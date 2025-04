Une semaine en Bourse : le recap du 21 au 25 avril

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 21 avril

CAC 40 : jour férié

La séance

Les marchés européens sont restés fermés pour la première journée de la semaine mais la Bourse américaine était ouverte et a fini ce lundi dans le rouge vif. L'indice Dow Jones a cédé 2,48%, à 38.170,41 points. Le Standard & Poor's 500 a perdu 2,36% à 5.158,20 points. Enfin, le Nasdaq Composite a reculé de 2,55% à 15.870,901 points. En cause, Donald Trump qui a intensifié ses critiques à l'encontre de Jerome Powell lundi, affirmant que l'économie américaine allait ralentir à moins que le président de la Fed "ne baisse les taux d'intérêt MAINTENANT", a-t-il dit sur son réseau social Thruth.

Par ailleurs, le conflit commercial sino-américain s'est creusé après que Pékin a mis en garde les autres pays de conclure des accords avec Washington aux dépens de la Chine. Ces doutes ont cependant bénéficié à l'or, la valeur refuge ayant dépassé les 3.400 dollars lundi, touchant un record, alors que le dollar a lui reculé à un plus bas de 3 ans, à 97,923 face à un panier de devises de référence.

La saison des résultats d'entreprises au premier trimestre va s'accélérer cette semaine, avec la publication des comptes de dizaines de groupes très surveillés. Jusqu'à présent, sur les 59 entreprises ayant publié leurs résultats, 68% ont dépassé les attentes de Wall Street, selon les données de LSEG. Jeudi, les analystes s'attendaient à une croissance globale des bénéfices du S&P 500 au premier trimestre de 8,1%, en glissement annuel, contre 12,2% prévus au début du trimestre, selon LSEG. Les publications notables attendues cette semaine incluent celles de Tesla et Alphabet, ainsi qu'une multitude d'industriels de premier plan, notamment Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin et 3M.

Valeur en vue

Nvidia a chuté de 4,51% après que Reuters a rapporté que Huawei Technologies prévoyait des expéditions massives d'une puce d'IA avancée à ses clients en Chine dès le mois prochain. Les dernières restrictions à l'exportation imposées par le ministère américain du commerce sur le H20 de Nvidia "signifient que le GPU Ascend 910C de Huawei deviendra désormais le matériel de choix pour (les développeurs chinois de modèles d'IA) et pour le déploiement de la capacité d'inférence", a déclaré Paul Triolo, associé de la société de conseil Albright Stonebridge Group. À la fin de l'année dernière, Huawei a distribué des échantillons du 910C à plusieurs entreprises technologiques et a commencé à accepter des commandes, selon certaines sources .

Mardi 22 avril

CAC 40 : +0,56% à 7.326,47 points et 4 milliards d'euros échangés

La séance

Le CAC 40 a fini la première séance de cette semaine écourtée dans le vert, après avoir passé la majeure partie de la journée dans le rouge Les investisseurs font preuve de prudence dans un environnement économique marqué par les nombreuses incertitudes sur fond de guerre commerciale entamée par le président américain Donald Trump et ses conséquences sur l'activité économique mondiale. Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé sa prévision de croissance mondiale pour 2025 à 2,8%, contre une estimation de 3,3% en janvier, évoquant l'impact des droits de douane américains. "Il s'agit d'un phénomène assez important qui touche toutes les régions du monde. Nous constatons un ralentissement de la croissance aux États-Unis, dans la zone euro, en Chine et dans d'autres régions du monde", a déclaré Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI, lors d'une interview accordée à Reuters. Autre sujet d'inquiétudes pour les investisseurs, Donald Trump a réitéré lundi ses attaques contre le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell.

C'est la hausse qui domine aussi à New York, le Dow Jones gagnant 2,66%, à 39.186,98 points et le Nasdaq Composite avançant de son côté de 2,71%, à 16.300,42 points. En parallèle à la questions des droits de douane, la saison des résultats trimestriels a pris de la vitesse. Parmi les 82 entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs revenus, 73% d'entre elles ont dépassé le consensus, selon des données LSEG. Côté valeurs, 3M a pris 8,1% à la suite de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, même si le conglomérat a prévenu que son bénéfice annuel devrait être affecté par les droits de douane. Northrop Grumman a plongé de 12,7% pour avoir fait état d'un net recul de son bénéfice trimestriel.

