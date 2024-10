Une semaine en Bourse : le recap du 14 au 20 octobre

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 14 octobre

CAC 40 : +0,32% à 7.602,06 points et 2,5 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La Bourse de Paris a terminé en hausse à l'issue d'une séance sans événement majeur, dans un marché attentiste avant d'entrer au coeur de la saison des résultats d'entreprises. Après plusieurs mesures de soutien à l'économie annoncées dernièrement, la Chine a annoncé samedi un recours massif à l'endettement public, avec notamment des obligations spéciales, pour soutenir son économie en perte de vitesse, ciblant le marché immobilier et les banques. Le ministre chinois des Finances Lan Fo'an, a déclaré qu'environ 297 milliards d'euros d'obligations spéciales pourraient être utilisées dans les trois prochains mois, et que Pékin prévoyait d'en émettre de nouvelles "pour soutenir les grandes banques commerciales publiques". Dans le sillage de ces annonces, jugées trop imprécises par le marché, tout le secteur du luxe est en berne. Outre-Atlantique, S&P 500 et le Dow Jones signant de nouveaux records grâce aux valeurs technologiques.

Valeur en vue

Pluxee trébuche de 6,5%, signant le plus fort repli du SBF 120. En cause, un abaissement de recommandation de Goldman Sachs, qui est passé de "neutre" à "vendre" avec un objectif de cours réduit de 30,50 à 18 euros. La banque d'affaires table sur une révision à la baisse des prévisions du consensus concernant les résultats 2025-2026 du groupe. Ce dernier présentera ses résultats annuels, le 31 octobre. Le mois dernier déjà, JP Morgan avait dégradé Pluxee de "surpondérer" à "neutre" avec un objectif de cours ramené de 34 à 28 euros. La banque américaine justifiait sa décision en considérant que "le rapport risque/récompense n'est pas attrayant et que les prévisions pour l'exercice 25-26 semblent de plus en plus exigeantes". Depuis son introduction en bourse le 1er février 2024, Pluxee a perdu plus de 34% de sa valeur.

Mardi 15 octobre

CAC 40 : -1,05% à 7.521,97 points et 4,3 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La Bourse de Paris termine dans le rouge et l'Euro Stoxx 50 qui résistait beaucoup mieux a brutalement dévissé vers 16H25, dans le sillage d'ASML suite à un "profit warning" diffusé en pleine séance... Côté statistiques, l'agenda macroéconomique était chargé avec l'indice ZEW du moral des investisseurs passé de 3,6 à 13,1 en octobre, soit une amélioration de 9,5 points d'un mois sur l'autre. Sur le marché pétrolier, le baril de Brent subit de lourdes prises de bénéfices (-1,8% à 74,8 dollars le baril après -4% la veille) alors que l'Opep a de nouveau abaissé sa prévision sur la demande pour 2024 et 2025. Les marchés américains ont aussi clôturé dans le rouge. Si en avant Bourse, les investisseurs avaient accueilli favorablement les résultats des banques, Bank of America, Citigroup et Goldman Sachs ont terminé en ordre dispersé. Les cours de l'or noir ont continué en outre de céder du terrain alors qu'Israël ne devrait pas frapper les installations pétrolières iraniennes. L'avertissement d'ASML a pesé sur le secteur des semi-conducteurs. Le Dow Jones a cédé 0,75% à 42740,42 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,01% à 18315,59 points.

Valeur en vue

Grosse sanction boursière sur ASML, Le titre a perdu x% alors que le spécialiste des semi-conducteurs néerlandais a publié par erreur en avance ses résultats pour le troisième trimestre qui montrent une prudence du groupe pour ses revenus en 2025. "Nous nous attendons à ce que notre chiffre d'affaire net total atteigne 30 à 35 milliards d'euros, dans la moitié inférieure de la fourchette que nous avions donnée au cours de notre journée investisseurs 2022", déclare dans un communiqué le président et directeur général d'ASML, Christophe Fouquet..

Mercredi 16 octobre

CAC 40 : -0,4% à 7.492 points et 3,9 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La Bourse de Paris a terminé en baisse à l'issue d'une séance sans événement majeur à l'agenda, laissant les investisseurs digérer des résultats d'entreprises jugés mitigés, notamment ceux du géant du luxe LVMH. Autre chute du jour : Eramet. le groupe minier français a dévissé de 14,03% à 56,70 euros après avoir annoncé suspendre l'extraction de minerai de manganèse d'une mine au Gabon "pendant au moins trois semaines" face à l'essoufflement de la demande chinoise qui pèse sur les prix. Sanction aussi pour Ipsos (-13,14% à 56,70 euros) après avoir révisé à la baisse ses perspectives de croissance pour 2024. Le groupe a aussi publié des résultats inférieurs aux attentes.

