélère après avoir fait état d'une hausse de 12,8% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2023-2024, porté par son activité camping-cars qui bénéficie toujours d'un marché bien orienté. Sur l'année fiscale, le leader français des camping-cars, caravanes et remorques a enregistré un chiffre d'affaires de 3,93 milliards d'euros, contre 3,48 milliards d'euros l'année précédente.

LG avec AFP, AOF, Cercle Finance et Reuters