Valeur en vue

L'action OVHcloud affiche l'une des meilleures performances de la Bourse de Paris aujourd'hui à la suite d'un relèvement de recommandation de Stifel. Dans une étude diffusée dans la matinée, le bureau d'analyses indique avoir relevé sa recommandation sur la valeur à "conserver", contre "vendre" auparavant, avec un objectif de cours rehaussé de 7 à 11 euros. Il explique ne pas voir "de vents contraires en vue" pour le numéro un français de l'informatique dématérialisée. Stifel rappelle que sa prudence sur le titre reposait sur la faiblesse des performances opérationnelles du groupe, qui essuie depuis plusieurs années des pertes et multiplie les "profit warnings", mais aussi par une gouvernance jugée insuffisante, ce qui l'avait conduit à recommander aux investisseurs de profiter de la récente offre publique pour vendre leurs actions.

"Pour la première fois depuis son introduction en Bourse, le groupe devrait être rentable cette année", ajoute Stifel, qui salue également une stratégie davantage focalisée sur la génération de trésorerie que sur la croissance du chiffre d'affaires. Depuis le début de l'année, OVH a grimpé de près de 40% à la faveur de spéculations entourant l'émergence d'un véritable 'cloud' européen sur fond de tensions commerciales accrues avec les Etats-Unis.

Mercredi 23 avril

CAC 40 : +2,13% à 7.482,36 points et 5,5 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse, emportée par l'optimisme généralisé sur les marchés financiers après des propos plus conciliants de Donald Trump envers la Chine, qui laissent entrevoir une potentielle désescalade des tensions commerciales. Le président américain a, en effet, reconnu mardi devant la presse que les surtaxes de 145% qu'il a lui-même imposées aux produits chinois étaient "très élevées" et qu'elles allaient "baisser de façon substantielle". "Elles ne resteront en aucun cas proches de ce chiffre", a-t-il assuré. Pékin a de son coté déclaré mercredi que "les portes du dialogue restaient grandes ouvertes".

Outre-Atlantique, le Dow Jones a gagné 1,07%, l'indice Nasdaq a progressé de 2,50% et le S&P 500 de 1,67%. Washington ne discute "pas encore" avec Pékin sur les droits de douane, a cependant affirmé mercredi le ministre américain des Finances, Scott Bessent, lors d'une rencontre avec la presse dans la capitale américaine. En outre, Donald Trump a aussi déclaré qu'il "n'avait pas l'intention" de renvoyer le président de la banque centrale américaine (Fed), après que ses virulentes critiques contre Jerome Powell ont fait tanguer les marchés financiers. Lundi encore, le président américain s'en était pris à M. Powell, lui enjoignant de baisser les taux d'intérêts de la Fed.

Valeur en vue

Eurofins affiche la plus forte progression du CAC 40 après avoir rassuré sur l'impact de la guerre commerciale sur son activité. Le spécialiste des analyses alimentaires, environnementales, pharmaceutiques et cosmétiques a enregistré un premier trimestre meilleur que prévu. Sur cette période, ses revenus ont atteint 1,767 milliard d'euros, en hausse de 6,9%, soit légèrement au-dessus des prévisions des analystes. En organique, la progression s'élève à 2,6%, ou à 3,9% ajustée des jours ouvrés, contre respectivement +2 et +3,3% au quatrième trimestre 2024. L'activité du groupe a également été soutenue par les acquisitions, 11 au total sur le premier trimestre pour un chiffre d'affaires pro forma de plus de 160 millions d'euros sur l'exercice 2024, en incluant Synlab en Espagne. Eurofins Scientific en a profité pour confirmer l'ensemble de ses objectifs annuels : une croissance organique de ses ventes comprises entre 4 et 6 % et une marge d'Ebitda ajustée supérieure à celle de 2024 (22,3%). A horizon 2027, l'entreprise vise toujours une croissance organique moyenne de 6,5% par an et un chiffre d'affaires potentiel moyen des acquisitions de 250 millions d'euros chaque année sur la période consolidée à mi-exercice.