Outre-Atlantique, l'indice Dow Jones a gagné 0,79%, à 43.077,70 points signant un record de clôture - le troisième en quatre séances. Le Nasdaq Composite a avancé de 0,28% à 18.367,08 points. Wall Street doit en grande partie ses gains au secteur financier, après que Morgan Stanley a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, imitant d'autres grandes banques américaines telles JPMorgan Chase. Morgan Stanley a pris 6,5%, s'établissant à un record de clôture. A noter parmi les valeurs, également, United Airlines a bondi de 12,4% après avoir annoncé des prévisions trimestrielles supérieures aux attentes et un programme de rachat d'actions. Les compagnies aériennes Delta Air Lines et American Airlines ont aussi progressé, respectivement de 6,8% et 7,1%.

Valeur en vue

LVMH a terminé la séance sur une chute de xx%. La veille au soir, le géant du luxe a annoncé une baisse de ses ventes de 4,4%, à 19 milliards d'euros, une "légère décroissance (...) liée pour l'essentiel à une croissance moindre observée au Japon, essentiellement à cause de la hausse du yen", selon le communiqué. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe réalise un chiffre d'affaires en baisse de 2% à 60,75 milliards d'euros, "après les années de croissance exceptionnelle post-Covid". Au T3, La mode et maroquinerie - division-phare du groupe, qui comprend les marques Louis Vuitton, Dior ou encore Celine - réalise un chiffre d'affaires de 9,15 milliards d'euros, en recul de 6%. Sur les neuf premiers mois, la baisse des ventes est de 3% à 29,92 milliards d'euros.

Jeudi 10 octobre

CAC 40 : +1,22% à 7.583,73 points et 3,3 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La Bourse de Paris a été portée par la troisième baisse des taux de la Banque centrale européenne depuis le début de l'année et la perspective de prochaines réductions dans les mois à venir. La BCE a abaissé jeudi son principal taux directeur de 0,25 point, portant son taux sur les dépôts, qui fait référence, à 3,25%. Les perspectives de croissance sont "orientées à la baisse" dans la zone euro, a déclaré Christine Lagarde, lors d'une conférence de presse. "La baisse de confiance pourrait empêcher la consommation et l'investissement de se redresser aussi rapidement que prévu", a estimé Mme Lagarde, ajoutant que la conjoncture économique pourrait aussi souffrir des "risques géopolitiques", tels que la guerre en Ukraine et au Proche-Orient. Côté US, c'est (encore) un record pour le Dow Jones (+0,37%, à 43.239,05 points) mais le S&P 500 s'est lui tenu proche de son point d'équilibre.Les fabricants de semiconducteurs ont progressé dans le sillage des prévisions optimistes de TSMC, tandis que les ventes au détail aux Etats-Unis, meilleures qu'attendu, ont rassuré sur la consommation.

Valeur(s) en vue

Sartorius Stedim Biotech a grimpé après avoir confirmé ses perspectives pour 2024, malgré un recul de son chiffre d'affaires et de son Ebitda courant pour les neuf premiers mois de l'année. Sur cette période, le fournisseur d'équipements pour le secteur pharmaceutique a enregistré un chiffre d'affaires de 2,03 milliards d'euros, en baisse organique de 3%, et un Ebitda courant en repli de 4,9%, à 565 millions. La prudence des clients quant à leurs investissements pèse sur l'activité équipements du groupe, qui connaît toutefois une amélioration de ses prises de commandes, en particulier pour les consommables. Sartorius Stedim Biotech s'attend à une stabilité de son chiffre d'affaires pour 2024 par rapport à 2023 et à une marge d'Ebitda courant entre 27 et 29%.

Vendredi 11 octobre

CAC 40 : -

Le fait du jour

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations vendredi en matinée alors que les investisseurs digèrent des données économiques mitigées en provenance de Chine au lendemain des annonces de la Banque centrale européenne (BCE).

Valeur(s) en vue

Les investisseurs n'ont pas apprécié les résultats de Virbac. Le spécialiste de la santé animale a pourtant dévoilé un chiffre d'affaires de 339,2 millions d'euros au troisième trimestre, en nette progression de +7,7% à taux de change réels. À taux de change constants, l'activité est en croissance de +9,9%. Les récentes opérations de croissance externe (acquisition des sociétés Globion en Inde et Sasaeah au Japon) contribuent à hauteur de +6,5 points de croissance sur la période. Ainsi, à taux de change et périmètre constants, la croissance du chiffre d'affaires atteint +3,4%. Virbac confirme de nouveau ses prévisions révisées pour 2024 : une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 7 et 9% a taux de change et périmètre constants, ainsi qu'un marge opérationnelle ajustée autour de 16%.

LG avec AFP, AOF, Cercle Finance et Reuters