Une semaine en Bourse : le recap du 19 février au 23 février

Lundi 19 février

CAC 40 : +0,00%, à 7.768,55 points, à 2,03 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

En dépit d'un début de matinée dans le rouge, la bourse de Paris a progressivement réduit ses pertes au cours de la seconde moitié de la séance pour finalement clôturer à l'équilibre, malgré les reculs de Thales (-4,73%), Alstom (-2,95%) et Legrand (-2,54%) mais aussi en l'absence de Wall Street, fermé en raison du Presidents' Day, jour férié aux Etats-Unis.

Valeur en vue

Retournement de situation pour le titre Forvia... En tête du SBF 120 en début de séance, l'action a dévissé pour terminer la séance sur un recul de 12,66%. Le groupe a dévoilé ses résultats annuels 2023 ressortant proches de ses attentes et de celles des analystes. Sur la période, le groupe a dégagé un bénéfice net de 222 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 382 millions d'euros en 2022 et un résultat opérationnel de 1,44 milliard d'euros, en amélioration de 35,7% sur un an et représentant 5,3% des ventes, contre 4,3% affiché en 2022. En parallèle, Forvia a dévoilé le lancement de son nouveau plan de compétitivité en Europe, baptisé "EU-Forward", visant la suppression de 10 000 postes sur 75 500 d'ici 2028, avec pour objectif d'économiser 500 millions d'euros. Ce plan est conçu pour permettre à l'entreprise d'atteindre une marge opérationnelle de 7% dans cette région, comparativement à 2,5% en 2023.

Mardi 20 février

CAC 40 : +0,34%, à 7.795,22 points et 2,99 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Tout proche de réaliser un record historique en clôture, l'indice parisien se stabilise juste en dessous des 7 800 points. Aux Etats-Unis, l'ambiance est moins enthousiaste. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'ambiance est moins optimiste. Le Dow Jones recule de 0,17% tandis que le Nasdaq abandonne 0,92%, principalement affecté par la chute de 4,45% du géant américain Nvidia, sa plus forte baisse depuis octobre dernier. Les investisseurs s'interrogent sur la capacité des résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2023-2024, attendus mercredi après la clôture, à justifier la valorisation élevée du fabricant de semi-conducteurs et à maintenir l'engouement pour les actions liées à l'intelligence artificielle (IA).

Valeur en vue

Air liquide se hisse à son plus haut historique en cours de séance à 186,02€ ! Le leader mondial des gaz industriels a annoncé un bénéfice opérationnel annuel dépassant les attentes, et a également doublé son objectif de marge pour 2025. Pour l'année en cours, le groupe exprime sa confiance quant à sa capacité à accroître à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à taux de change constant. De plus, Air Liquide prévoit de proposer un dividende de 3,20 euros par action, en hausse de 8,5%. Une attribution d'actions gratuites est également prévue en juin prochain, avec une action pour 10 actions détenues.

Mercredi 21 février

CAC 40 : +0,22% vers les 7.812,09 points et 2,83 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

L'indice parisien continue de battre des records, atteignant de nouveaux sommets en séance et en clôture, respectivement à 7 822 et 7 812 points. Cette performance est portée par les hausses de Carrefour, Alstom et Pernod Ricard. En attendant les 'minutes' de la Fed prévues dans les prochaines heures, l'attention se tourne davantage vers les résultats de Nvidia, qui seront dévoilés après la clôture de Wall Street. Par ailleurs, les indices américains présentent des tendances mitigées : le Dow Jones progresse de 0,13%, tandis que le Nasdaq recule de 0,32%.

Valeur en vue

Edenred, acteur majeur dans le domaine des solutions de paiement, subit la plus forte baisse du CAC 40, perdant 11,46% à 49,90 euros. Cette chute fait écho à l'ouverture d'une enquête pour escroquerie visant sa filiale italienne, Edenred Italia S.r.l., ainsi que certains de ses dirigeants, en lien avec un appel d'offres public datant de 2019. Dans un communiqué, Edenred a affirmé sa pleine coopération avec les autorités judiciaires italiennes pour fournir tous les détails nécessaires.

Jeudi 22 février

CAC 40 : +1,27% vers les 7.911,60 points et 3,65 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Cette séance est remarquable, car jamais auparavant autant d'indices n'avaient atteint de nouveaux records absolus en une seule séance. Pour le Nikkei, cet exploit est sans précédent depuis 34 ans. L'Euro-Stoxx50 affiche une hausse de 1,68%, atteignant 4 855 points, tandis que le marché parisien clôture en hausse de 1,27%, à 7911 points, établissant ainsi un sixième record de clôture absolu consécutif. Cette performance est largement attribuée aux résultats exceptionnels de Nvidia qui voit son titre grimpé de 16,40% à 785 dollars et une hausse de plus de 277 milliards de dollars de sa capitalisation boursière. Au terme de son exercice annuel clos fin janvier, le leader américain dans le domaine des puces dédiées à l'intelligence artificielle a généré un chiffre d'affaires de près de 61 milliards de dollars, avec un bénéfice net multiplié par six pour atteindre près de 30 milliards de dollars.

De son côté, le Nasdaq (+2,96%) est propulsé au-delà des 16 000 points, quant au Dow Jones, moins influencé par la thématique de l'intelligence artificielle, ne gagne que 1,18% avec à la clé un nouveau record absolu à 39 069 points.

Valeurs en vue

Dans l'hexagone également, les entreprises parisiennes continuent de divulguer leurs rapports annuels. Au cœur de cette activité intense, où les résultats impressionnants de Nvidia attirent beaucoup d'attention, le rapport de Sopra Steria, rendu public ce jeudi, se démarque tout particulièrement. Résultat le titre s'envole de 9,74%, atteignant 232,20€, avec un pic en séance à 236€.

En 2023, le groupe a atteint ses objectifs avec succès. Le résultat opérationnel d'activité s'est élevé à 548,2 millions d'euros, en hausse de 21% par rapport à 2022, entraînant un taux de marge opérationnelle d'activité de 9,4%, contre 8,9% l'année précédente. En parallèle, la société a révélé son intention de céder à Axway la plupart des activités de Sopra Banking Software, représentant environ 340 millions d'euros de chiffre d'affaires

Vendredi 23 février (Actualisaion à venir)

CAC 40 : +0,36% vers les 7.940,31 points et 0,51 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Après l'euphorie de la veille, le CAC 40 poursuit sa montée en douceur à mi-séance, gagnant quelques points supplémentaires pour établir un nouveau record en cours de séance, atteignant 7 942 points.

Valeur en vue

Après une ouverture en territoire négatif, le cours de l'action Fnac Darty a finalement basculé dans le vert, enregistrant une hausse de plus de 9% à 10h35. Toutefois, à mi-séance, la progression du titre est plus modeste, avec seulement 4,39%. Le groupe français spécialisé dans la distribution a annoncé hier soir ses résultats pour l'année 2023, affichant une solide génération de trésorerie mais un recul du résultat opérationnel courant... Celui-ci s'est établi à 171 millions d'euros, en baisse de 60 millions d'euros par rapport à l'année précédente, dans un contexte de déclin de la demande des consommateurs.