Jeudi 24 avril

CAC 40 : +0,27% à 7.502,78 points et 4 milliards d'euros échangés

La séance

Le CAC 40, a terminé en timide hausse à l'issue d'une séance marquée par une véritable salve de publication d'entreprises (dont certaines plutôt fraichement accueillies) : Dassault Systèmes, Thales, Kering, Worldline etc.

Le mouvement de progression est plus net à Wall Street avec un Dow Jones à +1,23%, à 40.093,40 points et surtout un Nasdaq Composite à +2,74% à 17.166,04 points. Pékin a appelé au retrait des surtaxes de Washington sur les produits chinois, après que le secrétaire américain au Commerce, Scott Bessent, a laissé entendre que la Maison blanche était disposée à une désescalade de la guerre commerciale ayant secoué les marchés financiers ces dernières semaines.

Il est attendu que la saison des résultats trimestriels, qui s'est accélérée, livre des indications sur la manière dont les incertitudes commerciales pèsent sur les entreprises et la confiance des consommateurs : Procter & Gamble, PepsiCo, Chipotle Mexican Grill et American Airlines ont tous revu à la baisse ou retiré leurs prévisions, citant l'incertitude élevée qui règne chez les consommateurs.

Mais cette morosité n'est toutefois pas généralisée : ServiceNow a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, grâce à une demande résiliente pour les logiciels alimentés par l'intelligence artificielle (IA), et a bondi jeudi de 15,5%. Ces résultats positifs ont porté le groupe des "Sept Magnifiques" de Wall Street, qui a contribué notamment aux gains du Nasdaq.

Valeur en vue

Renault finit la séance en 2e position du CAC 40, dans la foulée de la publication de son chiffre d'affaires pour le premier trimestre. Celui-ci est resté stable, à 11,7 milliards d'euros (-0,3%). Le constructeur automobile a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers 2025, qui incluent notamment une marge opérationnelle au-dessus de 7%. Même s'il n'est "pas impacté directement" par les droits de douane américains sur les véhicules importés, le groupe a toutefois prévu de se montrer "prudent" face à leur effet sur la demande et prévoit un "plan de réduction de coûts supplémentaire". Sur la période, la marque au losange a augmenté ses ventes de voitures électriques et hybrides, notamment grâce au lancement fin 2024 de la très attendue R5. Par ailleurs, 31% des voitures vendues par le groupe en Europe au premier trimestre étaient des véhicules hybrides, c'était autour de 20% il y a un an sur la même période. Son modèle phare, la Sandero, - parmi les voitures les moins chères du marché -, a été "de nouveau le véhicule le plus vendu en Europe" au premier trimestre, a indiqué le groupe. Au niveau mondial, le groupe Renault a vendu 564.980 véhicules au premier trimestre 2025, contre 549.204 sur la même période en 2024.

Vendredi 25 avril

La séance

La Bourse de Paris évolue en petite hausse, poussée par l'optimisme des investisseurs qui espèrent une détente des tensions commerciales entre Washington et ses partenaires commerciaux, en pleine période de résultats d'entreprises.

L'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, gagnait 28,12 points, soit 0,37%, à 7.530,90 points vers 09H20 heure de Paris. La veille, ce même indice avait terminé en timide hausse de 0,27%, à 7.502,78 points.

Valeur en vue

Accor ACCP.PA grimpe après avoir annoncé jeudi une hausse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires au premier trimestre, citant une demande mondiale soutenue dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, soutenue par sa diversification géographique Sur la période, le plus grand groupe hôtelier européen en termes de portefeuille affiche une activité en hausse de 9,2% à 1,34 milliard d'euros, au-dessus des 1,31 milliard prévus par les analystes interrogés par l'entreprise. "Notre positionnement géographique diversifié et notre leadership sur les marchés les plus prometteurs nous permettent de poursuivre notre croissance dans un environnement géopolitique et économique plus volatil", a déclaré Sébastien Bazin, PDG d'Accor, dans un communiqué. Le chiffre d'affaires de la division luxe, la plus dynamique d'Accor, a augmenté de 17,9% en glissement annuel au premier trimestre, surpassant le segment Premium, Milieu de gamme et Économique de l'opérateur hôtelier.

