Une semaine en Bourse : le recap du 15 au 19 avril

Lundi 15 avril

CAC 40 : +0,43%, à 8.045,11 points et 2,94 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La bourse de Paris a clôturé en légère progression lors de sa première séance après un weekend mouvementé au Moyen-Orient. Les marchés ont été partiellement rassurés lundi par les appels des grandes puissances mondiales exhortant Israël à faire preuve de retenue après l'attaque d'envergure menée par l'Iran ce weekend. À Wall Street, les indices ont ouvert en légère hausse, cependant, le Dow Jones et le Nasdaq ont respectivement enregistré des replis de 0,65% et 1,79% à la clôture. On nottera piur cette séance, la hausse plus importante que prévu des ventes au détail américaines en mars et les solides performances de Goldman Sachs, qui a annoncé une augmentation de 28% de son bénéfice au premier trimestre.

Valeur en vue

En ce qui concerne les actions françaises, l'actualité est plutôt calme. Cependant, dans la région frontalière, la société suisse de technologie financière, Temenos, spécialisée dans les systèmes informatiques bancaires, a publié ce lundi les résultats d'une enquête affirmant que les allégations de la société de vente à découvert américaine Hindenburg Research étaient « incorrectes et trompeuses ». En réaction, le cours de Temenos a grimpé de 19,54% à Zurich.

Mardi 16 avril

CAC 40 : -1,40%, à 7.932,61 points et 3,49 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

L'indice parisien a enregistré une forte baisse, franchissant le seuil des 8 000 points pour se situer autour de 7 933 points. Cette chute survient dans un contexte de tensions géopolitiques, tandis que les marchés sont également impactés par la brusque hausse des rendements obligataires, accentuée par les ventes au détail aux États-Unis en mars, qui ont dépassé les attentes. Outre-Atlantique, la tendance est moins prononcée, avec des indices mitigés : une augmentation de 0,17% pour le Dow Jones et une baisse de 0,12% pour le Nasdaq.

Valeur en vue

Bank of America, la deuxième plus grande banque des Etats-Unis par la taille des actifs, a enregistré des résultats en recul au premier trimestre, mais globalement conformes aux attentes. Le groupe a cependant annoncé une baisse de son bénéfice trimestriel en raison d'un ralentissement dans sa division de banque de détail et de la diminution des intérêts payés par ses clients. Le revenu net d'intérêt de la banque, c'est-à-dire les revenus tirés des prêts moins le coût des dépôts, a diminué de 3% pour s'établir à 14 milliards de dollars au cours du trimestre. Le titre de la banque cède 3,49% en réaction à cette annonce.

Mercredi 17 avril

CAC 40 : +0,62% vers les 7.981,51 points et 3,28 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La séance se conclut sur une note positive aujourd'hui pour la bourse de Paris, rebondissant après la baisse observée la veille. Ce regain est largement attribuable à une relative stabilité sur le marché obligataire et aux résultats encourageants publiés par certaines grandes entreprises du continent. L'indice progressait au-dessus des 8 000 points en cours de journée, mais il a finalement clôturé en dessous de ce seuil. Pendant ce temps, à Wall Street, les indices ont terminé en baisse, les investisseurs se posant des questions sur la nature de l'assouplissement monétaire annoncé par la Réserve fédérale américaine et évaluant une série de résultats trimestriels mitigés.

Valeur en vue

LVMH, le leader mondial du secteur du luxe et la deuxième plus grande entreprise en termes de capitalisation boursière en Europe, a rapporté une baisse de 2% de ses ventes au premier trimestre par rapport à l'année précédente, atteignant 20,7 milliards d'euros. Cette diminution est attribuée en partie à un environnement économique moins favorable par rapport à l'année précédente, notamment en raison d'un ralentissement de la demande en provenance de la Chine. Cependant, ces résultats étaient en ligne avec les attentes des analystes... Malgré ces chiffres, le titre de l'entreprise a enregistré une hausse de 2,84%, atteignant 804€.

Jeudi 18 avril

CAC 40 : +0,52% vers les 8.023,26 points et 3,13 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le marché parisien clôture au-dessus des 8 000 points à la suite d'une journée marquée par une série de résultats trimestriels. Notamment, la société française de services prépayés, Edenred (+4,87%), qui affiche une croissance de 20% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et maintient ses objectifs pour l'année 2024. À Wall Street, les indices affichent des performances mitigées, avec une légère hausse du Dow Jones et un recul de 0,52% du Nasdaq. Par ailleurs, le marché du travail reste solide, avec un nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage stable.

Valeurs en vue

Le spécialiste des technologies clés pour la fabrication de vaccins et de médicaments, Sartorius Stedim Biotech, subit une baisse de 15,69%, marquant ainsi la plus forte chute de l'indice SBF 120. Malheureusement, le groupe a annoncé des résultats décevants pour le premier trimestre, avec un résultat net en baisse de 49,5% à 56,1 millions d'euros. De plus, l'excédent brut d'exploitation courant diminue de 13,2% à 191 millions, en dessous des attentes, et la marge recule de 1,7 point de pourcentage, s'établissant à 28,6%. Malgré ce démarrage difficile, l'entreprise maintient tout de même ses objectifs pour l'année 2024.

Vendredi 19 avril (Actualisation à venir)

CAC 40 : -0,16% vers les 8.010,83 points et 1,64 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Pour cette derniere journée qui fait face à la multiplication des tensions géopolitiques et à la remontée des taux américains, l'indice parisien se reprend au cours de la deuxième partie de la séance, revenant vers les 8 000 points.

Valeurs en vue

Le leader français de l'industrie cosmétique, L'Oréal enregistre une hausse de 5,09%, stimulé par de bon résultats trimestriels. Au cours du premier trimestre, les ventes du groupe ont grimpé de 8,3%, atteignant 11,24 milliards d'euros, surpassant ainsi les attentes des analystes qui tablaient sur une croissance de 6,1%. Malgré un repli des ventes en Asie du Nord, le géant de la cosmétique français affiche une croissance solide au niveau mondial.

