Une semaine en Bourse : le recap du 22 au 26 janvier

Lundi 22 janvier

CAC 40 :+0,56% à 7.413,25 points et 2,5 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La bourse de Paris commence la semaine par une petite hausse. Le CAC 40 est notamment tiré par Alstom (+4,5%), STMicro et Capgemini (+2,5%) dans des volumes restreints avec à peine 2,5 milliards d'euros échangés sur la journée. La Bourse de New York termine, elle aussi dans le vert dans le sillage du S&P 500 qui a battu un nouveau record pour la deuxième séance consécutive. L'indice Dow Jones a gagné 0,36%, à 38.001,81 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,32% à 15.360,286 points.

Valeur en vue

LA FDJ a grimpé de plus de 6% après l'annonce du dépôt d'une offre publique d'achat (OPA) sur Kindred, société cotée au Nasdaq Stockholm, exploitant notamment la marque de paris et jeux en ligne Unibet. Cette offre, à un prix correspondant à une valeur d'entreprise de 2,6 milliards d'euros pour Kindred, est unanimement recommandée par le conseil d'administration de la société cible. Elle sera ouverte le 19 février pour une période de neuf mois maximum. "Nous y voyons une étape positive, compte tenu de la taille que ceci donnerait aux activités en ligne de FDJ, en particulier sur un marché hautement concurrentiel où construire des marques de façon organique est extrêmement difficile", salue le bureau d'analyses Stifel.

Mardi 23 janvier

CAC 40 : -0,34% à 7.388,04 points et 2,7 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Décidément, la Bourse de Paris a bien du mal à garder le cap. Après le rebond d'hier, c'est à nouveau la baisse qui s'est assez vite imposée pour le CAC 40. C'est contrasté outre-Atlantique même si le S&P 500 atteint un nouveau record de clôture pour la troisième séance consécutive. L'indice Dow Jones a, lui, cédé 0,25% quand le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,43% à 15.425,94 points. Côté valeurs, 3M a plongé de 11% dans le sillage d'une prévision annuelle décevante.

Valeur en vue

C'est TF1 qui avait la meilleure audience sur le SBF 120 et c'est sans doute en grande partie dû à Oddo. Le bureau d'analyses est passé de "neutre" à "surperformer", tout en relevant son objectif de cours de 10 à 13 euros. Le bureau d'analyses apprécie notamment le lancement de la plateforme de streaming TF1+ et la croissance des recettes publicitaires qu'il devrait entraîner.

Mercredi 24 janvier

CAC 40 : +0,91% à 7.455,64 points et 3 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

C'est l'alternance parfaite en ce moment à Paris. Une séance de hausse, une séance de baisse. Aujourd'hui, on a donc eu droit à une progression de 0,91% du CAC 40, sous un flot de publications nationales et internationales, dont celles du néerlandais ASML. L'équipementier dans l'industrie des semi-conducteurs qui a gagné près de 10% grâce à un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes. D'ailleurs, notre indice national est distancé par l'AEX 25 qui prend plus de 2,5% ou encore le DAX qui est à +1,6%.

Valeur en vue

Le cours d'Acticor Biotech poursuit son envolée (+15,8%). La veille, le titre avait déjà flambé de presque 40% après la publication dans le journal "The Lancet Neurology" des résultats prometteurs de l'étude de phase 1b/2a avec le candidat-médicament de la biotech, Glenzocimab, dans l'AVC.

Jeudi 25 janvier

CAC 40 : +0,11 à 7.464,20 points et 2,6 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Malgré une courbe qui a un peu la forme d'un V écrasé sur la séance du jour, le CAC 40 termine finalement sans tendance. Le rendez-vous de la journée, voire de la semaine concernait la politique monétaire. Sans grande surprise, la Banque centrale européenne (BCE) a maintenu son taux de dépôt à 4%, dans un contexte où la désinflation se poursuit en zone euro tandis que les perspectives de croissance à court terme demeurent moroses.

Les marchés américains ne se posent pas autant de questions. A 17h45, le Dow Jones est à +0,3%, le Nasdaq à +0,6%. Des investisseurs qui apprécient notamment les chiffres de la croissance US. En première lecture, celle-ci ressort à +3,3% en rythme annualisé au 4e trimestre, après 4,9% au 3e trimestre. C'est bien mieux que les 2% attendus et cela confirme le scénario de l'atterrissage en douceur espéré par la Fed. Côté actions, grosse panne de batterie pour Tesla : -10,4% pour des résutlats trimestriels et des perspectives décevants : Le fabricant de véhicules électriques a prévenu hier soir qu'il fallait s'attendre à un ralentissement de la croissance de ses livraisons de véhicules en 2024.

Valeurs en vue

Sur le CAC 40, c'est Publicis qui se distingue. Il a dévoilé de manière anticipée un revenu net en croissance de 4,2% à 13,1 milliards d'euros pour 2023, sa croissance organique s'élevant à 6,3%, soit au-dessus de sa fourchette-cible de 5,5-6% qui avait été relevée en octobre dernier. Le groupe a également précisé qu'il prévoyait d'investir 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années pour "devenir le premier système intelligent du secteur grâce à l'IA".

Vendredi 26 janvier

Le fait du jour

Le CAC 40 a démarré la séance en nette hausse, porté par les valeurs du luxe et des spiritueux avec les résutlats appréciés de LVM et Rémy Cointreau.

Valeur en vue

Très attendus, les résultats de LVMH ont enthousiasmé les investisseurs. Le groupe de luxe a fait état d'une croissance organique de 10% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à quasiment 24 milliards d'euros, portée par la résistance de la demande pour ses marques de mode haut de gamme. Les analystes tablaient sur une croissance organique de 9%, selon un consensus cité par HSBC, soit le même niveau enregistré au troisième trimestre qui avait marqué un net ralentissement par rapport au premier semestre. Les ventes de la division mode et maroquinerie, comprenant les grandes marques Vuitton et Dior, ont augmenté de 9% en données organiques, en dessous des attentes des analystes qui tablaient sur une croissance de 10%.

